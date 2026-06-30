Πολάκης: Να παραιτηθεί ο Φάμελλος, να εκκινήσουν διαδικασίες εκλογής προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης ζητεί την άμεση παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ζητεί την άμεση εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ, στην οποία δηλώνει ότι θα συμμετάσχει.

Καλεί σε άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής και επιτροπής προγράμματος.

Προτείνει την έναρξη διαλόγου με όμορες πολιτικές δυνάμεις για τη δημιουργία ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Κατηγορεί τη στρατηγική Φάμελλου για κατάρρευση, ειδικά όσον αφορά τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ

ΠΣ στην ΕΛΑΣ. Snapshot powered by AI

Την άμεση παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ζητεί με ανάρτησή του στο facebook ο Παύλος Πολάκης.

Σε έντονο τόνο, ζητεί επίσης την εκλογή άμεσα νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την άμεση σύγκλιση Κεντρικής Επιτροπής και να εκκινήσει διάλογος με όμορες πολιτικές δυνάμεις που όπως λέει «θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».

Ολομέτωπη επίθεση σε Φάμελλο και «παρών» για τη διεκδίκηση της ηγεσίας

Κάνει λόγο δε για κατάρρευση της στρατηγικής Φάμελλου, ενώ δηλώνει «παρών» στην εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ.

Η ανάρτηση Πολάκη:

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)

Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

-Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

-Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

-Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής -Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».

«Να απευθυνθούμε στον Τσίπρα, αλλά οργανωμένα»

Λίγο αργότερα, σε παρέμβασή του στο OPEN, ο βουλευτής δήλωσε εκ νέου την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Στο ίδιο μήκος κύματος με την ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης, τόνισε πως η παραίτηση «είναι η μόνη αξιοπρεπής λύση για τον Σωκράτη» και πρόσθεσε πως «θα πρέπει να «παραμερίσει και να οδηγήσουμε εμείς που θέλουμε και μπορούμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια άλλη πορεία».

Ο ίδιος σημείωσε πως «θα πρέπει να απευθυνθούμε στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά οργανωμένα».

Απαντώντας στην ερώτηση με ποιους θα μπορούσε να συμμαχήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πολάκης ανέφερε το ΜέΡΑ25, τον Νίκο Κοτζιά, τη Νέα Αριστερά, τη Λούκα Κατσέλη ακόμα και το ΚΚΕ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «ΕΛΑΣ».

Διαβάστε επίσης