Ξενογιαννακοπούλου: Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ - «Η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργεί διέξοδο»

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ», ανέφερε υπενθυμίζοντας ομιλία της στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ξενογιαννακοπούλου: Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ - «Η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργεί διέξοδο»

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Χαιρετίζει την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) από τον Αλέξη Τσίπρα ως διέξοδο για τον προοδευτικό και αριστερό χώρο.
  • Δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ.
  • Τονίζει την ανάγκη για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις στον προοδευτικό χώρο λόγω κοινωνικών και πολιτικών προκλήσεων.
  • Υπογραμμίζει την ανάγκη συστράτευσης για έναν ισχυρό προοδευτικό
  • αριστερό πόλο που θα εκφράσει πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής.
Snapshot powered by AI

Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με δήλωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία σε δήλωσή της χαιρετίζει την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η κ. Ξενογιαννακοπούλου, στη δήλωσή της σημειώνει πως «στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ.».

Η ανακοίνωση αποχώρησης της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ:

Όπως αναφέρει στη δήλωσή της: «Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Η Δήλωση μου αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Στην ομιλία μου στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 6 Ιουνίου, αναφέρθηκα στην ανάγκη για καθαρές θέσεις σε μία περίοδο που η κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει από τις κυβερνητικές πολιτικές και ο προοδευτικός χώρος, η Κεντροαριστερά και η Αριστερά ταλανίζονται από τον κατακερματισμό. Ανέφερα επίσης ότι μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, καθώς και συλλογικά με τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, υπήρξε μία σοβαρή προσπάθεια σύγκλισης των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων που, όμως, δεν βρήκε την ανάλογη ανταπόκριση πριν από ένα χρόνο, και εκ των πραγμάτων κρίθηκε και ξεπεράστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες.

Στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στο κόμμα, πάντα προσπάθησα να λειτουργώ θεσμικά, συλλογικά και συνθετικά.

Σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις.

Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.

Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό - αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Χαροκόπιο Κορώνης: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

15:03ANNOUNCEMENTS

Ξεκίνησε το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

15:02ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Οι ημερομηνίες και η διαδικασία

14:56LIFESTYLE

Ο Βασίλης Λέκκας τραγούδησε στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας - Δείτε βίντεο

14:50ΥΓΕΙΑ

Φράουλες: Πώς η κατανάλωσή τους συνδέεται με την πρόληψη της κατάθλιψης και της άνοιας

14:49ANNOUNCEMENTS

Χρίστος Παπαδημητρίου-Πηνελόπη Κουγιανού: Οι δύο κορυφαίοι επιστήμονες έλαβαν το Αριστείο Μποδοσάκη

14:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

18.000 ευρώ θα έπαιρνε ο Τούρκος για την εκτέλεση ομοεθνούς του στα Εξάρχεια - Άλλαξε ρούχα, κρύφτηκε σε σπίτι

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ακρίβεια: «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, από 1η Σεπτεμβρίου έρχονται δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα

14:41ANNOUNCEMENTS

Οι άνθρωποι πίσω από μια διεθνή ιστορία επιτυχίας

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Οι κατηγορούμενοι λένε ψέματα», λέει η Εισαγγελέας - «Μη ζητήσουν ακαταλόγιστο, βλάβες μεθοδευμένης πρόκλησης πόνου στο παιδί»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κάτι σαν πόρνες... »: Το αιχμηρό σχόλιο της Μάγιας Τσόκλη για τις μεταπηδήσεις βουλευτών

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ξενογιαννακοπούλου: «Η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό κόσμο»

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από τεράστια έκρηξη στον νότιο Λίβανο – Το Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε σήραγγα της Χεζμπολάχ

14:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών: Πώς λειτουργεί - Τα οφέλη για τους δικαιούχους

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρχεια: Συνελήφθη ο Τούρκος που δολοφόνησε ομοεθνή του με πέντε σφαίρες σε κεφάλι και σώμα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει το Ιράν τη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε δύο φάσεις η καταβολή του - Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ

14:07WHAT THE FACT

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν αρχαίο θηρευτή μήκους 19 μέτρων μόνο από το απολιθωμένο σαγόνι του

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό θέαμα: Ταύρος σε αμόκ ποδοπάτησε 25χρονο αναβάτη - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα μετά τη ζέστη - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

13:57ΚΟΣΜΟΣ

«Όσο ήταν ζωντανός, θα ζούσα κι εγώ»: Η μαρτυρία της μητέρας του νεογέννητου που ανασύρθηκε από τα ερείπια της Βενεζουέλας έπειτα από 32 ώρες

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κάτι σαν πόρνες... »: Το αιχμηρό σχόλιο της Μάγιας Τσόκλη για τις μεταπηδήσεις βουλευτών

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ακρίβεια: «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, από 1η Σεπτεμβρίου έρχονται δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Μάρτυρες του Ιεχωβά: Θρησκεία ή αίρεση; Η αλήθεια για τους Χιλιαστές

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος της 75χρονης στην Καλλιθέα: «Η μητέρα μου είναι μία δυναμική και αυθεντική γυναίκα»

14:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

18.000 ευρώ θα έπαιρνε ο Τούρκος για την εκτέλεση ομοεθνούς του στα Εξάρχεια - Άλλαξε ρούχα, κρύφτηκε σε σπίτι

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Να'ναι καλά τα παιδιά, μου λέγανε "πήδα" και με κράτησαν», λέει η 75χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι φλεγόμενου διαμερίσματος

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικό συμβούλιο συγκροτεί η Καρυστιανου: Ποιοι είναι οι 9 πιο στενοί συνεργάτες της

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας: Γέμισαν τα νεκροτομεία και τα γραφεία τελετών στο Παρίσι - «Στείλτε πιο μακριά τις σορούς»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από τεράστια έκρηξη στον νότιο Λίβανο – Το Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε σήραγγα της Χεζμπολάχ

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