Γκαλιμπάφ: «Η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ κατέστη δήλωση ήττας της Αμερικής»

Snapshot Ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε τη συμφωνία Ιράν

ΗΠΑ ως «δήλωση ήττας της Αμερικής» και αποτέλεσμα της αντίστασης του ιρανικού λαού.

Σύμφωνα με τον Γκαλιμπάφ, μόνο οι χώρες της Μέσης Ανατολής πρέπει να καθορίσουν την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή, με στόχο την αποχώρηση ξένων στρατιωτικών δυνάμεων.

Το Ιράν είναι έτοιμο για συνεργασία με τις γειτονικές χώρες βασισμένη στον σεβασμό της κυριαρχίας και την αποφυγή παρεμβάσεων στις εσωτερικές τους υποθέσεις.

Ο Γκαλιμπάφ επανέλαβε την απαίτηση του Ιράν για τερματισμό των επιθέσεων και της κατοχής του νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κατάπαυσης του πυρός.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει ανησυχίες στα κράτη του Κόλπου για ενίσχυση της Τεχεράνης και αλλαγή της ισορροπίας ασφαλείας, οδηγώντας σε περιοδεία του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην περιοχή. Snapshot powered by AI

«Δήλωση ήττας της Αμερικής» χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

«Η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν αποτέλεσμα πίεσης και εξαναγκασμού, αλλά αποτέλεσμα της αντίστασης και της ισχύος του γενναίου ιρανικού έθνους», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε συνέδριο στο Αζερμπαϊτζάν που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Γι’ αυτό το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ κατέστη δήλωση ήττας της Αμερικής», πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ. Παράλληλα αναφέρθηκε και στα θέματα ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και υποστήριξε ότι μόνο οι χώρες της περιοχής πρέπει να καθορίσουν την αρχιτεκτονική ασφαλείας.

«Θεωρούμε τη απόσυρση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή στρατηγικό στόχο. Βλέπουμε το μέλλον της περιοχής όχι στην αντιπαράθεση, αλλά στη συνεργασία. Οι [στρατιωτικές] βάσεις δυνάμεων εκτός της περιοχής στη Δυτική Ασία αποτελούν πηγή αστάθειας», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις χώρες της Μέσης Ανατολής με βάση την «μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις και τον σεβασμό της κυριαρχίας». Επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του και την κατοχή του νότιου Λιβάνου.

«Δεν έχουμε εγκαταλείψει τους φίλους και τους στρατηγικούς μας εταίρους στις πιο δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες… Η κατάπαυση του πυρός και το τέλος του πολέμου στο Λίβανο είναι εξίσου σημαντικά για εμάς», τόνισε ο Γκαλιμπάφ.

Να σημειωθεί ότι τα κράτη του Κόλπου έχουν εκφράσει ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των χωρών τους. Κάποιοι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία – αστραπή στην περιοχή, η οποία ξεκινάει από σήμερα με συναντήσεις στο Αμπού Ντάμπι.

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