Τα γιγάντια μηχανήματα που «στρώνουν» τεράστιους δρόμους: Μπορούν να φτιάξουν έως 5 χλμ. την ημέρα

Μοιάζουν με τεράστιους εκτυπωτές της ασφάλτου, μόνο που αντί για χαρτί «ξερνούν» ολόκληρους δρόμους από σκυρόδεμα. Τα slipform pavers είναι από εκείνα τα μηχανήματα που εύκολα τραβούν την προσοχή του κοινού, ενώ ταυτόχρονα έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται μεγάλα οδικά έργα, αεροδιάδρομοι και βιομηχανικές επιφάνειες.

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