Νύχτα επιθέσεων στο Ιράν: Χτυπήσαμε 90 στόχους, λένε οι ΗΠΑ - Eπιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Καπνός στο λιμάνι του Κουσχεστάκ στο Ιράν, που χτυπήθηκε από τις ΗΠΑ τη νύχτα

Snapshot Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν εκτεταμένα πλήγματα σε περίπου 90 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, περιλαμβάνοντας αντιαεροπορικά συστήματα και ναυτικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συμφωνία, αλλά δεν είναι βέβαιος αν την αξίζει, και τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα απαντούν με αναλογία 20 προς 1 σε κάθε επίθεση.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις στόχευσαν να διατηρήσουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για επέκταση των επιθέσεων σε άλλες αμερικανικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο αν υπάρξουν νέες αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Δεύτερη νύχτα επιθέσεων και κλιμάκωσης στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν εκτεταμένα πλήγματα σε περίπου 90 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), τα τελευταία πλήγματα έπληξαν περί τους 90 στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μέσα παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές εφοδιασμού κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Νωρίτερα, η CENTCOM είχε ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε το πρώτο κύμα επιχειρήσεων, κατά το οποίο επλήγησαν περισσότεροι από 80 στόχοι.

Τραμπ: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/07) ότι το Ιράν επικοινώνησε με την αμερικανική πλευρά ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά τόνισε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσον η Τεχεράνη «αξίζει» κάτι τέτοιο.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μία συμφωνία», επεσήμανε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν συμφωνία», προσέθεσε.

Επιστρέφοντας από τη Σύνοδο , ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στη βάση της αμερικανικής αεροπορίας στο Μίλντενχολ του Ηνωμένου Βασιλείου. «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά. Θα έλεγα ότι τους χτυπήσαμε με αναλογία 20 προς 1. Κάθε φορά που μας χτυπούν, θα τους χτυπάμε 20 φορές περισσότερο. Και αυτό ακριβώς κάναμε χθες το βράδυ», δήλωσε.

Ιράν: «Ο εκφοβισμός των ΗΠΑ δεν μένει πλέον χωρίς κόστος»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, υποστήριξε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά μόνο «σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ιράν» και όχι εξαιτίας αμερικανικών απειλών.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί πως «ο εκφοβισμός και η αθέτηση των δεσμεύσεών τους δεν μένουν πλέον χωρίς κόστος».

Πλήγματα κατά μήκος των ιρανικών ακτών

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις νότιες ακτές της χώρας, από τα Στενά του Ορμούζ έως τον Κόλπο του Ομάν.

Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν ήταν το Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού και των Φρουρών της Επανάστασης.

Επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης στις παραθαλάσσιες πόλεις Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της Τσαμπαχάρ, μετά τις διακοπές που προκάλεσαν τα πλήγματα. Παράλληλα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγη πύργος ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην ίδια πόλη.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε επίσης ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε από επίθεση στο αεροδρόμιο της νοτιοανατολικής πόλης Ιρανσάρ.

Στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το Press TV, αμερικανική επίθεση έπληξε σιδηροδρομική γέφυρα κοντά στην πόλη Ακαλά.

Στόχος των ΗΠΑ η διατήρηση ανοικτών των Στενών του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα νέα πλήγματα είχαν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις της νύχτας ήταν μεγαλύτερης κλίμακας από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα.

Η νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με το Reuters, απομακρύνει τις ελπίδες ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια μόνιμη συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Αυτό είναι αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, η απάντηση θα είναι πολύ χειρότερη!»

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ως αντίποινα για τα νέα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, καθώς και των βάσεων Τζουφάιρ και Σεΐχ Ίσα στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις και σε άλλες αμερικανικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, ως απάντηση στα προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, είχαν πραγματοποιηθεί σε αντίποινα για επιθέσεις εναντίον πλοίων.

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