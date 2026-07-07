Στενό του Ορμούζ: Τρία πλήγματα σε δεξαμενόπλοια μέσα σε 24 ώρες - Τι απαντά το Ιράν

Η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία UKMTO έλαβε έναν συναγερμό το βράδυ και άλλους δύο σε διάστημα 40 λεπτών

Ελένη Ευστρατίου

Στενό του Ορμούζ: Τρία πλήγματα σε δεξαμενόπλοια μέσα σε 24 ώρες - Τι απαντά το Ιράν

Το πλοίο Al Rekayyat

Marine Traffic
ΚΟΣΜΟΣ
7'
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  • Τρία δεξαμενόπλοια δέχθηκαν πλήγματα μέσα σε 24 ώρες στο Στενό του Ορμούζ, με το καταριανό Al Rekayyat να κινδυνεύει να εκραγεί λόγω φωτιάς στο μηχανοστάσιο.
  • Η Ντόχα κατηγορεί το Ιράν για την επίθεση στο Al Rekayyat και το θεωρεί υπεύθυνο για τις συνέπειες.
  • Η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανέφερε δύο επιθέσεις σε 40 λεπτά σε πλοία με σημαίες Σαουδικής Αραβίας και άγνωστης προέλευσης.
  • Το Ιράν δηλώνει ότι το Al Rekayyat αγνόησε τις προειδοποιήσεις του IRGC και κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τον κίνδυνο στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.
  • Οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση της περιοχής έχουν ανασταλεί προσωρινά μετά τον θάνατο του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
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Τρία δεξαμενόπλοια έχουν δεχθεί πλήγματα μέσα σε 24 ώρες, ενώ περνούσαν από το Στενό του Ορμούζ.

Η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία UKMTO που διερευνά τα περιστατικά, ανέφερε ότι έλαβε συναγερμό για δύο διαφορετικά χτυπήματα σε λιγότερο από μία ώρα. Το πρώτο χτύπημα έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ.

Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από το στρατηγικό σημείο διέλευσης. Το πλοίο Al Rekayyat εξέπεμψε σήμα κινδύνου ζητώντας βοήθεια αφού χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του, σύμφωνα με πηγές.

Κίνδυνος έκρηξης στο Al Rekayyat

Το μηχανοστάσιο του πλοίου τυλίχθηκε στις φλόγες, με το πλήρωμα να μην μπορεί να κάνει κάποια εκτίμηση για τις ζημιές, ωστόσο αναφέρθηκε πως δεν έχουν υπάρξει τραυματισμοί στα μέλη. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που πλοίο του Κατάρ, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στις συνομιλίες Ιράν- ΗΠΑ, γίνεται στόχος επίθεσης από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το δεξαμενόπλοιο να εκραγεί, λόγω της φωτιάς στο μηχανοστάσιο.

Καταδικάζει η Ντόχα

Η Ντόχα καταδίκασε την «απαράδεκτη επίθεση» στο δεξαμενόπλοιο, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν. «Η στοχοθέτηση του καταριανού πλοίου μεταφοράς LNG Al-Rakayyat κοντά στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί μια απαράδεκτη επίθεση», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζέντ αλ Ανσάρι.

Η Ντόχα «θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτήν την επίθεση και για όλες τις ζημιές και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν», πρόσθεσε.

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Δύο πλήγματα σε 40 λεπτά

Το μεσημέρι της Τρίτης, η Βρετανική υπηρεσία δέχθηκε ειδοποίηση ότι δεύτερο πλοίο με σημαία Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε πλήγματα από drone άγνωστης προέλευσης. Πρόκειται για δεξαμενόπλοιο το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο και υπέστη μικρές δομικές ζημιές. Σύμφωνα με την UKMTO, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ρύπανση του περιβάλλοντος.

Σχεδόν 40 λεπτά αργότερα η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας έλαβε και τρίτη ειδοποίηση για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο, σε λιγότερο από 24 ώρες. Το πλοίο περνούσε από το Στενό του Ορμούζ την ώρα που χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα το οποίο προκάλεσε κατασκευαστικές βλάβες, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ότι το πλοίο «συνεχίζει το ταξίδι του προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης».

Η υπηρεσία διερευνά τα περιστατικά και συμβούλευσε τα σκάφη στην περιοχή να κινούνται προσεκτικά.

