Στον φίλο του τον Τραμπ ποντάρει ο Ερντογάν, φουλ εβδομάδα γεωπολιτικών για Κυριάκο

Η προσοχή όλη στα εξωτερικά αυτή την εβδομάδα καθώς αύριο ξεκινάει η διήμερη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με τα φώτα να στρέφονται στην συνάντηση και τις ανακοινώσεις Τραμπ-Ερντογάν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα δει Ζελένσκι και Αλ Σάρα της Συρίας, Ουκρανία και Ιράν αυτονόητα θα είναι στο επίκεντρο, ενώ το δυτικόστροφο κομμάτι του πλανήτη θα κρατήσει άλλη μια φορά την ανάσα του για τις προθέσεις της αμερικανικής ηγεσίας σε ότι αφορά τον ρόλο της εντός της Συμμαχίας. Η πρόσκληση σε Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία δίνει έναν πραγματικά παγκόσμιο τόνο, αλλά παρόντες θα είναι και οι δικοί μας Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν.

Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Γεραπετρίτης και Δένδιας, και η υπηρεσιακή υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Κάποτε στο Βίλνιους

Ότι γίνεται στην γειτονιά, μας αφορά άμεσα εννοείται, και το μαντείο διατηρεί αισιοδοξία για τα πράγματα παρ’ ότι μόνο και μόνο με την διοργάνωση της Συνόδου στην Άγκυρα η Τουρκία παίρνει πόντους. Είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το είχε κάνει και το 2004 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ του χρόνου την Σύνοδο θα φιλοξενήσει ο πολύς κύριος Εντι Ράμα στα Τίρανα. Η Ελλάδα δεν την έχει φιλοξενήσει ποτέ αλλά ίσως και να μην το πολυθέλει. Επίσης με όσα έχουμε δει από τις αντιδράσεις του αλβανικού κινήματος εναντίον της τουριστικής επένδυσης του γαμπρού Τραμπ στην γειτονική χώρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αλβανία θα είναι πραγματική πρόκληση.

Τέλοσπάντων θα χορτάσουμε τουρκικό ταρατατζούμ αυτό το διήμερο, ενώ οι προγραμματισμένες αλλά και τυχαίες συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου, στα δείπνα και τους διαδρόμους, είναι σίγουρο πως θα βγάλουν ειδήσεις. Άλλωστε σε μια τέτοια διμερή, στο Βίλνιους της Λιθουανίας το ’23

γεννήθηκε η επαναπροσέγγιση των δύο χωρών που οδήγησε στα «ήρεμα νερά».

Επίθεση

Αυτά που βλέπει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ο κ. Σαμαράς έδειξε αποφασισμένος για όλα ξεκινώντας το tik tok.

Ξάφνιασε πολλούς, είν’ η αλήθεια καθώς όλα τα περιμένουν στο Μαξίμου από τον πρώην Πρόεδρο της ΝΔ, αλλά όχι να ξεκινήσει τα tik tok. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα κόμμα Σαμαρά να μπαίνει στην Βουλή, παίρνοντας δυνάμεις κυρίως από Λατινοπούλου, Βελόπουλο, αλλά και Καρυστιανού και (surprise!) Πασοκ. Στα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και οι επόμενοι μήνες θα είναι συναρπαστικοί και στην δεξιά πολυκατοικία.

Στο Λαγονήσι

Ο Κυριάκος πάλι, έχει φουλ ατζέντα σε εξωτερικά. Μόλις επιστρέψει με το καλό από την Άγκυρα, έχει μια μέρα, πριν κατέβει για συνέδριο του Economist στο Λαγονήσι την Πέμπτη, όπου θα είναι τιμώμενο πρόσωπο και κεντρικός ομιλητής στο δείπνο, μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Παρένθεση

Την Ρομπέρτα θα δει σήμερα κι αύριο ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου ο οποίος θα βρίσκεται Στρασβούργο με πολύ πολύ δουλειά. Ο Τάσος

θα λάβει μέρος στην συνεδρίαση των ομολόγων του, υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και θα έχει επαφές με μέλη του ευρωκοινοβουλίου. Επίσης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μετσόλα με αντικείμενο από τις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή άμυνα, μέχρι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Η Ελλάδα μετέχει από τώρα στο περίφημο «τρίο» που είναι οι χώρες που διοργανώνουν την Προεδρία, η Ιρλανδία έχει αναλάβει ήδη κι ο Χατζη έχει να ενημερωθεί και να παρακολουθεί όλους τους φακέλους ώστε η Ελλάδα να είναι έτοιμη ν’ αναλάβει τον Ιούλιο του ’27.

