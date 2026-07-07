Πολεμικός Πολάκης ενόψει ΚΕ: «Ή ταν ή επί τας»

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης προετοιμάζεται για κρίσιμη μάχη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, με σαφές δίλημμα «ή ταν ή επί τας».

Αναφέρεται στην πρόσφατη αποχώρηση στελεχών όπως ο Γιώργος Καραμέρος και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, εκφράζοντας αντίθεση σε όσους σκέφτονται να μετακινηθούν στην ΕΛΑΣ.

Ο Πολάκης σχεδιάζει να αμφισβητήσει ευθέως την προεδρία του Σωκράτη Φάμελλου και να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος.

Η παραίτηση του Φάμελλου δεν αποκλείεται αν η πρότασή του Πολάκη απορριφθεί στην ΚΕ, αν και αυτή δεν είναι η τρέχουσα πρόθεση του προέδρου.

Παραμένει αβέβαιο αν στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου θα στηρίξουν τον Πολάκη ή θα υποστηρίξουν άλλο, πιο μετριοπαθές πρόσωπο. Snapshot powered by AI

Με μια αινιγματική και λακωνική ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης έστειλε τα δικά του μηνύματα ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της ΚΕ που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο.

«Λακωνική» όχι μόνο ως προς την έκταση, αλλά και ως προς το περιεχόμενο, αφού έγραψε:

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο η μάχη θα είναι ή ταν ή επι τας!!

Το δίλημμα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι!

Να μην λείψει κανείς»!

Μάλιστα συνόδεψε την ανάρτηση με μια φωτογραφία του ίδιου στο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει με το δάχτυλο μακριά, σαν να διώχνει κάποιον, αφήνοντας έτσι κι άλλα ευνόητα μηνύματα.

Είναι σαφές ότι με τη φράση «νέες εξελίξεις» αναφέρεται στην πρόσφατη αποχώρηση του Γιώργου Καραμέρου, αλλά και της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Παύλο Πολάκη, το ενδεχόμενο να προσέλθουν στην ΚΕ στελέχη που έχουν εκφράσει δημόσια την πρόθεσή τους να πάνε στην ΕΛΑΣ, είναι κόκκινο πανί. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα παρεβρεθούν στη συνεδρίαση, ενώ όσοι το κάνουν θα πρέπει να υποστούν την αντίδραση της μειοψηφίας, αφού στα πρόσωπά τους βλέπουν άτομα που παραμένουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για να εξασφαλίσουν τη διάλυσή του.

Η πολεμικού τύπου υπόσχεση του Παύλου Πολάκη πάντως αναμένεται να γίνει πιο συγκεκριμένη σήμερα σε τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει. Το δεδομένο είναι ότι ο Παύλος Πολάκης κινείται απαρέγκλιτα στην κατεύθυνση να αμφισβητήσει ευθέως την προεδρία του Σωκράτη Φάμελλου και να τη διεκδικήσει. Μάλιστα, ούτε η παραίτηση Φάμελλου δεν έχει αποκλειστεί οριστικά για το Σάββατο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι αυτή η πρόθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί όμως να οδηγηθεί εκεί, εφόσον η πρότασή του μειοψηφήσει στην ΚΕ.

Αυτό που επίσης δεν είναι ακόμη σαφές όμως, είναι το αν ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τον Παύλο Πολάκη σε μια διεκδίκηση της προεδρίας, ή αν θα αναζητήσουν άλλο, πιο μετριοπαθές πρόσωπο.