Associated Press: Δίνει νέα στοιχεία για το αμερικανικό χτύπημα στο ιρανικό σχολείο

Snapshot Η αμερικανική αεροπορική επιδρομή στη Μινάμπ στις 28 Φεβρουαρίου 2026 σκότωσε περίπου 168 άτομα, κυρίως παιδιά, σε σχολείο που βρισκόταν εντός συγκροτήματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη ούτε δημοσιοποιήσει τα πορίσματα της έρευνας του Πενταγώνου για την επίθεση, παρότι ο στρατός διέθετε από νωρίς αποδεικτικά στοιχεία για τη βλάβη στο σχολείο.

Η επίθεση προκλήθηκε εν μέρει από συστηματικές ελλείψεις στην ανάλυση και αξιολόγηση στόχων, καθώς το κτίριο του σχολείου δεν είχε αναγνωριστεί επαρκώς ως σχολείο από τις αμερικανικές υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Ήταν η πιο θανατηφόρα επίθεση που έχει καταγραφεί στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Τα περισσότερα θύματα ήταν παιδιά. Εδώ και πάνω από 120 ημέρες δεν έχει υπάρξει μία τελική έκθεση για τα αίτια που οδήγησαν στο να χτυπηθεί το σχολείο στη Μινάμπ με περίπου 168 νεκρούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη αναλάβει άμεσα την ευθύνη ούτε έχει δημοσιοποιήσει επίσημα τα πορίσματα της έρευνας του Πενταγώνου για τον βομβαρδισμό, αν και ο αμερικανικός στρατός διέθετε σχεδόν αμέσως αποδεικτικά στοιχεία ότι είχε πληγεί η περιοχή του σχολείου, όπως δήλωσε στο Associated Press ένας Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση της κατάστασης.

Το AP ανασυνέθεσε την ιστορία της επίθεσης, ξεκινώντας από την αυλή του σχολείου το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου 2026, βασιζόμενο σε πληροφορίες από ανοιχτές πηγές, βιντεοσκοπημένο υλικό, εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνεντεύξεις με ερευνητές και πολίτες εντός και εκτός του Ιράν, προκειμένου να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως.

Τα βίντεο, οι συνεντεύξεις και άλλες πηγές συνθέτουν μια πληρέστερη εικόνα

Η ανασύνθεση βασίζεται σε συνεντεύξεις με αξιωματούχους των ΗΠΑ, Ιρανούς ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έναν κάτοικο της Μινάμπ, έναν διεθνή εκπρόσωπο του Συντονιστικού Συμβουλίου της Ιρανικής Ένωσης Εκπαιδευτικών και ερευνητές από σημαντικές διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αρκετοί από όσους μίλησαν στο AP είχαν άμεση επαφή με τις οικογένειες των θυμάτων και τους διασώστες που έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος. Οι περισσότεροι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, φοβούμενοι αντίποινα εναντίον τους.

Τα παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο

Ο ουρανός πάνω από την πόλη Μινάμπ, που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Ιράν, περίπου 25 χλμ. από τα Στενά του Ορμούζ, ήταν καθαρός και φωτεινός το πρωί του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου, μια σχολική μέρα στο Ιράν. Ήταν Ραμαζάνι.

Οι μαθητές του σχολείου «Σατζαρέ Ταγιεμπέ» (Shajareh Tayyebeh), που στα φαρσί σημαίνει «Καλό Δέντρο», περνούσαν σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον μπροστά από τις πολύχρωμες τοιχογραφίες που κοσμούσαν την αυλή του σχολείου και έμπαιναν στο κτίριο. Αγόρια και κορίτσια κατευθύνονταν σε ξεχωριστούς χώρους με έντονα χρωματισμένα θρανία.

Το σχολείο στο οποίο μπήκαν ήταν ένα από τα περισσότερα από 30 σχολεία με το ίδιο όνομα που ιδρύθηκαν για να εξυπηρετήσουν παιδιά από οικογένειες που έχουν στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ή με άλλα κρατικά ιδρύματα, δήλωσε η Σίβα Αμελιράντ, η εκπρόσωπος της διεθνούς συνδικαλιστικής ένωσης που εργάστηκε επίσης ως δασκάλα στο Ιράν για 18 χρόνια και βρίσκεται σε επαφή με ανθρώπους στη Μινάμπ.

Αν και τα περισσότερα σχολεία στο Ιράν λειτουργούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η Ισλαμική Δημοκρατία, τα σχολεία «Shejareh Tayyebeh» ήταν πιο ξεκάθαρα προσανατολισμένα προς την αναπαραγωγή και την ενίσχυση της κοσμοθεωρίας των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε η Σίβα Αμελιράντ. Πρόσθεσε ότι τα παιδιά είναι άμαχοι ανεξάρτητα από το οικογενειακό τους υπόβαθρο και ότι «οποιαδήποτε επίθεση που στοχεύει ένα σχολείο είναι κατηγορηματικά καταδικαστέα».

