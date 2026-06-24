Ρούμπιο: Επιμένει ότι το Ιράν δεν θα επιβάλλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία στις χώρες του Κόλπου για να ενημερώσει σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν.

Ο Ρούμπιο επιμένει ότι το Ιράν δεν θα επιβάλλει διόδια ή τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτηρίζει διεθνή θαλάσσια οδό.

Η περιοδεία περιλαμβάνει συναντήσεις με ηγέτες των ΗΑΕ, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, καθώς και συμμετοχή σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Οι χώρες του Κόλπου εκφράζουν ανησυχίες για το μνημόνιο, ειδικά για την έλλειψη περιορισμών στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την ενίσχυση της περιφερειακής επιρροής της Τεχεράνης.

Η αποστολή του Ρούμπιο είναι να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή εν μέσω αμφιβολιών για την αξιοπιστία της αμερικανικής πολιτικής έναντι του Ιράν. Snapshot powered by AI

Μία περιοδεία αστραπή προκειμένου να ενημερώσει για το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν ξεκίνησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα έχει σήμερα συνομιλίες με αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την πρώτη ημέρα της περιοδείας του. Ο Ρούμπιο, που έφτασε χθες Τρίτη το βράδυ στο Αμπού Ντάμπι, πρόκειται να συναντηθεί σήμερα κεκλεισμένων των θυρών με τον πρόεδρο των Εμιράτων, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Νάχιαν.

Όταν ρωτήθηκε κατά την άφιξή του αν στις συζητήσεις του με ηγέτες της περιοχής θα γίνει λόγος για τις ανησυχίες τους αναφορικά με το μνημόνιο κατανόησης, ο Αμερικανός υπουργός απάντησε: «Αυτό σίγουρα θα προκύψει σε αυτές τις συνομιλίες».

Παράλληλα ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων ή τελών για τη διέλευση από τα ΣΤΕΝΆ του Ορμούζ. «Πρόκειται για μια διεθνή θαλάσσια οδό. Καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει διόδια ή τέλη σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς», υπογράμμισε, την ώρα που Ιράν και Ομάν υπογραμμίζουν «την κυριαρχία τους επί των χωρικών τους υδάτων», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Στη συνέχεια ο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου θα συμμετάσχει αύριο Πέμπτη σε συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στη Μέση Ανατολή μετά την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η αποστολή του Ρούμπιο είναι δύσκολη: να πείσει τις χώρες του Κόλπου ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, την ώρα που οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή.

Επίμαχα είναι κάποια στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας που δεν περιλαμβάνει περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, προβλέπει τη δημιουργία ενός ταμείου ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διατάξεις που θα μπορούσαν να επεκτείνουν την περιφερειακή επιρροή και τον έλεγχο της Τεχεράνης σε κρίσιμες οδούς μεταφοράς πετρελαίου.

Και οι έξι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου είναι στρατηγικής σημασίας σύμμαχοι για τις ΗΠΑ και προσέφεραν επιμελητειακή υποστήριξη στην Ουάσινγκτον στη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Οι ηγέτες των χωρών της περιοχής έχουν εδώ και χρόνια στενές σχέσεις με τον Τραμπ και έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Αλλά αναλυτές επισημαίνουν ότι οι χώρες αυτές αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν μόνες τα αντίποινα του Ιράν και έχουν αρχίσει να έχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ΗΠΑ.