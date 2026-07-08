Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξαπολύουν» πλήγματα κατά του Ιράν

«Φωτιά» εκ νέου στον Περσικό Κόλπο – Οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν στην αντεπίθεση κατά του Ιράν

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξαπολύουν» πλήγματα κατά του Ιράν
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν ως αντίποινα για επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι επιθέσεις του Ιράν χαρακτηρίζονται από την Ουάσινγκτον ως αδικαιολόγητες παραβιάσεις κατάπαυσης του πυρός και επικίνδυνες.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις σκοπεύουν να επιβάλουν υψηλό κόστος στην Ισλαμική Δημοκρατία για τις επιθέσεις αυτές.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέκρουσαν προσωρινά απαλλαγή από κυρώσεις που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, με ισχύ έως τις 17 Ιουλίου.
  • Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έχει το δικαίωμα να επιβάλλει φόρο στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, παρά τις αμερικανικές ενέργειες.
Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν «ισχυρά πλήγματα» εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τις «ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων» στα Στενά του Ορμούζ, όπως γνωστοποίησε το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν «αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», τονίστηκε από τη CENTCOM, επισημαίνοντας πως θα επιβάλλει στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει «υψηλά κόστη για αυτές».

Οι επιθέσεις σημειώνονται ενόσω αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αυτήν την κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία, πριν από τον πόλεμο, διερχόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να επιβάλλει φόρο στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν προσωρινή απαλλαγή από τις κυρώσεις, η οποία επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Ιράν.

Η ανάκληση της απαλλαγής, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, τέθηκε αμέσως σε ισχύ. Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή, την παράδοση ή την πώληση ιρανικού πετρελαίου θα πρέπει να έχουν σταματήσει έως τη 17η Ιουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα: Boeing 737 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ – Αγωνία για τους 5 επιβαίνοντες

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δολάριο σε ανοδική τροχιά – Το γεν «βυθίζεται» σε χαμηλό 40 ετών

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξαπολύουν» πλήγματα κατά του Ιράν

00:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πλήγμα για το Βέλγιο – Ο Αμαντού Ονάνα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

00:24TRAVEL

Αστυπάλαια: Το «πράσινο» νησί του Αιγαίου που αξίζει να ανακαλύψεις

00:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Visa ανακοινώνει την πλατφόρμα Visa Threat Intelligence για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδοξο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Δύο ηγέτες, μία χώρα και μια φωτογραφία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία αγάπης που συγκίνησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα εμπόδια χωρίζουν τον Ερντογάν από τα F-35 - Η δύσκολη εξίσωση του Τραμπ

23:45LIFESTYLE

Ο γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έγινε 18 ετών και είναι ολόιδιος με τον πατέρα του

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στα κρατητήρια μετά από αλληλομηνύσεις ένας 24χρονος και μια 22χρονη

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Στο Ιράκ προσγειώθηκε η σορός του ανώτατου ηγέτη - Στο δρόμο χιλιάδες πιστοί

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στο Ποσείδι

23:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Το γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε και προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου σκούτερ

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο ανήλικος που παρασύρθηκε από όχημα

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Το μενού του δείπνου που παρέθεσε ο Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας- Δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της σε καυγά

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος στα 91 του

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδοξο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Δύο ηγέτες, μία χώρα και μια φωτογραφία

19:38LIFESTYLE

Ξέσπασε ο «Θανάσης» του «Ευτυχισμένοι Μαζί» με σχόλιο για τα κιλά της γυναίκας του - «Βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό, αν υπάρχει»

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Η «άβολη στιγμή» Μακρόν με την Εμινέ Ερντογάν - Πήγε να της φιλήσει το χέρι - Πώς αντέδρασε η σύζυγος του Τούρκου προέδρου

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι σε Ανθούπολη, Περιστέρι, Αιγάλεω και Νίκαια

19:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Τα νέα στοιχεία ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα – Εξετάζεται η μητέρα να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξαπολύουν» πλήγματα κατά του Ιράν

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Το μενού του δείπνου που παρέθεσε ο Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Λαγοκέφαλος ή κάτι άλλο; Πώς περιγράφει η 64χρονη το ψάρι που της επιτέθηκε

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα εμπόδια χωρίζουν τον Ερντογάν από τα F-35 - Η δύσκολη εξίσωση του Τραμπ

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος στα 91 του

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα από την ταλάντωση

22:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα δάκρυα του Μέσι και το σοκ του Σκαλόνι μετά τη μυθική πρόκριση της Αργεντινής

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία αγάπης που συγκίνησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Στο Ιράκ προσγειώθηκε η σορός του ανώτατου ηγέτη - Στο δρόμο χιλιάδες πιστοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