Το σχολείο βρισκόταν εντός του ίδιου περιφραγμένου συγκροτήματος με μια βάση των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με αξιολόγηση της AP βάσει δορυφορικών εικόνων και χαρτογράφησης από ανοιχτές πηγές. Κάποτε αποτελούσε μέρος της γειτονικής αυτής βάσης, προτού περιφραχθεί και μετατραπεί σε σχολείο πριν από πάνω από μια δεκαετία.

Ορισμένοι από τους μαθητές του ήταν παιδιά αξιωματικών των Φρουρών της Επανάστασης εργάζονταν στη γειτονική βάση. Κάποια άλλα παιδιά ήταν από την περιοχή της Μινάμπ, στην οποία κατοικούν κυρίως άτομα της εθνοτικής μειονότητας των Μπαλούχ, που είναι κατά πλειοψηφία σουνίτες και συχνά αντιμετωπίζουν καταστολή από την ιρανική κυβέρνηση, όπως ανέφερε η Ομάδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Μπαλουχιστάν.

Αποφασίστηκε τα παιδιά να σταλούν στα σπίτια τους

Εκτιμάται ότι εκατοντάδες μαθητές βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή που οι καθηγητές και οι διοικητικοί υπάλληλοι έλαβαν την είδηση ότι είχαν αρχίσει να πέφτουν βόμβες στην Τεχεράνη γύρω στις 9:40 π.μ.

Οι καθηγητές και οι διοικητικοί υπάλληλοι έκριναν σκόπιμο να στείλουν τα παιδιά στα σπίτια τους. Τηλεφώνησαν στους γονείς από σταθερά τηλέφωνα, ζητώντας τους να έρθουν να τα παραλάβουν νωρίτερα, όπως ανέφεραν δύο άτομα στο AP. Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την Airwars, μια ανεξάρτητη ομάδα με έδρα το Λονδίνο που παρακολουθεί τις πρόσφατες συγκρούσεις, διαπίστωσε επίσης ότι οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Στις 10:15 π.μ., τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν εξέδωσαν ανακοίνωση για το κλείσιμο των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα. Ένας πατέρας, που ζούσε σε μικρή απόσταση, πήγε αμέσως να παραλάβει τον 10χρονο γιο του, είπε ένας κάτοικος της Μινάμπ, ο οποίος μετέφερε τις ιστορίες αρκετών οικογενειών στο AP. Το AP επαλήθευσε τις λεπτομέρειες των ιστοριών των κατοίκων σε σύγκριση με τους διαθέσιμους καταλόγους των νεκρών και τις χρονολογίες των γεγονότων της ημέρας που συνέταξαν οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο πατέρας εντόπισε τα 6χρονα και 7χρονα παιδιά που ήταν συγγενείς του, ανάμεσα στους μαθητές που περίμεναν τους γονείς τους. Τα ρώτησε αν ήθελαν να τα πάει σπίτι και εκείνα απάντησαν αρνητικά, λέγοντας ότι ο πατέρας τους ήταν καθ’ οδόν. Έφυγε με το παιδί του και κατευθύνθηκε προς το σούπερ μάρκετ. Δέκα λεπτά αργότερα, άκουσε τις εκρήξεις.

Πολλά πυρομαχικά έπληξαν το συγκρότημα, χτυπώντας τουλάχιστον πέντε κτίρια, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το AP. Εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών κατέστρεψαν το σχολείο.

Η περιγραφή του πατέρα

Ο πατέρας έτρεξε πίσω στη σκηνή του χάους, όπου είχαν συγκεντρωθεί θεατές που ούρλιαζαν, ενώ άνδρες έσκαβαν μέσα στα ερείπια για να ανασύρουν πτώματα, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Τελικά, ο πατέρας διέκρινε δύο καμένα σώματα που πιστεύει ότι ήταν των παιδιών συγγενών του αλλά δεν μπορούσε να είναι σίγουρος. Ο κόσμος συνέχιζε να καταφθάνει. Ένας άνδρας από ένα κοντινό σουνιτικό χωριό έφτασε για να αναζητήσει τον ανιψιό του, αφού έλαβε μια πανικόβλητη κλήση από τη μητέρα του αγοριού. Μέσα στα ερείπια, βρήκε τον νεκρό γιο της.

Οι διασώστες βρήκαν μικρά σακίδια και παιδικές ζωγραφιές, ξυλομπογιές και φύλλα εργασίας. Ένα μικροσκοπικό χεράκι κρεμόταν ανάμεσα στα συντρίμμια. Άνδρες μετέφεραν παραμορφωμένα άκρα και σώματα στο τοπικό νοσοκομείο, ανέφερε η Ομάδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Μπαλοχιστάν, το προσωπικό της οποίας μίλησε με δύο οικογένειες των θυμάτων. Το AP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει πόσα πυρομαχικά χτύπησαν συγκεκριμένα το σχολείο, αλλά η επίθεση είχε αφήσει σώματα παραμορφωμένα σε τέτοιο βαθό που ήταν ήταν αγνώριστα.

