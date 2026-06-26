Τραμπ: Το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Το Ισλαμικό καθεστώς του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιθέσεως μίας κατεύθυνσης (one-way attack drones) εναντίον πλοίων που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ, κατήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για «ανόητη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Όπως επισήμανε, ένα από τα drones έπληξε με δύναμη το ανώτερο κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου. «Προκλήθηκαν ζημιές, όμως το πλοίο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε τα άλλα τρία drones» έκανε γνωστό ο Αμερικανός πρόεδρος.

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