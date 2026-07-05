Ιράν για Στενά του Ορμούζ: Οι φιλικές χώρες θα έχουν ειδική μεταχείριση

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πεκίνο δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβληθούν τέλη στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια ιδέα που έχει που απέρριψαν οι ΗΠΑ αν και διαβεβαίωσε πως φιλικές χώρες προς την Τεχεράνη χώρες θα έχουν «ειδική« μεταχείριση.

Η αρχική συμφωνία-πλαίσιο που συνήφθη μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου προέβλεπε ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά δωρεάν για 60 ημέρες, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει για το τι θα συμβεί μετά την προθεσμία αυτή.

Ο Ιρανός πρέσβης Αμπντολρεζά Ραχμανί Φαζλί δήλωσε στο Φόρουμ για την Παγκόσμια Ειρήνη, στο Πεκίνο, ότι η χώρα του επεξεργάζεται «σε συνεργασία και σύμπραξη» με το Ομάν «νέες ρυθμίσεις» για αυτήν τη στρατηγική θαλάσσια οδό, βασικό σημείο διέλευσης για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

«Ως χώρα για την οποία τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μέρος των χωρικών μας υδάτων, θα επιβάλουμε σίγουρα τέλος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες» δήλωσε ο πρέσβης, σύμφωνα με μεταφρασμένες δηλώσεις του, επιμένοντας παράλληλα ότι αυτό δεν θα είναι "διόδια".

«Οι νέες αυτές ρυθμίσεις θα αφορούν την εγγύηση της ασφάλειας της διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ, την παρακολούθηση της διέλευσης των πλοίων καθώς και τον συνυπολογισμό των περιβαλλοντικών συνεπειών του μεγάλου αριθμού πλοίων» που περνούν από εκεί, πρόσθεσε.

«Θα εξετάσουμε σίγουρα μια ειδική μεταχείριση για τις χώρες που ήταν φιλικές και στάθηκαν ιδιαιτέρως στο πλευρό μας στις δύσκολες στιγμές», συνέχισε.