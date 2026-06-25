Ημέρα εξελίξεων και συμβολισμών στην κεντροαριστερά

Snapshot Σήμερα θα γίνει κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τη στήριξη στην ΕΛΑΣ, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση πιέζει για νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη στον Alpha, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί για τις πολιτικές συνεργασίες και τη σχέση με την ΕΛΑΣ.

Ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης διοργανώνει εκδήλωση για το Κράτος Δικαίου, με τη συμμετοχή του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, που θα εκφράσει υποστήριξη στις προοδευτικές συνεργασίες.

Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, που θα λειτουργήσει και ως ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της προεκλογικής του καμπάνιας.

Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και η σχέση του με την ΕΛΑΣ βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, με εσωκομματικές εντάσεις και αναμενόμενες σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Snapshot powered by AI

Οι προηγούμενες ημέρες χαρακτηρίστηκαν από σχετική ηρεμία στον ταραγμένο χώρο της κεντροαριστεράς, σήμερα και τις επόμενες 2 ημέρες αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, αλλά και εκδηλώσεις με ιδιαίτερους συμβολισμούς.

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ

Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη, τρία είναι τα γεγονότα που από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να απασχολήσουν έντονα την επικαιρότητα σε ό,τι αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ της κεντροαριστεράς.

Η αρχή των εξελίξεων θα γίνει στις 15:00, στην κρίσιμη συνεδρίαση τη ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συγκάλεσε ο πρόεδρος του κόμματος, με μοναδικό θέμα την υλοποίηση της δυσνόητης απόφασης της πρόσφατης ΚΕ που έκανε λόγο για στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σε χρονική στιγμή που συμπίπτει με τη λήξη του «τελεσιγράφου» που του είχε θέσει η εσωκομματική αντιπολίτευση.

Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση της ΠΓ αναμένεται θυελλώδης, καθώς η πίεση που θα ασκηθεί στον Σωκράτη Φάμελλο θα είναι μεγάλη. Η εσωκομματική αντιπολίτευση φαίνεται να επιθυμεί την εκ νέου σύγκλιση και της ΚΕ, κάτι για το οποίο μάλιστα φέρεται να έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 70 υπογραφές. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές το αν θα τις παρουσιάσει στη σημερινή συνεδρίαση απαιτώντας την άμεση σύγκληση της ΚΕ, ή αν θα παίξει το συγκεκριμένο «χαρτί» σε μελλοντικό χρόνο με την ελπίδα να έχουν αποχωρήσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ, ανατρέποντας έτσι τις ισορροπίες εντός των οργάνων.

Άλλωστε ήδη έχουν υπάρξει έμμεσες αναφορές σε θέμα παραίτησής του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου, εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση από την ΕΛΑΣ, να κατέλθει αυτόνομα και με άλλη ηγεσία στις εκλογές.

Συνέντευξη Τσίπρα

Σχεδόν παράλληλα με τη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας θα παραχωρεί τηλεοπτική συνέντευξη στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, η οποία θα μεταδοθεί στο δελτίο ειδήσεων του Alpha στις 19:00. Ενδέχεται δηλαδή, την ίδια ώρα που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούν για την σύγκλιση του κόμματος με την ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας να δίνει τη δική του ρητή απάντηση για το αν η ΕΛΑΣ θα συνεργαστεί με κάποιον πολιτικό χώρο και συγκεκριμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών για το οποίο έχει γίνει τόσος λόγος. Λόγω και των σπάνιων τηλεοπτικών του συνεντεύξεων, είναι πιθανό ο τρόπος που θα απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα να λειτουργήσει καθοριστικά για πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αναμένουν ένα «νεύμα» προκειμένου να αποχωρήσουν από την Κουμουνδούρου.

Σε εκδήλωση του Αρβανίτη ο Δούκας

Παράλληλα, περίπου την ίδια ώρα, στις 19:30 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένο να γίνει στο ΕΑΤ-ΕΣΑ εκδήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη με θέμα το Κράτος Δικαίου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Left και όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που από μόνο του έχει τους συμβολισμούς του, όμως ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι στους ομιλητές, μαζί με τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο, θα μετέχει και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η παρουσία του Χάρη Δούκα είναι δεδομένο ότι έχει βαθύ πολιτικό χαρακτήρα, καθώς η ιδιότητά του ως δημάρχου δεν είναι αυτή που τον τοποθετεί στο πάνελ της συζήτησης για το κράτος Δικαίου.

Αντίθετα, η ανοιχτή του στάση υπέρ των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων, η οποία εκφράστηκε ακόμη εντονότερα κατά την πρόσφατη αντιπαράθεσή του με την Άννα Διαμαντοπούλου, φαίνεται ότι θα εκφραστεί ρητά από τον κ. Δούκα και στη σημερινή εκδήλωση.

Το Σάββατο η «πρώτη» των οργάνων της ΕΛΑΣ

Στις σοβαρές εξελίξεις αυτών των ημερών, συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ θα συνεδριάσει για πρώτη φορά σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, προκειμένου να εκκινήσει και με τον πιο επίσημο τρόπο τη λειτουργία του το κόμμα ΕΛΑΣ. Μάλιστα, η πρώτη συνεδρίαση θα ενέχει και χαρακτήρα ιδρυτικού συνεδρίου του κόμματος.

Στη συνεδρίαση ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να σημάνει την έναρξη της προεκλογικής καμπάνιας του κόμματος, βασιζόμενος στο γεγονός ότι η λειτουργία του κεντρικού του οργάνου, επιτρέπει πλέον στην ΕΛΑΣ να λειτουργεί ως κανονικό κόμμα με ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων από τα μέλη και τα στελέχη της, ενώ παράλληλα είναι βέβαιο ότι θα αναφερθεί και στον πολιτικό χαρακτήρα του νέου κόμματος, τους εκλογικούς στόχους, αλλά και την πολιτική συνεργασιών.