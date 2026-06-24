Την επόμενη εβδομάδα νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ με Ιράν - Πιθανώς την Τρίτη, λέει το Πακιστάν

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Την επόμενη εβδομάδα νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ με Ιράν - Πιθανώς την Τρίτη, λέει το Πακιστάν

AP POOL
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.
  • Η πιθανότερη ημερομηνία έναρξης των συνομιλιών είναι η Τρίτη.
  • Εναλλακτικές ημερομηνίες για την έναρξη είναι η Δευτέρα ή η Τετάρτη.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών.
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Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα.

«Οι συνομιλίες θα ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Ισλαμαμπάντ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντράμπι.

Πρόσθεσε ότι οι πιθανές ημερομηνίες έναρξης είναι επίσης η επόμενη Δευτέρα ή Τετάρτη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των συζητήσεων.

Ένα από τα βασικά σημεία των συνομιλιών είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τι μέλλει γενέσθαι με τις ποσότητες ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει η Τεχεράνη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Ραφαέλ Γκρόσι

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ στη Βιέννη, Αυστρία, τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025.

AP

ΔΟΑΕ: Οι επιθεωρητές θα επισκεφθούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι οι επιθεωρητές του θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Ο έλεγχος των πυρηνικών αποτελεί βασικό στοιχείο του μνημονίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν προέβησαν χθες σε αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το αν οι ιρανικές εγκαταστάσεις αυτές θα υποβληθούν σε επιθεώρηση. «Κατανοώ τις πολιτικές δηλώσεις, αποτελούν μέρος της πραγματικότητας, αλλά το βασικό σημείο που θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και να επισημάνω είναι ότι υπάρχει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο έχει υπογραφεί από τους δύο προέδρους», δήλωσε ο Γκρόσι στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι.

Η συμφωνία «αναφέρει ρητά ότι οι πυρηνικές δραστηριότητες που πρόκειται να διεξαχθούν σε σχέση με τις εγκαταστάσεις πυρηνικού υλικού θα εποπτεύονται από τον ΔΟΑΕ — κατά γράμμα», είπε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ.

Και πρόσθεσε: «Προφανώς, για να γίνει αυτό, πρέπει να διενεργήσουμε επιθεωρήσεις. Είτε αυτό συμβεί μεθαύριο, είτε σε μία εβδομάδα, είτε σε δέκα ημέρες, είναι σημαντικό, αλλά όχι ουσιώδες. Αυτό θα συμβεί».

Αυτές οι επιθεωρήσεις είναι καθοριστικές για τη συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν πρέπει να μειώσουν τα επίπεδα υψηλού εμπλουτισμού τους.

Από την έναρξη του πολέμου τον περασμένο Ιούνιο, η Τεχεράνη εμποδίζει τον ΔΟΑΕ να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, όπου πιστεύεται ότι το Ιράν αποθηκεύει αρκετό ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού για να κατασκευάσει έως και 10 πυρηνικά όπλα, σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει γρήγορα στην κατασκευή βόμβας.

Το Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το πρόγραμμά του έχει ειρηνικούς σκοπούς αλλά είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που διαθέτει ουράνιο εμπλουτισμένο έως και 60% χωρίς να διαθέτει πρόγραμμα κατασκευής όπλων.

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