Το Ιράν προειδοποιεί για «αποφασιστικά μέτρα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας που υπογράφηκε στο Ισλαμαμπάντ τον Ιούνιο.

Τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν την ένταση στον Περσικό Κόλπο.

Το Ιράν προειδοποιεί για «αποφασιστικά μέτρα» ως απάντηση για την προστασία της εθνικής του ασφάλειας.

Η κατάσταση αυξάνει τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο επιστρέφει στο «κόκκινο», με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο επικίνδυνης αντιπαράθεσης. Μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, η Τεχεράνη περνά στην αντεπίθεση με σκληρές προειδοποιήσεις για «αποφασιστική απάντηση», ανεβάζοντας κατακόρυφα τον φόβο για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατήγγειλε απόψε (08/07) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχαν υπογράψει οι δύο χώρες στα μέσα Ιουνίου.

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε εγκαταστάσεις στην περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα προστατεύσουμε την εθνική μας ασφάλεια»

Ιρανός αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συνέπειες των ενεργειών τους. «Το Ιράν απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση για τις συνέπειες της παραβίασης της συμφωνίας από την Αμερική», τόνισε. «Θα λάβουμε αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και την εθνική μας ασφάλεια», σημείωσε ακόμη, όπως μετέδωσε η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

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