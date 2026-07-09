Έκκληση Πολάκη για όσους πάνε ΕΛΑΣ: Όσοι έχετε αποφασίσει να φύγετε, μην ψηφίσετε στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Σε μια ψύχραιμη αλλά αυστηρή ανάρτηση ο βουλευτής Παύλος Πολάκης απευθύνεται ευθέως σε όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει από το κόμμα, αλλά και σε όσα σκοπεύουν να αποχωρήσουν το επόμενο διάστημα με προορισμό την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα ή κάποιον άλλο πολιτικό χώρο.

Ο κ. Πολάκης ζητά «για χάρη των κοινών μας αγώνων» από αυτά τα στελέχη να μην προσέλθουν στην ΚΕ που θα συνεδριάσει το Σάββατο, τονίζοντας ότι αυτό θα ήταν «βαθιά ανήθικο».

«Αφήστε εμάς που "το πονάμε ακόμα το μαγαζί' να αποφασίσουμε για την τύχη μας», καταλήγει ο Πάυλος Πολάκης σε μια τελευταία έκκληση πριν τη συνεδρίαση.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

Το να επιθυμεί κάποιος/κάποια να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα, ακόμα και από συμφέρον, είναι αποδεκτό.

Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο.

Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν.

Για χάρη των κοινών μας αγώνων.

Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά.

Αφήστε εμάς που «το πονάμε ακόμα το μαγαζί» να αποφασίσουμε για την τύχη μας.

Παύλος Πολακης

Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (και βεβαια ΟΧΙ «ανεξάρτητος» βουλευτής)

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