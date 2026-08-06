Φωτιά τώρα στην Κρήνη Φαρσάλων: Επιχειρούν και εναέρια μέσα – SMS από το 112
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- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 6 Αυγούστου σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
- Παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
- Το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας στους κατοίκους της περιοχής.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 6 Αυγούστου σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας.
Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
To 112 έστειλε SMS ετοιμότητας στους κατοίκους. Σημειώνεται ότι η φωτιά βρίσκεται στα βόρεια του οικισμού Κρήνης.
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