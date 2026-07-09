«Αγκώνας του τενίστα»: Πότε ο επίμονος πόνος στον αγκώνα είναι έξω επικονδυλίτιδα

Έξω επικονδυλίτιδα: Διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη.

Newsbomb

«Αγκώνας του τενίστα»: Πότε ο επίμονος πόνος στον αγκώνα είναι έξω επικονδυλίτιδα
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Ο «αγκώνας του τενίστα», που ιατρικά ονομάζεται έξω επικονδυλίτιδα, είναι ο πόνος και η ευαισθησία μέσα στον αγκώνα, που προκαλείται από την υπερφόρτωση των τενόντων οι οποίοι εμπλέκονται στην έκταση του καρπού και των δακτύλων. Παρά το όνομα, οι περισσότεροι που την εμφανίζουν δεν… παίζουν τένις.

Είναι συνήθως ένας τραυματισμός από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση. Το πρόβλημα συχνά αναπτύσσεται σταδιακά μετά από επαναλαμβανόμενες λαβές για πιάσιμο, άρση, στρίψιμο, πληκτρολόγηση, χρήση εργαλείων, ζωγραφική, κηπουρική, μαγείρεμα ή αθλήματα με ρακέτα.

Τι είναι ο «αγκώνας του τενίστα»

Η έξω επικονδυλίτιδα είναι μια διαταραχή του τένοντα στον αγκώνα, εκεί όπου οι τένοντες του αντιβραχίου προσκολλώνται στο οστέινο εξόγκωμα (έξω επικονδύλιος). Συχνά περιγράφεται ως «τενοντίτιδα», αλλά πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνουν εκφύλιση τένοντα και μικροσκοπική βλάβη ιστού παρά απλή φλεγμονή.

Ο τένοντας που εμπλέκεται συχνότερα βοηθά στην ανύψωση του καρπού και στη σταθεροποίηση του χεριού κατά τη διάρκεια μιας λαβής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο αγκώνας μπορεί να πονέσει ακόμα και όταν η πραγματική καταπόνηση προέρχεται από τον καρπό, το χέρι και το αντιβράχιο.

Ποια είναι τα συμπτώματα της έξω επικονδυλίτιδας στον αγκώνα;

Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος στο εξωτερικό του αγκώνα που μπορεί να εξαπλωθεί στο αντιβράχιο και τον καρπό. Συχνά επιδεινώνεται όταν πιάνετε, σηκώνετε ή στρίβετε αντικείμενα.

Συνηθισμένα σημάδια:

  • Πόνος ή κάψιμο στο εξωτερικό του αγκώνα
  • Αδύναμη λαβή
  • Πόνος κατά τη χειραψία
  • Πόνος κατά την ανύψωση ενός φλιτζανιού, τσάντας ή απλού βάρους
  • Πόνος κατά την περιστροφή ενός πόμολου ή κατσαβιδιού
  • Ευαισθησία κατά το πάτημα του εξωτερικού αγκώνα
  • Δυσκαμψία μετά την ανάπαυση ή το πρωί

Τα συμπτώματα συχνά ξεκινούν ήπια και γίνονται πιο επίμονα εάν η επιβαρυντική δραστηριότητα συνεχιστεί.

αγκωνας του τενιστα εξω επικονδυλιτιδα

Από τι προκαλείται ο «αγκώνας του τενίστα»;

Η έξω επικονδυλίτιδα προκαλείται από επαναλαμβανόμενη υπερφόρτωση του καρπού και των εκτεινόντων τενόντων του αντιβραχίου. Ο τένοντας καλείται να απορροφήσει περισσότερη πίεση απ’ όση μπορεί να επιδιορθώσει, οδηγώντας σε πόνο και μειωμένη λειτουργία.

Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος σε άτομα που κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών και του καρπού, ειδικά αν αυτές εκτελούνται με κακή τεχνική, βαριά εργαλεία, αδέξια στάση ή απότομες αυξήσεις στο φόρτο εργασίας. Η τεχνική backhand στο τένις μπορεί να τον προκαλέσει, αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την ξυλουργική, τις υδραυλικές εργασίες, το καθάρισμα, το μαγείρεμα, τη χρήση ποντικιού υπολογιστή ή την προπόνηση με βάρη.

Η ηλικία παίζει επίσης ρόλο. Η έξω επικονδυλίτιδα είναι πιο συχνή σε ενήλικες, ειδικά μεταξύ 30 και 50 ετών, αν και μπορεί να συμβεί και σε άλλες ηλικίες.

Πώς διαγιγνώσκεται ο «αγκώνας του τενίστα»;

Η διάγνωση συνήθως βασίζεται στα συμπτώματα και την κλινική εξέταση. Ένας ορθοπεδικός μπορεί να πιέσει το εξωτερικό μέρος του αγκώνα και να σας ζητήσει να τεντώσετε τον καρπό ή τα δάχτυλα ενάντια στην αντίσταση.

