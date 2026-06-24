Η ΙΑΕΑ λέει ότι θα πραγματοποιηθούν πυρηνικές επιθεωρήσεις στο Ιράν

Snapshot Ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ, Ραφαέ Μαριάνο Γρόσι, δήσε ότι οι επιθεωρήσεις στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας Ιράν

ΗΠΑ.

Το Ιράν έχει εμποδίσει την ΙΑΕΑ να επισκεφθεί κρίσιμες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου από το 2025, παρά τις ανησυχίες για αποθέματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πυρηνικά όπλα.

Η ΙΑΕΑ δεν έχει πρόσβαση σε βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις, γεγονός που δυσχεραίνει την επαλήθευση της κατάστασης των πυρηνικών αποθεμάτων του Ιράν.

Η συμφωνία Ιράν

ΗΠΑ προβλέπει μείωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και άρση κυρώσεων, με προθεσμία 60 ημερών για ευρύτερες διαπραγματεύσεις.

Η εκεχειρία δοκιμάζεται από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, λόγω των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής Χεζμπολάχ. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής της πυρηνικής υπηρεσίας του ΟΗΕ άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη ότι οι επιθεωρητές του θα επισκεφθούν τις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού πυρηνικού ούρου, ένα βασικό στοιχείο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου . Το σχόλιο του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, ήταν το πιο αυστηρό μέχρι στιγμής από τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της κατάστασης των πυρηνικών αποθεμάτων του Ιράν.

Από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε 12ήμερο πόλεμο στο Ιράν το 2025, η Τεχεράνη έχει εμποδίσει την IAEA να επισκεφθεί εγκαταστάσεις εμπλουτισμού όπου η Ισλαμική Δημοκρατία πιστεύεται ότι αποθηκεύει αρκετό ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού για να κατασκευάσει έως και 10 πυρηνικά όπλα, σε περίπτωση που επιλέξει να βιαστεί να κατασκευάσει την βόμβα. Το Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το πρόγραμμά του είναι ειρηνικό, αν και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε καθαρότητα έως και 60% χωρίς πρόγραμμα όπλων.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έκαναν αντιφατικά σχόλια την Τρίτη σχετικά με το εάν θα επιθεωρηθούν αυτές οι τοποθεσίες. Τα σχόλια του Γκρόσι έγιναν καθώς ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στον Περσικό Κόλπο για μια τριεθνή περιοδεία, η οποία ξεκίνησε με μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών και ένα ιδιωτικό γεύμα εργασίας στο Άμπου Ντάμπι με τον πρόεδρο των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη. Ο Ρούμπιο έχει προγραμματίσει στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Κουβέιτ και στη συνέχεια στο Μπαχρέιν για συναντήσεις με τους ηγέτες τους αργότερα την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Οι επιθεωρήσεις «θα γίνουν» λέει ο Γκρόσι

«Μπορώ να κατανοήσω τις πολιτικές δηλώσεις, αποτελούν μέρος της πραγματικότητας, αλλά το βασικό πράγμα το οποίο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και να επιστήσω την προσοχή σας είναι ότι έχει υπάρξει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπογράφηκε και από τους δύο προέδρους», δήλωσε ο Γκρόσι στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στον πληγέντα από το τσουνάμι πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι.

Η συμφωνία «αναφέρει ρητά ότι οι πυρηνικές δραστηριότητες που πρόκειται να διεξαχθούν σε σχέση με τις εγκαταστάσεις πυρηνικού υλικού θα επιβλέπονται από τον ΙΑΕΑ— σε όλες τις επιστολές», είπε. Ο Γκρόσι πρόσθεσε: «Προφανώς, για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε επιθεώρηση. Είτε αυτό συμβεί μεθαύριο είτε σε μία εβδομάδα είτε σε 10 ημέρες, είναι σημαντικό, αλλά όχι απαραίτητο. Αυτό θα συμβεί».

Αυτές οι επιθεωρήσεις είναι καθοριστικές για τη συμφωνία, η οποία προβλέπει την «υποανάμειξη» του αποθέματος ουρανίου του Ιράν από τα επίπεδα υψηλού εμπλουτισμού. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Ιράν. Την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη ότι οι επιθεωρητές του ΟΗΕ δεν είχαν προγραμματιστεί να εξετάσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ πέρυσι, απορρίπτοντας σχόλια που έκανε μια ημέρα πριν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Η ΙΑΕΑ απαγορεύεται να δει βομβαρδισμένες τοποθεσίες

Η ΙΑΕΑ έχει λάβει άδεια να επισκεφθεί άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν από τον 12ήμερο πόλεμο του 2025, όπως το πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ. Αλλά χωρίς πρόσβαση στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, λέει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την κατάσταση των αποθεμάτων του Ιράν ή να ελέγξει τις σειρές φυγοκεντρητών που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Τόσο το Ιράν όσο και η ΙΑΕΑ λένε ότι η Τεχεράνη δεν έχει εμπλουτίσει ουράνιο, αλλά οι ειδικοί σε θέματα μη διάδοσης ανησυχούν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία μπορεί να μετακινεί τα αποθέματά της σε αδήλωτες περιοχές.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία την περασμένη εβδομάδα που απαιτεί από την Τεχεράνη να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο και να άρει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο , δίνοντας παράλληλα σε κάθε πλευρά 60 ημέρες για να καταλήξει σε ευρύτερες συμφωνίες. Ωστόσο, η ασταθής εκεχειρία δοκιμάζεται με το Ιράν να λέει ότι έκλεισε ξανά το Ορμουζ, λόγω των μαχών μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

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