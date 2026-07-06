Νέα προειδοποίηση Τραμπ: Είτε θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν είτε οι ΗΠΑ θα ολοκληρώσουν το έργο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα συνάψουν συμφωνία με το Ιράν είτε θα «ολοκληρώσουν το έργο». Ανέφερε ότι το Ιράν θα προτιμούσε να συνάψει συμφωνία.

«Θα κερδίσουμε είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο. Θα κάνουμε μια συμφωνία ή θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά, εντάξει. Και δεν θα είναι δύσκολο να ολοκληρώσουμε τη δουλειά» επισήμανε και προσέθεσε:

«Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία, επειδή δεν θέλω να επηρεάσω 91 εκατομμύρια ανθρώπους. Μπορούμε να γκρεμίσουμε τις γέφυρές τους σε μία ώρα. Μπορούμε να διακόψουμε την παροχή ενέργειάς τους».

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ μπορούν να εξουδετερώσουν τον ηλεκτρισμό και τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. «Και θα έλεγα ότι σε ένα μικρό μέρος ενός απογεύματος, κάθε εργοστάσιο θα έχει εξαφανιστεί. Και το ξέρουν αυτό» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

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