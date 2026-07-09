Ιράν: Εκτόξευσε πυραύλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία

Ένα βλήμα είναι ορατό σε ένα καμένο αγροτικό χωράφι κοντά στην πόλη Νάτζα της Συρίας,

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν με 10 βαλλιστικούς πυραύλους τη στρατιωτική βάση Αζράκ στην Ιορδανία.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερων αντιποίνων, με την ιρανική πλευρά να προειδοποιεί ανοιχτά ότι οι αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή θα βρεθούν στο στόχαστρο σε περίπτωση που επαναληφθεί οποιαδήποτε «αμερικανική επιθετικότητα».

Η απάντηση της Ιορδανίας

Από την πλευρά του, το Αμάν είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα μέσω του κρατικού ειδησεογραφικού πρακτορείου ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας λειτούργησαν άμεσα.

Συγκεκριμένα, η Ιορδανία ανακοίνωσε την επιτυχή αναχαίτιση και κατάρριψη οκτώ πυραύλων που είχαν εκτοξευτεί από το ιρανικό έδαφος. Όπως διευκρινίστηκε από τις ιορδανικές αρχές, από τις καταρρίψεις και την πτώση των συντριμμιών δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί πολιτών ούτε υλικές ζημιές στις υποδομές.

Φόβοι για γενίκευση της σύρραξης

Η νέα αυτή τροπή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε οριακό σημείο, με τις εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις να πυκνώνουν. Την ίδια ώρα, η στοχοποίηση εγκαταστάσεων που φιλοξενούν ή συνδέονται με αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εντείνει τις ανησυχίες των διεθνών αναλυτών για μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή ανάφλεξη, η οποία απειλεί να συμπαρασύρει και γειτονικά κράτη

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