Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφός και ο πατέρας του

Το δικαστήριο επέβαλε στον Δαλαμάγκα ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών

Ζωή Μακρυγιάννη

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφός και ο πατέρας του

Ο Τζέημς Δαλαμάγκας / INTIME NEWS

ΕΛΛΑΔΑ
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Καταδικάστηκαν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφος και ο πατέρας του.

Έπειτα από πολύωρη και μαραθώνια ακροαματική διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον 56χρονο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες στο Άλσος Αιγιαλείας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol από τις αυστραλιανές αρχές για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί μία βαλλίστρα με πέντε βέλη, δύο μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρεις συσκευές αποθήκευσης USB και 13 κινητά τηλέφωνα, ευρήματα που αποτέλεσαν βασικό μέρος της δικογραφίας. Παράλληλα, είχαν συλληφθεί η 47χρονη σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για υπόθαλψη εγκληματία.

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας / Πηγή: INTIME NEWS

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το δικαστήριο επέβαλε στον Δαλαμάγκα ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών. Η σύντροφός του καταδικάστηκε σε δύο έτη και έξι μήνες φυλάκιση, ενώ ο πατέρας του σε τρία έτη και τέσσερις μήνες. Και στους τρεις αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη της ποινής, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.

Ωστόσο, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας παραμένει υπό κράτηση λόγω της διαδικασίας έκδοσής του ή μη στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, θα μεταχθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα κρατείται μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών για το αίτημα έκδοσης.

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας / Πηγή: INTIME NEWS

Οι αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργος Γιαννόπουλος, η οποία διαπράχθηκε το 1999 στο Σίδνεϊ. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του.

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