Το Ιράν προειδοποιεί ξανά τις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ: Δεν είναι παιδική χαρά σας

Snapshot Το Κεντρικό Αρχηγείο «Khatam al

Anbiya» του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει άμεση και αποφασιστική αντίδραση.

Το Ιράν επιμένει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι εδαφική περιοχή υπό την κυριαρχία του και απαιτεί τα πλοία να ακολουθούν τις δικές του διαδρομές πλοήγησης.

Τουλάχιστον πέντε υπερδεξαμενόπλοια με 10 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου έχουν περάσει τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με εμπορικές πηγές.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αναμένεται να επαναληφθούν μετά την κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με στόχο το διαρκές τέλος των εχθροπραξιών και την αντιμετώπιση των ζητημάτων στα Στενά και το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν ανέφεραν θετική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, περιλαμβανομένης συμφωνίας για την αγορά αγαθών από το Ιράν με παγωμένους πόρους και τη λειτουργία διαύλου επικοινωνίας για την παρακολούθηση παραβιάσεων. Snapshot powered by AI

Το Κεντρικό Αρχηγείο «Khatam al-Anbiya» του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε «παρέμβαση» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει «άμεση και αποφασιστική» αντίδραση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Το αρχηγείο ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν αποτελούν παιδική χαρά για τις επιθετικές Ηνωμένες Πολιτείες», αλλά «εδαφική περιοχή υπό την κυριαρχική εξουσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Επιπλέον, δήλωσε ότι όλα τα πετρελαιοφόρα και τα εμπορικά πλοία πρέπει να χρησιμοποιούν τις διαδρομές που ορίζει το Ιράν κατά τη διέλευσή τους προειδοποιώντας ότι κάθε σκάφος που δεν θα τηρεί τα πρωτόκολλα πλοήγησης του Ιράν θα αντιμετωπίσει «άμεση και ισχυρή» αντίδραση.

Το αρχηγείο ανέφερε επίσης ότι οι συνεχείς πτήσεις επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ΗΠΑ πάνω από τα Στενά απειλούν την ασφάλεια της θαλάσσιας οδού και της ευρύτερης περιοχής.

Πάντως τουλάχιστον πέντε υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν συνολικά 10 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου, τα οποία φορτώθηκαν από το Ρας Τανουρά, έχουν εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Reuters την Πέμπτη, επικαλούμενο εμπορικές πηγές και ναυτιλιακά στοιχεία.

Τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ αναμένεται να επαναληφθούν «το συντομότερο δυνατόν» μετά την κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσαν σήμερα οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων που απείλησαν την κατάπαυση του πυρός.

Οι τελετές για την κηδεία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν έξι ημέρες.

Μετά την ολοκλήρωσή τους θα διοργανωθούν «το συντομότερο δυνατόν» οι συνομιλίες για να δοθεί διαρκές τέλος στις εχθροπραξίες, προσεγγίζοντας κυρίως τα ακανθώδη ζητήματα του Στενού του Ορμούζ και του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, σύμφωνα με τα υπουργεία Εξωτερικών του Κατάρ και του Πακιστάν.

Οι μεσολαβητές αυτοί δήλωσαν σε ανακοινώσεις τους ότι χθες, Τετάρτη, είχαν στην Ντόχα «ξεχωριστές συναντήσεις με τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς διαπραγματευτές, και σημειώθηκε θετική πρόοδος» όσον αφορά το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου.

Μετά την υπογραφή του κειμένου αυτού, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις που προβλέπεται να διαρκέσουν 60 ημέρες, αλλά η διάρκειά τους μπορεί να ανανεωθεί.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, οι τεχνικές αυτές διαπραγματεύσεις έλαβαν τέλος με συμφωνία που επιτρέπει στο Ιράν να αγοράσει αγαθά που χρειάζεται με μέρος παγωμένων πόρων του στο Κατάρ. Τα μέρη ενέκριναν επίσης τη λειτουργία ήδη από σήμερα Πέμπτη ενός διαύλου επικοινωνίας για να αναφέρονται και να καταγράφονται ενδεχόμενες παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συμφωνίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες σε «πολύ καλές συναντήσεις», αν και το Ιράν αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση.

«Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Τους έπληξαν πολύ σκληρά», αλλά «τα πάμε πολύ καλά».

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