Ακτινογραφίες συνήθως δεν χρειάζονται εκτός εάν υπάρχει υποψία για άλλο πρόβλημα, όπως αρθρίτιδα, κάταγμα ή αρθροπάθεια. Ο υπέρηχος ή η μαγνητική τομογραφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν τα συμπτώματα είναι σοβαρά, ασυνήθιστα, επίμονα ή δεν βελτιώνονται με τη θεραπεία.

Άλλες παθήσεις μπορεί να μιμούνται τον «αγκώνα του τενίστα», όπως ένας ερεθισμός του αυχενικού νεύρου, το σύνδρομο κερκιδικής σήραγγας, η αρθρίτιδας του αγκώνα ή ένας τραυματισμός των συνδέσμων, επομένως θα πρέπει να αξιολογείται ο επίμονος πόνος.

τενιστας με πονο στον αγκωνα

Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία για την έξω επικονδυλίτιδα;

Οι περισσότερες περιπτώσεις βελτιώνονται χωρίς χειρουργική επέμβαση, αλλά η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες έως μήνες. Το κλειδί είναι η σχετική ανάπαυση, όχι η πλήρης ακινητοποίηση. Αποφύγετε ή μειώστε τις κινήσεις που προκαλούν πόνο, διατηρώντας παράλληλα τον αγκώνα, τον καρπό και τον ώμο σε ομαλή κίνηση.

Η έγκαιρη θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει εφαρμογή πάγου μετά από δραστηριότητα, βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τον πόνο με παρακεταμόλη και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα όταν είναι ασφαλές.

Η φυσικοθεραπεία είναι συχνά η πιο σημαντική μακροπρόθεσμη θεραπεία. Οι διατάσεις και η προοδευτική ενδυνάμωση, ειδικά οι ασκήσεις έκκεντρης έκτασης καρπού, μπορούν να βοηθήσουν τον τένοντα να ανεχτεί ξανά το φορτίο. Ένας νάρθηκας αντίθετης δύναμης ή ένας νάρθηκας καρπού μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας για ορισμένα άτομα.

Εάν ο πόνος συνεχίζεται παρά την καλή αποκατάσταση, ένας γιατρός μπορεί να συστήσει ένεση κορτικοστεροειδών, πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, βελονισμό ή άλλες διαδικασίες. Οι ενέσεις κορτικοστεροειδών μπορεί να μειώσουν τον πόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν είναι πάντα η καλύτερη μακροπρόθεσμη λύση. Η χειρουργική επέμβαση συνήθως λαμβάνεται υπόψη μόνο μετά από πολλούς μήνες επίμονων συμπτωμάτων παρά τη συντηρητική φροντίδα.

Πότε πρέπει να επισκεφτείτε γιατρό;

Επισκεφθείτε ορθοπεδικό ή φυσιοθεραπευτή εάν ο πόνος στον αγκώνα διαρκεί περισσότερο από μερικές εβδομάδες, επανέρχεται συνεχώς, επηρεάζει την εργασία και τον ύπνο ή προκαλεί αισθητή αδυναμία.

Ζητήστε επείγουσα φροντίδα μετά από πτώση ή τραυματισμό εάν υπάρχει παραμόρφωση, έντονο πρήξιμο, έντονος πόνος, μούδιασμα, αδυναμία κίνησης του αγκώνα ή αδυναμία λαβής.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να συνεχίσω να ασκούμαι αν έχω έξω επικονδυλίτιδα;

Ναι, αλλά αποφύγετε κινήσεις που επιδεινώνουν απότομα τον πόνο. Μειώστε το φορτίο, αλλάξτε τεχνική και επικεντρωθείτε σε ασκήσεις αποκατάστασης με καθοδήγηση αντί να πιέζετε τον έντονο πόνο στις λαβές σας.

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να επουλωθεί η έξω επικονδυλίτιδα;

Η ανάρρωση ποικίλλει. Ορισμένες περιπτώσεις βελτιώνονται σε εβδομάδες, αλλά πολλές χρειάζονται αρκετούς μήνες. Τα μακροχρόνια συμπτώματα είναι πιο πιθανά εάν ο τένοντας συνεχίζει να υπερφορτώνεται.

Συμπέρασμα

Ο «αγκώνας του τενίστα» είναι ένας συνηθισμένος τραυματισμός από υπερβολική χρήση των εξωτερικών τενόντων του αγκώνα και δεν περιορίζεται σε… τενίστες. Συνήθως προκαλεί πόνο με κινήσεις πιασίματος, ανύψωσης και περιστροφής.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, η σωστή αξιολόγηση έχει σημασία, επειδή άλλες παθήσεις μπορούν να μιμηθούν την έξω επικονδυλίτιδα και η θεραπεία λειτουργεί καλύτερα όταν η διάγνωση είναι σαφής.

Πηγές:
mayoclinic.org (1)
mayoclinic.org (2)
aaos.org (1)
aaos.org (2)
nhs.uk
clevelandclinic.org

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