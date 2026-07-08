Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξαπολύουν» πλήγματα κατά του Ιράν

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν ως αντίποινα για επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις του Ιράν χαρακτηρίζονται από την Ουάσινγκτον ως αδικαιολόγητες παραβιάσεις κατάπαυσης του πυρός και επικίνδυνες.

Οι αμερικανικές δυνάμεις σκοπεύουν να επιβάλουν υψηλό κόστος στην Ισλαμική Δημοκρατία για τις επιθέσεις αυτές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέκρουσαν προσωρινά απαλλαγή από κυρώσεις που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, με ισχύ έως τις 17 Ιουλίου.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έχει το δικαίωμα να επιβάλλει φόρο στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, παρά τις αμερικανικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν «ισχυρά πλήγματα» εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τις «ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων» στα Στενά του Ορμούζ, όπως γνωστοποίησε το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν «αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», τονίστηκε από τη CENTCOM, επισημαίνοντας πως θα επιβάλλει στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει «υψηλά κόστη για αυτές».

Οι επιθέσεις σημειώνονται ενόσω αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αυτήν την κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία, πριν από τον πόλεμο, διερχόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να επιβάλλει φόρο στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν προσωρινή απαλλαγή από τις κυρώσεις, η οποία επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Ιράν.

Η ανάκληση της απαλλαγής, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, τέθηκε αμέσως σε ισχύ. Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή, την παράδοση ή την πώληση ιρανικού πετρελαίου θα πρέπει να έχουν σταματήσει έως τη 17η Ιουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

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