Μέχρι το τέλος της ημέρας, οι γιατροί στο νοσοκομείο εκτιμούσαν ότι είχαν τουλάχιστον 108 πτώματα, αλλά προειδοποίησαν ότι πιθανότατα ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος, ανέφερε ο κάτοικος της Μινάμπ. Την επόμενη μέρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχαν σκοτωθεί περίπου 150 άτομα. Σύντομα, ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχονταν σε 168. Αποκάλεσαν τα παιδιά «μάρτυρες»

Τρεις ημέρες μετά τη επίθεση, η κρατική τηλεόραση έδειξε χιλιάδες Ιρανούς να συρρέουν σε έναν κυκλικό κόμβο στη Μινάμπ, όπου το πλήθος βρισκόταν απέναντι από ένα βήμα και μια μεγάλη προσωπογραφία του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η συγκέντρωση θα μπορούσε να εκληφθεί ως διαδήλωση, αν δεν ήταν κηδεία. Όλοι οι γονείς των θυμάτων, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκείας, έπρεπε να συμμετάσχουν, είπε ο κάτοικος της Μινάμπ. Οι περισσότερες γυναίκες στο πλήθος φορούσαν το μαύρο τσάντορ, το παραδοσιακό ένδυμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, παρόλο που συνήθως δεν φοριέται από τους Μπαλούχ στις κηδείες.

Στους γονείς ειπώθηκε ότι θα τους επιτρεπόταν να μεταφέρουν τις σορούς των παιδιών τους πίσω στα χωριά τους και να τελέσουν τις δικές τους τελετές, είπε ο κάτοικος. Τελικά, όμως, πολλοί αποφάσισαν να θάψουν τα παιδιά τους όλα μαζί.

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν από κάμερες drone και κυκλοφόρησαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, εργάτες έσκαψαν το έδαφος σε ένα χωμάτινο οικόπεδο, δημιουργώντας ένα πλέγμα από μικρούς, πανομοιότυπους, ανώνυμους τάφους.

«Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προώθησαν μια αφήγηση βασισμένη στα συμφέροντα των Φρουρών της Επανάστασης», είπε η Σίβα Αμελιράντ. «Αυτό είναι προφανές, καθώς αποκάλεσαν τα παιδιά μάρτυρες», τόνισε.

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ AP

Το Πεντάγωνο εντοπίζει στοιχεία στα αρχεία

Χωρίς πρόσβαση στο Ιράν, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της ευθύνης. Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε υπό αμφισβήτηση την ευθύνη των ΗΠΑ και κατηγόρησε το Ιράν. Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε απλώς ότι το Πεντάγωνο διεξήγαγε έρευνα.

Εσωτερικά, ο αμερικανικός στρατός γνώριζε περισσότερα από όσα είχε αρχικά αποκαλύψει. Τα στοιχεία ήταν θαμμένα στα αρχεία του. Όταν η είδηση ήρθε για πρώτη φορά στο φως, ο αμερικανικός στρατός γνώριζε ότι είχε πραγματοποιήσει επιθέσεις στην περιοχή αν και χρειάστηκε χρόνος για να επαληθεύσει τις ιρανικές ισχυρισμούς ότι χτυπήθηκε ένα σχολείο και να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση της κατάστασης.

Φαίνεται ότι, ενώ το κτίριο που στεγάζει το σχολείο είχε αναγνωριστεί ως τέτοιο από έναν αναλυτή ήδη πριν από επτά χρόνια, η ανακάλυψη αυτή δεν είχε γίνει επαρκώς γνωστή σε διάφορα στελέχη και υπηρεσίες των μυστικών υπηρεσιών και του στρατού, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Τελικά, το κτίριο δεν ήταν ξεκάθαρο για τους υπεύθυνους για τον καθορισμό των στόχων ότι ήταν σχολείο, γεγονός που αποκαλύπτει πιθανές συστηματικές ελλείψεις στη διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης των στόχων, τόνισε.

Ένας πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, ο οποίος επίσης μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η βομβιστική επίθεση ήταν το φυσικό αποτέλεσμα των αλλαγών που επέφερε η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο τη μείωση του προσωπικού για τον περιορισμό της ζημιάς ων στους αμάχους, καθώς και της έμφασης που έδωσε ο Χέγκσεθ στο να είναι «φονική» η ισχύς των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Όταν ο Χέγκσεθ ανέλαβε τα ηνία, μείωσε δραστικά το μέγεθος ενός γραφείου που ονομαζόταν «Κέντρο Αριστείας για την Προστασία των Αμάχων», το οποίο είχε δημιουργηθεί κατόπιν οδηγίας του Κογκρέσου στα τέλη του 2022. Αυτό σταμάτησε το έργο του γραφείου σχετικά με την ενημέρωση των «καταλόγων απαγόρευσης επιθέσεων», οι οποίοι είναι κατάλογοι προστατευόμενων τοποθεσιών, όπως νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες και τζαμιά, που τηρεί το Πεντάγωνο, δήλωσε ο Γουές Μπράιαντ, ο οποίος άρχισε να εργάζεται στο γραφείο το 2024 ως επικεφαλής του τμήματος αξιολόγησης ζημιών σε άμαχους. Όταν εργαζόταν στο Πεντάγωνο, ήταν γνωστό ότι ο κατάλογος ήταν παρωχημένος, είπε.