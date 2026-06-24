Τραμπ: Το Ιράν μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι το Ιράν επιβάλει διόδια ή άλλες χρεώσεις στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι δεν υπάρχουν κόστη ασφάλισης ή άλλες χρεώσεις για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα τερματιστούν αν αποδειχθούν ψευδείς αυτές οι πληροφορίες.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν αποδεσμεύσει χρήματα στο Ιράν, αλλά θα αγοράζουν τρόφιμα για το Ιράν από αμερικανικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. Snapshot powered by AI

Διαψεύδει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιβάλει διόδια ή άλλες χρεώσεις στα πλοία για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι δεν έχει επιβάλει χρεώσεις στη διέλευση αλλά τόνισε ότι αν η Τεχεράνη λέει ψέματα οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως.

«Το Ιράν έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι, παρά τις ταραχοποιές ψευδείς ειδήσεις που αναφέρουν το αντίθετο, «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΟΔΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΛΕΟΥΝ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΧΟΡΜΟΥΖ», σημείωσε ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!»

«Επιπλέον, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν, ούτε έχουν αποδεσμευτεί χρήματα από τα αποθέματά του προς αυτό, από τις ΗΠΑ. Θα αποδεσμεύσουμε μέρος των χρημάτων του, τα οποία ελέγχονται εξ ολοκλήρου από εμάς, στους αγρότες και κτηνοτρόφους μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων προϊόντων. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα στο Ιράν, και θα τα αγοράζουμε για λογαριασμό του αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.