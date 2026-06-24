Reuters: Σχέδιο για συνομιλίες Ιράν με κράτη του Κόλπου - Στο επίκεντρο η ασφάλεια και το Ορμούζ

Τι είπε διπλωματική πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Reuters: Σχέδιο για συνομιλίες Ιράν με κράτη του Κόλπου - Στο επίκεντρο η ασφάλεια και το Ορμούζ
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Υπάρχουν σχέδια για συνομιλίες συμφιλίωσης μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου που θα πραγματοποιηθούν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.
  • Οι συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ Ιράν, χωρών του Κόλπου και Ιράκ είναι χωριστές από τις διαπραγματεύσεις Ιράν
  • ΗΠΑ και αφορούν αποναρκοθέτηση και μελλοντικές θαλάσσιες δραστηριότητες.
  • Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής και κάλεσε σε περιφερειακή συνεργασία.
  • Ο Γαλιμπάφ τόνισε ότι η αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων είναι στρατηγικός στό
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Υπάρχουν σχέδια για την διεξαγωγή συνομιλιών συμφιλίωσης ανάμεσα στο Ιράν και τις χώρες του Κόλπου οι οποίες θα διεξαχθούν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε στο Reuters διπλωματική πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι συνομιλίες του Ριάντ θα είναι διάφορες από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν, τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και το Ιράκ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είναι επίσης χωριστές από τις συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον και αφορούν τις διευθετήσεις για την αποναρκοθέτηση και τις μελλοντικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο δίαυλο.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γαλιμπάφ προειδοποίησε από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν ότι στο εξής η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής θα είναι υπόθεση των χωρών της περιοχής και απηύθυνε πρόσκληση για επέκταση της περιφερειακής συνεργασίας.

«Θεωρούμε την αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή στρατηγικό στόχο», διότι «πέραν της εξασφάλισης διαρκούς ασφάλειας, συνιστούν πηγή αποσταθεροποίησης», επέμεινε ο Μοχάμαντ Μπαχέρ Γαλιμπάφ που συμμετέχει σε συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Ενωσης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.

«Βλέπουμε το μέλλον της περιοχής όχι στην αντιπαράθεση, αλλά στην συνεργασία», δήλωσε ο Γαλιμπάφ τείνοντας το χέρι στις γειτονικές χώρες του Κόλπου.

Οι επαφές Ρούμπιο στο Αμπού Ντάμπι

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα συνομιλίες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο πλαίσιο περιοδείας στις χώρες του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους συμμάχους στην περιοχή που θεωρούν την προτεινομένη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν πολύ γενναιόδωρη προς ένα κράτος που τους επιτέθηκε στον πόλεμο.

Φθάνοντας στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ Αμπού Ντάμπι αργά χθες για τριήμερη περιοδεία στον Κόλπο, ο Ρούμπιο πραγματοποιεί την πρώτη του υψηλού επιπέδου διπλωματική αποστολή για τον τερματισμό του τετράμηνου αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο είχε γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο των ΗΑΕ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως τον σύμβουλο Εθνικήw Ασφάλειας σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν και τον υπουργό Εξωτερικών σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν.

«Συζήτησαν το πρωτόκολλο συμφωνίας που συνήφθη από τον πρόεδρο Τραμπ με το Ιράν, τις προσπάθειες για να διασφαλιστεί το πλήρες και ασφαλές πέρασμα του Στενού του Ορμούζ, καθώς και τη σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Τόμι Πίγκοτ προσθέτοντας ότι ο Ρούμπιο «επαναβεβαίωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια των Εμιράτων».

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