Τραμπ: «Το Ιράν ζήτησε συμφωνία, δεν ξέρω αν την αξίζει» – Πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει επαφή με το Ιράν για πιθανή συμφωνία, ενώ, προειδοποιεί ότι τα αντίποινα θα είναι ισχυρότερα

Γιάννης Νικηφοράκης

Τραμπ: «Το Ιράν ζήτησε συμφωνία, δεν ξέρω αν την αξίζει» – Πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι το Ιράν ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα, αλλά δεν είναι βέβαιος αν την αξίζει.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η εκεχειρία έχει λήξει λόγω επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ακόμη, προειδοποίησε για επιδείνωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εάν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις.
  • Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε νέα πλήγματα σε στόχους στο Ιράν.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/07) ότι το Ιράν επικοινώνησε με την αμερικανική πλευρά ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά τόνισε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσον η Τεχεράνη «αξίζει» κάτι τέτοιο.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μία συμφωνία», επεσήμανε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν συμφωνία», προσέθεσε.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υπογραμμίσει ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών «έχει τελειώσει», μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πολλών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τα αμερικανικά αντίποινα που ακολούθησαν.

«Κάθε φορά που μας πλήττουν, τους χτυπάμε είκοσι φορές», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν «πολύ χειρότερες» εφόσον η Τεχεράνη πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις.

Πλήγματα σε υποδομές του Ιράν – Αναφορές για καταστροφή σιδηροδρομικών γεφυρών

Η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο Ιράν, στο πλαίσιο ευρύτερων στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, τις οποίες μετέφερε ο δημοσιογράφος, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Οι αναφορές φαίνεται να επιβεβαιώνουν προηγούμενες πληροφορίες για πλήγμα σε σιδηροδρομική γραμμή στην επαρχία Γκολεστάν, στο βορειοανατολικό Ιράν, κοντά στα σύνορα.

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για φωτιά σε εγκατάσταση που φέρεται να ανήκει στην Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης κοντά στην περιοχή Τσογκαντάκ, στην επαρχία Μπουσέρ του νότιου Ιράν, έπειτα από νυχτερινά πλήγματα που αποδίδονται στην Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην επαρχία Γκολεστάν του βορειοανατολικού Ιράν, περιοχή που συνορεύει με την Κασπία Θάλασσα και το Τουρκμενιστάν. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν τις εκρήξεις σε πιθανό αμερικανικό πλήγμα εναντίον σιδηροδρομικής γέφυρας. Η Γκολεστάν δεν είχε αποτελέσει στόχο επιχειρήσεων από την περίοδο της κορύφωσης του πολέμου Ιράν, ιδιαίτερα τον Μάρτιο του 2026.

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Τραμπ: Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν «δεν είναι πόλεμος, αλλά αποσκοπεί στην αποπυρηνικοποίηση της χώρας»

«Δεν είναι τόσο πολύ πόλεμος, αλλά αποπυρηνικοποίηση του Ιράν», ανέφερε επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που επέβαιναν στο Air Force One, υποστηρίζοντας ότι ο βασικός στόχος της εκστρατείας είναι «να αφαιρεθούν τα πυρηνικά όπλα και να μην επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες». «Όλοι θα πρέπει να το υποστηρίζουν αυτό», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε, επίσης, τον ισχυρισμό ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του έχει τερματίσει οκτώ πολέμους, παρουσιάζοντας τις ενέργειες της κυβέρνησης ως μέρος μίας ευρύτερης προσπάθειας για την επίτευξη ειρηνευτικών συμφωνιών.

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