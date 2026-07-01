Wall Street Journal: Ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας

Οι ΗΠΑ εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Σαουδική Αραβία, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στη Wall Street Journa

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Wall Street Journal: Ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP
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  • Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Σαουδική Αραβία λόγω της επιδείνωσης των διμερών σχέσεων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.
  • Η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε αρχικά να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση των βάσεών της για την «Επιχείρηση Ελευθερία», αναγκάζοντας την ακύρωσή της.
  • Ο Λευκός Οίκος απείλησε να αναστείλει την παράδοση πυραύλων στην Σαουδική Αραβία μετά την αρχική άρνηση συνεργασίας, με αποτέλεσμα την επανέναρξη της επιχείρησης, αλλά η σχέση υπέστη ζημιά.
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Οι σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, εν μέσω της οργής που επικρατεί στο Ριάντ για την απόφαση της Ουάσινγκτον να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις στην υπόλοιπη περιοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για την «Επιχείρηση Ελευθερία», η οποία είχε στόχο να «σπάσει» τον ιρανικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ και να συνοδεύσει πλοία κατά τη διάρκεια του διάπλου του στενού.

Οι βάσεις και ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας ήταν ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση και η άρνηση του Ριάντ να συνεργαστεί ανάγκασε τις ΗΠΑ να ματαιώσουν την αποστολή, αποκάλυψε η WSJ. Τότε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ήταν η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν που τον οδήγησε να ακυρώσει το «Επιχείρηση Ελευθερία», περίπου δύο ημέρες αφού είχε ανακοινώσει την έναρξή της.

Χαλίντ μπιν Σαλμάν Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν με τον Μάρκο Ρούμπιο

ΑΡ

Ο Λευκός Οίκος, φέρεται να εξοργίστηκε από την απόφαση του Ριάντ και να απείλησε να αναστείλει την παράδοση των αναχαιτιστικών πυραύλων που χρησιμοποιούσε η Σαουδική Αραβία για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων και drones, ανέφεραν στην εφημερίδα Αμερικανοί και Άραβες αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα.

Στη συνέχεια, το Ριάντ υποχώρησε και η «Επιχείρηση Ελευθερία» άρχισε εκ νέου στο παρασκήνιο αλλά η ζημιά δεν θα μπορούσε να αποκατασταθεί εύκολα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Σαουδική Αραβία, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στη Wall Street Journal. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα τις χώρες του Κόλπου και συγκεκριμένα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σε μια κίνηση που το Ριάντ θεώρησε ως προσβολή, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν απέρριψε πρόσκληση να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, στην οποία παρέστη ο Τραμπ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσινγκτον χειρίζεται τον πόλεμο, ανέφεραν πηγές της WSJ.

Η Σαουδική Αραβία φέρεται να είχε ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ να μην ξεκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν καθώς φοβόταν ότι οι προσπάθειες για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος δεν θα έφερναν αποτέλεσμα και ότι η Τεχεράνη θα απαντούσε με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ το οποίο θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή και θα έβλαπτε την παγκόσμια οικονομία.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ προχώρησε στον πόλεμο ενέτεινε τις ανησυχίες της Σαουδικής Αραβίας ότι το γεγονός πως επένδυσε στη σχέση της με τον Αμερικανό πρόεδρο δεν μεταφράστηκε σε πραγματική επιρροή της στην διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους που επικαλείται η WSJ.

Μετά από αρχική απροθυμία, η Σαουδική Αραβία βασίλειο και άλλα κράτη του Κόλπου επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς γρήγορα έγιναν στόχος των ιρανικών πυραύλων και drones.

Τραμπ-Σαλμάν

Η Σαουδική Αραβία προχώρησε μάλιστα σε μια σειρά δικών της επιθέσεων εναντίον ιρανικών θέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, είπαν στην εφημερίδα αξιωματούχοι των ΗΠΑ και ένας Άραβας αξιωματούχος.

Το Ιράν προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και στην Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα το Ριάντ να αρχίσει να πιέζει για μια διπλωματική λύση με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Η Σαουδική Αραβία εξέφρασε ιδιαίτερη αντίρρηση για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εναντίον του Ιράν, φοβούμενη ότι αυτές έθεταν τις περιφερειακές ενεργειακές εγκαταστάσεις σε περαιτέρω κίνδυνο.

Το Ριάντ ήθελε οι ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ώστε να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και να συμμετάσχουν στις περιφερειακές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με την WSJ. Η σκληρή στάση του Αμπού Ντάμπι έναντι του Ιράν επιδείνωσε περαιτέρω τις σχέσεις Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Σαουδικής Αραβίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν από τον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) στον οποίο ηγείται η Σαουδική Αραβία, τον περασμένο Απρίλιο.

Η Σαουδική Αραβία πίεσε επίσης τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, κάτι που ο Τραμπ αρνήθηκε να κάνει μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία τον περασμένο μήνα.

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