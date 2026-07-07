Στενά του Ορμούζ: Πλήγμα σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν – Οι ΗΠΑ δείχνουν το Ιράν

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν μετά από χτύπημα με άγνωστο βλήμα, χωρίς αναφορές για θύματα ή ρύπανση.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για την εκτόξευση πυραύλων κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, με δύο πλοία να υφίστανται σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη λήξη συμφωνίας παύσης επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θέτοντας σε κίνδυνο το μνημόνιο κατανόησης.

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να ανταποκριθούν με πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, αλλά δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση.

Οι πρόσφατες έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ

Ιράν στη Ντόχα ολοκληρώθηκαν χωρίς πρόοδο στο θέμα της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Νέος συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ, μετά την αναφορά για πλήγμα σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO, το πλοίο έπλεε νότια, περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της Λίμα, όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» και εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Το χτύπημα, όπως αναφέρεται, έγινε στην αριστερή πλευρά του τάνκερ. Δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, αναφορές για τραυματίες ή για ρύπανση στη θάλασσα με τις αρχές να εξετάζουν το περιστατικό.

ΗΠΑ: Το Ιράν πίσω από την επίθεση

Την ίδια ώρα, το Axios επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταδίδει, ότι ο ιρανικός στρατός εκτόξευσε τουλάχιστον δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων που περνούσαν από τα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη ένα εμπορικό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο. Τα δύο πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Το περιστατικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη στιγμή, μετά τη λήξη της συμφωνίας μίας εβδομάδας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για παύση των επιθέσεων στα Στενά.

Η επανέναρξη των επιθέσεων, εφόσον επιβεβαιωθεί, απειλεί να τινάξει στον αέρα το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί πριν από σχεδόν από τρεις εβδομάδες.

Το Axios αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να απαντήσουν με πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Επισήμως, πάντως, δεν έχει παρθεί ακόμα κάποια απόφαση.

Ο τελευταίος γύρος έμμεσων συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν στη Ντόχα ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα χωρίς ουσιαστική πρόοδο στο ζήτημα της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.