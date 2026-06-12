Τα γιγάντια μηχανήματα που «στρώνουν» τεράστιους δρόμους: Μπορούν να φτιάξουν έως 5 χλμ. την ημέρα
Δεν πρόκειται για απλή μπετονιέρα, αλλά για μια κινητή γραμμή παραγωγής που αφήνει πίσω της συνεχές, καλοσχηματισμένο και ανθεκτικό οδόστρωμα.
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Μοιάζουν με τεράστιους εκτυπωτές της ασφάλτου, μόνο που αντί για χαρτί «ξερνούν» ολόκληρους δρόμους από σκυρόδεμα. Τα slipform pavers είναι από εκείνα τα μηχανήματα που εύκολα τραβούν την προσοχή του κοινού, ενώ ταυτόχρονα έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται μεγάλα οδικά έργα, αεροδιάδρομοι και βιομηχανικές επιφάνειες.
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