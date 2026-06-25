Σφοδρή επίθεση Τραμπ στις χώρες του ΝΑΤΟ: «Μας απογοήτευσαν – Η Ισπανία είναι σκέτη φρίκη»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις χώρες του ΝΑΤΟ για απογοήτευση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ εξέφρασε ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για την Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε «σκέτη φρίκη».

Ο Τραμπ ανέφερε απογοήτευση και από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τόνισε την αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων κατά περίπου 1,2 τρισ. δολάρια από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ.

Ο Ρούτε επισήμανε ότι η αύξηση στην άμυνα έχει οδηγήσει σε παραγγελίες αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικές αμυντικές εταιρείες. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τετάρτη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «απογοήτευσαν» τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο κατά τη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, τον Μαρκ Ρούτε.

«Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτήν τη θέση (σ.σ. του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ), δεν θα είχαμε καν αυτήν τη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Απογοητεύτηκα από την Ιταλία. Απογοητεύτηκα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκείνος τώρα έχει φύγει. Είμαστε απογοητευμένοι από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Είμαστε απογοητευμένοι από τους περισσότερους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αναφορά του στην Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε «σκέτη φρίκη», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ.

NEW - President Trump: “I was disappointed with Italy. I was disappointed with the UK. He's now gone. We're disappointed with Germany and France. We're disappointed with most of them. Spain is a horror show.” pic.twitter.com/1HEyntFWA2

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 24, 2026



Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιχείρησε να αναδείξει τη συμβολή του Ντόναλντ Τραμπ στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων.

Ο Ρούτε παρουσίασε αυτό που αποκάλεσε «το τρισεκατομμύριο του Τραμπ», υποστηρίζοντας ότι από την πρώτη εκλογή του Αμερικανού προέδρου στην εξουσία, η Ευρώπη και ο Καναδάς έχουν προσθέσει περίπου 1,2 τρισ. δολάρια στις αμυντικές τους δαπάνες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν δοθεί παραγγελίες ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

WATCH: NATO Secretary General Mark Rutte unveils what he calls the "Trump trillion" as he credits President Trump with helping push European allies to boost defense spending.



Rutte said Europe and Canada have added roughly $1.2 trillion in defense spending since Trump first… pic.twitter.com/IpS5RhNgEs

— Fox News (@FoxNews) June 24, 2026



«Αυτή είναι η απόδειξή σας», είπε ο Ρούτε, δείχνοντας τα σχετικά στοιχεία και υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία πλησιάζει περισσότερο σε μια δικαιότερη κατανομή του αμυντικού βάρους με τις Ηνωμένες Πολιτείες.