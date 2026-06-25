Ιράν: Ο Τραμπ αρνείται την αμερικανική ευθύνη για το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο θηλέων στη Μινάμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ίσως να μη διαπιστωθεί ποτέ ποιος ευθύνεται για την επίθεση στη Μινάμπ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Ο Τραμπ αρνείται την αμερικανική ευθύνη για το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο θηλέων στη Μινάμπ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ευθύνονται για το πλήγμα σε σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, παρά τα στοιχεία που υποδεικνύουν το αντίθετο.
  • Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η έρευνα για την επίθεση αντιμετωπίζεται σοβαρά και τα αποτελέσματά της θα δημοσιοποιηθούν.
  • Αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές θεωρούν πιθανότερο το πλήγμα να προήλθε από αμερικανικές δυνάμεις που πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις στην περιοχή.
  • Έρευνα του Al Jazeera δείχνει ότι το σχολείο ήταν αναγνωρίσιμη πολιτική εγκατάσταση για πάνω από δέκα χρόνια, ενώ η γειτονική κλινική δεν επλήγη.
  • Η Διεθνής Αμνηστία εκτιμά ότι το σχολείο πιθανότατα χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Tomahawk, που χρησιμοποιήθηκε μόνο από τις αμερικανικές δυνάμεις στον πόλεμο.
Snapshot powered by AI

Αμφιβολίες για το αν αμερικανικές δυνάμεις ευθύνονται για το πλήγμα σε σχολείο κοριτσιών στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα στοιχεία που συγκλίνουν προς την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες παιδιά, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη διευκρινιστούν ποτέ πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

«Πετούσαν πολλοί πύραυλοι προς όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε την Τετάρτη. «Κάποιος είπε ότι ήταν δικός μας πύραυλος. Ίσως, όμως, να μην ήταν. Δεν έχω δει τίποτα που να με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν».

Δίπλα του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει την έρευνα «με μεγάλη σοβαρότητα» και ότι τα πορίσματά της θα δοθούν στη δημοσιότητα, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Την ίδια ώρα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι ίδιοι οι στρατιωτικοί ερευνητές των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρούν πιθανότερο το ενδεχόμενο το πλήγμα να προήλθε από αμερικανικές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις στο νότιο Ιράν, στην περιοχή όπου βρίσκεται και η Μινάμπ, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από την επίθεση.

Έρευνα του Al Jazeera κατέληξε ότι το σχολείο ήταν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία σαφώς αναγνωρίσιμο ως πολιτική εγκατάσταση. Παρά ταύτα, επλήγη, ενώ γειτονική κλινική έμεινε ανέπαφη.

Η Διεθνής Αμνηστία εκτίμησε αυτή την εβδομάδα ότι το σχολείο πιθανότατα χτυπήθηκε από αμερικανικής κατασκευής πύραυλο Tomahawk, ο οποίος, σύμφωνα με την οργάνωση, χρησιμοποιήθηκε στον συγκεκριμένο πόλεμο μόνο από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:46ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

03:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 2,4 Ρίχτερ στα Καλύβια Θωρικού Αττικής – Αισθητός στα νότια προάστια

03:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Κορυφή με τριάρα η Βραζιλία - Νίκη και για το δεύτερο Μαρόκο

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Η ναυσιπλοΐα επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα – 31 διελεύσεις πλοίων σε μία ημέρα

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Τραμπ αρνείται την αμερικανική ευθύνη για το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο θηλέων στη Μινάμπ

02:18ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή επίθεση Τραμπ στις χώρες του ΝΑΤΟ: «Μας απογοήτευσαν – Η Ισπανία είναι σκέτη φρίκη»

00:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Νεκρός ένας νεαρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων – 14 προσαγωγές

00:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ενεργειακή κρίση, εισόδημα και οφειλές – Πέρασε και η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ως πρώτη στους «32» η Ελβετία, μαζί της και ο Καναδάς - Ελπίζει βάσιμα η Βοσνία

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πλήθος πιστών στην πανηγυρική παραμονή του Γενεσίου του Προδρόμου στην Ατάλη

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο παραιτηθείς Στάρμερ θα παρουσιάσει σχέδιο για την άμυνα πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Εκπαιδευτικές βολές μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στο Ιόνιο

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανόν θα κάνω κάτι» σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για F-35 και κινητήρες για τα KAAN

23:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: O Nick Cave ξεσήκωσε τα πλήθη στην Πλατεία Νερού

23:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Μόνος παράγοντας σταθερότητας το ΠΑΣΟΚ» - Επίθεση σε κυβέρνηση και Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Νεκρός ένας νεαρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων – 14 προσαγωγές

03:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 2,4 Ρίχτερ στα Καλύβια Θωρικού Αττικής – Αισθητός στα νότια προάστια

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιό της στο «Αττικόν»

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια: «Πήγαν για μπάνιο, για φαγητό, επέστρεψαν στο δωμάτιο και πέθανε», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Θρήνος για την 36χρονη Μάγδα - «Αυτό που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα έχει 80 με 90% θνησιμότητα», λέει ο σύντροφός της

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Πατέρας εκτέλεσε σύζυγο και γιο - «Τους ξεφορτώθηκα»

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε την ιδιότητα του τρισεκατομμυριούχου ο Έλον Μασκ μετά από μόλις δύο εβδομάδες

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος

11:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκληση από Βούλγαρους στις Σέρρες: Ανήρτησαν αναθηματική πλάκα για τον κομιτατζή Ντελτσεφ

22:01LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Θοδωρής Αθερίδης για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Μία ώρα κοιμόμουν και 23 έπινα»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η Βόρεια Κορέα έφτιαξε το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στην ιστορία της - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

21:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, τυπικό πλέον να πάρει ελληνική ταυτότητα»

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανόν θα κάνω κάτι» σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για F-35 και κινητήρες για τα KAAN

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