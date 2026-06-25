Έντονες αντιδράσεις για την εισήγηση Φάμελλου - Διαφοροποιείται και ο Θεοχαρόπουλος

Αντιδράσεις των μελών της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η εισήγηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου. Αίσθηση προκάλεσε μάλιστα το γεγονός ότι εκτός από τα στελέχη που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στη στάση του κ. Φάμελλου, διαφοροποιήθηκε ακόμη και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, παίρνοντας αποστάσεις από την πρόσφατη απόφαση της ΚΕ.

Μάλιστα, ο κ. Πολάκης, αποχωρώντας από την ΠΓ τόνισε ότι σήμερα στο τέλος της συνεδρίασης θα κατατεθούν οι υπογραφές των μελων της ΚΕ που ζητούν νέα συνεδρίαση προκειμένου να ανατραπεί η προηγούμενη απόφαση, ξεκαθαρίζοντας ότι η συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την κατάθεση των υπογραφών.

«Η μόνη λύση είναι να ξαναγίνει ΚΕ και να αλλάξει η απόφαση που πήραμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν είναι δυνατόν να επιμένουμε ότι πάμε να ανασυνθέσουμε τον χώρο όταν ξεκαθαρίζουν από την ΕΛΑΣ ότι δε θέλουν καμία συνεργασία με άλλα κόμματα. Ρώτησα τον Σωκράτη Φάμελλο "μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι συνεργάζεται ή όχι;". Γιατί δεν μπορεί να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Πρέπει υπάρξει συνεδρίαση της ΚΕ», τόνισε εξερχόμενους του κτηρίου της Κουμουνδούρου ο κ. Πολάκης.

Παππάς: Προκαλεί απογοήτευση το «καλώς βαδίζουμε»

Μετά την εισήγηση του προέδρου του κόμματος, ο οποίος έθεσε 5 προτεραιότητες για τη δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο δίμηνο, και δεσμεύτηκε για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, τον λόγο έλαβε ο Νίκος Παππάς, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του κατά του κ. Φάμελλου επικρίνοντάς τον για το ότι «δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη».



«Δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Η προσέγγιση ότι «καλώς βαδίζουμε» προκαλεί απογοήτευση», τόνισε ο κ. Παππάς και κατέληξε:



«Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις».





Θεοχαρόπουλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει ως κόμμα αφού η ΕΛΑΣ δε διαπραγματεύεται

Ιδαίτερα σοβαρή εξέλιξη θεωρείται και η διαφοροποίηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου από τη γραμμή του Σωκράτη Φάμελλου, χωρίς όμως να εντάσσεται ευθέως στην «απέναντι» πλευρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Θεοχαρόπουλος είπε στη συνεδρίαση της ΠΓ:

«Τα πραγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι σεβαστό αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αλλά είναι και κατανοητό ότι η ΕΛΑΣ δε διαπραγματεύεται με κόμματα. Επομένως το δικό μας συλλογικό υποκείμενο, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα το καλοκαίρι και να πάει στη ΔΕΘ. Ατομικά μπορεί να κάνει ο ο καθένας ό,τι θελει. Η ΕΛΑΣ προχωράει την ανασύνθεση, αλλά η ενότητα δεν προχωράει».

Δούρου: Τι κάνουμε; - Δεν δημιουργηθήκαμε χθες

Τις σοβαρές ενστάσεις της με τη γραμμή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε στην παρέμβασή της και η Ρένα Δούρου, τονίζοντας ότι «η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετεκλογικά, δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως της στάσης της ΕΛ.Α.Σ. Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, πρέπει, όπως έχω πει, να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει, να τεθούμε σε προεκλογική διάταξη και φυσικά να μετέχουμε στις εκλογές επιδιώκοντας την μέγιστη σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων που θέλουν και μπορούν».

Η κ. Δούρου, αναρωτώμενη «τι κάνουμε;» τόνισε ότι «διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται. Μιλάμε για μια στάση που είναι επικοινωνιακά διαχειρίσιμη σε επίπεδο δημόσιου λόγου».



«Όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια και περιορίζουμε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης λειτουργούν πλέον καθαρά προεκλογικά αλλά και η ΕΛ.Α.Σ το ίδιο, το είδαμε με τις 3 προτάσεις αλλά και με τη στελέχωση των οργάνων με εκλογικό ορίζοντα.



Ας μην ξεχνάμε κάτι βασικό. Ίσως το πιο βασικό. Δεν δημιουργηθήκαμε χθες. Εκφράζουμε ένα πολιτικό χώρο, μία ιδεολογία, τις αγωνιστικές παραδόσεις ενός λαού. Στο καταστατικό μας γράφουμε ότι στρατηγικός μας στόχος είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία. Το αίτημα αυτό παραμένει, ειδικά σήμερα με την άνοδο της ακροδεξιάς, των ανελεύθερων καθεστώτων, απολύτως επίκαιρο. Όπως και η διάκριση Αριστεράς – Δεξιάς. Στη βάση των επιτευγμάτων του κυβερνητικού έργου της περιόδου 15 – 19, της σπουδαίας δουλειάς μας στη Βουλή και την ευρωβουλή, έχουμε τη δυνατότητα να κτίσουμε έναν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο.



Αναμφίβολα ζούμε μια σοβαρή κρίση. Η Αριστερά όμως ξέρει να δίνει μάχες στα δύσκολα. Πάντα δήλωνε παρούσα. Ποτέ δεν κρύφτηκε. Έχουμε χρέος να δώσουμε και αυτή τη μάχη όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εγωϊσμούς. Γιατί ο στόχος δεν αφορά ένα κόμμα αλλά την πλουραλιστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα της προοδευτικής παράταξης», τόνισε η κ. Δούρου.

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