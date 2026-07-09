Ιράν - Τουρκία: Ο Φιντάν επικοινώνησε με τον Αραγτσί μετά την κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό

Snapshot Οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας και Ιράν, Χακάν Φιντάν και Αμπάς Αραγτσί, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και την εκεχειρία.

Μετά τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, η ναυτική κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει.

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε επιθέτοντας σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, πλήττοντας περιοχές κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Το φέρετρο του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στην ιερή πόλη Μασάντ για ταφή μετά από τελετές στο Ιράκ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κλιμάκωση θα συνεχιστεί ανάλογα με τις επιθέσεις του Ιράν στα πλοία και υπογράμμισε την πρόθεση των ΗΠΑ να στείλουν σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη. Snapshot powered by AI

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Η συζήτηση κάλυψε τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και την κατάσταση της εκεχειρίας, όπως έγινε γνωστό από την τουρκική πλευρά.

Μετά τις χθεσινοβραδινές αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, η ναυτική κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει.

Σε απάντηση των αμερικανικών πληγμάτων, η Τεχεράνη επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Μεταξύ των τοποθεσιών που επλήγησαν από τις εκρήξεις ήταν το Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, και η δυτική ακτή του Σιρίκ.

Την ίδια ώρα, το αεροπλάνο που μετέφερε το φέρετρο του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ προσγειώθηκε στην ιερή πόλη Μασάντ, πριν από την ταφή του. Το φέρετρο μεταφέρθηκε από το Ιράκ, όπου πραγματοποιήθηκαν τελετές στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα, στις οποίες παρευρέθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι.

ΗΠΑ: «Κλιμώκαση μέχρι να σταματήσει η Τεχεράνη τις επιθέσεις σε πλοία»

Η τρέχουσα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «θα μπορούσε να διαρκέσει μία ή δύο ημέρες, μία εβδομάδα ή έναν μήνα». Όλα θα εξαρτηθούν από το αν το Ιράν θα συνεχίσει να επιτίθεται σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios προσθέτοντας: «Θα δώσουμε στην Τεχεράνη ένα μικρό μάθημα. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβουν ότι δεν αστειευόμαστε».

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