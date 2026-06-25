Ιράν: Ο Τραμπ αρνείται την αμερικανική ευθύνη για το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο θηλέων στη Μινάμπ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ευθύνονται για το πλήγμα σε σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, παρά τα στοιχεία που υποδεικνύουν το αντίθετο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η έρευνα για την επίθεση αντιμετωπίζεται σοβαρά και τα αποτελέσματά της θα δημοσιοποιηθούν.

Αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές θεωρούν πιθανότερο το πλήγμα να προήλθε από αμερικανικές δυνάμεις που πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις στην περιοχή.

Έρευνα του Al Jazeera δείχνει ότι το σχολείο ήταν αναγνωρίσιμη πολιτική εγκατάσταση για πάνω από δέκα χρόνια, ενώ η γειτονική κλινική δεν επλήγη.

Η Διεθνής Αμνηστία εκτιμά ότι το σχολείο πιθανότατα χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Tomahawk, που χρησιμοποιήθηκε μόνο από τις αμερικανικές δυνάμεις στον πόλεμο. Snapshot powered by AI

Αμφιβολίες για το αν αμερικανικές δυνάμεις ευθύνονται για το πλήγμα σε σχολείο κοριτσιών στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα στοιχεία που συγκλίνουν προς την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες παιδιά, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη διευκρινιστούν ποτέ πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

«Πετούσαν πολλοί πύραυλοι προς όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε την Τετάρτη. «Κάποιος είπε ότι ήταν δικός μας πύραυλος. Ίσως, όμως, να μην ήταν. Δεν έχω δει τίποτα που να με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν».

????⚡️– Trump once again denies that it wasnt America that struck Minab school, despite the clear evidence online. pic.twitter.com/CXf6cMezS2

— MonitorX (@MonitorX99800) June 24, 2026



Δίπλα του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει την έρευνα «με μεγάλη σοβαρότητα» και ότι τα πορίσματά της θα δοθούν στη δημοσιότητα, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Την ίδια ώρα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι ίδιοι οι στρατιωτικοί ερευνητές των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρούν πιθανότερο το ενδεχόμενο το πλήγμα να προήλθε από αμερικανικές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις στο νότιο Ιράν, στην περιοχή όπου βρίσκεται και η Μινάμπ, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από την επίθεση.

Έρευνα του Al Jazeera κατέληξε ότι το σχολείο ήταν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία σαφώς αναγνωρίσιμο ως πολιτική εγκατάσταση. Παρά ταύτα, επλήγη, ενώ γειτονική κλινική έμεινε ανέπαφη.

Η Διεθνής Αμνηστία εκτίμησε αυτή την εβδομάδα ότι το σχολείο πιθανότατα χτυπήθηκε από αμερικανικής κατασκευής πύραυλο Tomahawk, ο οποίος, σύμφωνα με την οργάνωση, χρησιμοποιήθηκε στον συγκεκριμένο πόλεμο μόνο από τις αμερικανικές δυνάμεις.