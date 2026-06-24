Τραμπ: Το Ιράν προχωρά σε μεγάλες παραχωρήσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις.

«Κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Καπιτώλιο για γεύμα με τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας την Τετάρτη.

«Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ. «Όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα συμβεί – αλλά μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι πολύ, πολύ, πολύ ισχυρή».

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν την τελευταία προσπάθεια του Τραμπ να παρουσιάσει την αμερικανική εκστρατεία και τις επακόλουθες συνομιλίες με την Τεχεράνη ως απόδειξη της αμερικανικής επιρροής, καθώς η Ουάσιγκτον και το Ιράν συνεχίζουν να διαφωνούν ως προς το νόημα και την εφαρμογή του μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν.