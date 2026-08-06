Φωτιά τώρα στην Κρήνη Φαρσάλων: Επιχειρούν και εναέρια μέσα – SMS από το 112

To 112 έστειλε SMS ετοιμότητας στους κατοίκους . Σημειώνεται ότι η φωτιά βρίσκεται στα βόρεια του οικισμού Κρήνης.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 6 Αυγούστου σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας .

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