Τι λέει το Ιράν για το χτύπημα στο καταριανό πλοίο

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, το πλοίο Al Rekayyat του Κατάρ, έγινε στόχος αφού φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις του ναυτικού του IRGC ενώ διέσχιζε την οδική διαδρομή του Στενού προς το Ομάν. Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι μόνο η εγκεκριμένη διαδρομή της μέσω του στενού είναι ασφαλής.

Μάλιστα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υπέβαλε σήμερα ένα επίσημο έγγραφο στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με το οποίο δηλώνει ότι ο κίνδυνος της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή και στο Στενό του Ορμούζ είναι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της χώρας, με την υποστήριξη άλλων αραβικών κρατών του Κόλπου.

Σε παύση οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ

Το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και αποτελεί βασικό μέρος του «μνημονίου κατανόησης» που συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές τον Ιούνιο.

Η Τεχεράνη είχε ουσιαστικά κλείσει το Στενό αφότου οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, προκαλώντας χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Οι ΗΠΑ υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά το Στενό και να επιβεβαιώσει ότι «δεν θα προμηθευτεί ή αναπτύξει πυρηνικά όπλα». Οι δύο χώρες έχουν προθεσμία 60 ημερών για να επιτύχουν μια τελική συμφωνία.

Οι συνομιλίες που αποσκοπούσαν στην εφαρμογή της συμφωνίας έχουν ανασταλεί κατά τη διάρκεια των τελετών κηδείας του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.

Το Axios αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να απαντήσουν με πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Επισήμως, πάντως, δεν έχει παρθεί ακόμα κάποια απόφαση.

Ισραήλ: Να δημιουργηθεί χερσαία οδός μεταφοράς πετρελαίου

Η εξάρτηση των χωρών του Κόλπου από τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά με την κατασκευή ενός αγωγού που θα συνδέει τον Κόλπο με την Ευρώπη μέσω του Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Έλι Κοέν, επιτρέποντας επίσης στις χώρες να παρακάμπτουν τις διαταραχές στη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι χώρες του Κόλπου δεν θέλουν να εξαρτώνται ούτε από το Ιράν ούτε από τους Χούθι (στην Υεμένη) όσον αφορά τις εξαγωγές πετρελαίου τους, οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους», δήλωσε ο Κοέν σε συνέντευξή του στο Reuters στην Ιερουσαλήμ. «Αν δημιουργηθεί μια χερσαία οδός, τότε παρακάμπτετε τόσο το Ιράν όσο και τους Χούθι... Η καλύτερη διαδρομή είναι μέσω του Κράτους του Ισραήλ», είπε.

Ένας αγωγός μέσω Ισραήλ έχει συζητηθεί στο παρελθόν, αλλά η ιδέα δεν προχώρησε ποτέ λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της χωρητικότητας του αγωγού αργού πετρελαίου της προς τις δυτικές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισαν πηγές κοντά στο θέμα, καθιστώντας δυνατό έτσι στο σουνιτικό βασίλειο και ενδεχομένως στους γείτονές του να μεταφέρουν περισσότερο πετρέλαιο χωρίς να είναι αναγκαίο ο διάπλους των Στενών του Ορμούζ.

Το Ισραήλ, είπε ο Κοέν, διαθέτει ήδη υπάρχουσες υποδομές με έναν αγωγό μεταξύ της πόλης Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα και της πόλης-λιμάνι Ασκελόν στη Μεσόγειο, αλλά θα χρειαστούν υποδομές για τη σύνδεση των αραβικών χωρών, αν αυτές είναι πρόθυμες.

Ο Ισραηλινός υπουργός ανέφερε επίσης ότι έχει προτείνει στις ΗΠΑ έναν αγωγό μήκους 700 χιλιομέτρων που θα μπορούσε να εκτείνεται από τη Σαουδική Αραβία στο Εϊλάτ. Από εκεί, το πετρέλαιο θα μπορούσε να περάσει μέσω του αγωγού Trans Israel στο Ασκελόν και σε δεξαμενόπλοια προς την Ευρώπη.

Παράλληλα ο Κοέν, μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, επαίνεσε τις ΗΠΑ για τις ενέργειές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, αλλά είπε ότι το Ισραήλ μπορεί να αναγκαστεί να δράσει μόνο του κατά της Τεχεράνης σε περίπτωση που το Ιράν προωθήσει το πρόγραμμά του πυρηνικών όπλων.

Πρόσθεσε ότι ελπίζει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα.

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