Κλείνει η παρένθεση

Στο Λαγονήσι συνέχεια

Το θέμα του φετινού Economist είναι «Πρόοδος σε μια εποχή αναταραχής» κι ο Κυριάκος άρτι αφιχθείς απ’ την Άγκυρα θα έχει πολλά να πει. Ξεχωριστές επίσης αναμένονται οι τοποθετήσεις του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ σε Ελλάδα και Ουκρανία Τζέφρι Πάιατ, και του Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Περρακάκη, πολύ ενδιαφέρον το πάνελ με Σταύρο Παπασταύρου για ενεργειακά, ενώ το κλείσιμο θα είναι γκράντε με ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο οποίος θα μιλήσει για την Gen Z ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής.

Ντεμπούτο

Το ντεμπούτο του ως τσάρος της Οικονομίας στις ΕΛΑΣ θα κάνει σήμερα ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Ο Κουτεντάκης θα δώσε συνέντευξη τύπου με Δ. Τεμπονέρα και την αγαπημένη μου κοκκινομάλλα (Θεανώ), για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη απαντώντας έτσι στους «20 μύθους του Αλέξη Τσίπρα και 20 αλήθειες για την οικονομία» του υπουργείου Οικονομικών. Θα τον ακούσω με προσοχή.

Καυτό Σάββατο

Την ώρα που ο Αλέξης θα κλείνει τον Economist στο Λαγονήσι, οι πρώην σύντροφοι της Κουμουνδούρου θα ετοιμάζουν σπαθιά και θηκάρια για την συνεδρίαση τη Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.

Η αριστερή πολυκατοικία τρίζει συθέμελα με τον Πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο να καλείται να επιδείξει δεξιότητες μεγαλύτερες από ζογκλέρ. Να συνεχίσει το κατενάτσιο κερδίζοντας χρόνο, ή να εξαγγείλει αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές; Τίποτα δεν είναι εύκολο, ούτε και σίγουρο. Στο πρώτο σενάριο διακινδυνεύει το κεφάλι του ως προέδρου πάντα, καθώς οι αφόρητες πιέσεις από Πολάκη-Παππά-Δούρου θα συνεχιστούν. Οι αντοχές του Σωκράτη είναι όσο κρατάει τον συσχετισμό υπέρ του στα όργανα (ΚΕ). Αν το χάσει, θα τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας.

Όμως πες κι ότι ανακοινώνει αυτόνομη κάθοδο του Συριζα και ξεκινάει διαδικασία κατάρτισης ψηφοδελτίων. Α) θα βρεθεί κόσμος να κατέβει απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη; Τί θα λένε στα πάνελ; Β) θα μπει ο Συριζα στην επόμενη Βουλή;

Αυτοί έφυγαν νωρίς

Μετά την Μαριλίζα, το μαντήλι κούνησε και ο Κώστας Ζαχαριάδης,

ο οποίος τουλάχιστον γλιτώνει την αποπνικτική ατμόσφαιρα της Κουμουνδούρου και θέτει τον εαυτό του ως απλός στρατιώτης στην διάθεση του Αλέξη.

Το ίδιο έκανε και ο βουλευτής Ανατολικού τομέα Γιώργος Καραμέρος επιφέροντας άλλη μια αλλαγή στα κοινοβουλευτικά, καθώς μετά από καραμπόλες την έδρα στην Βουλή καταλαμβάνει η Μυρτώ Κοροβέση, δικηγόρος.

Η κ. Κοροβέση χρωστάει κι αυτή την εκτόξευσή της στον Αλέξη, που την παρουσίασε το 2023

Σε μια φουρνιά νέων και υποσχόμενων μαζί με τον ηθοποιό Μάριο Αθανασίου. Οι διασπάσεις του Συριζα την βρήκαν αντιπρόεδρο του Κασελάκη,

θέση την οποία έχει και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα θα γίνει και βουλευτής.

Ανοίγματα

Έτσι αμβλύνεται κάπως ο πόνος από την αποχώρηση Τζάκρη στους Δημοκράτες, αν και δεν είδα τον Στέφανο πολύ στεναχωρημένο. Αντιθέτως τον βλέπω γεμάτο ενέργεια και κέφι για ανοίγματα στο τερέν,

όπως αποκάλυψε το Πρώτο Θέμα. Ψάχνεται ο Κασελάκης, για τον Άδωνι δεν έχω καμία αμφιβολία. Απλά σηκώνει το γάντι σε κάθε πρόκληση γιατί έτσι του αρέσει.

Σας φιλώ

Η Πυθία