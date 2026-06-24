«Παίζει τα ρέστα του» ο Φάμελλος: Αύριο η Πολιτική Γραμματεία για την «εφαρμογή» της απόφασης της ΚΕ

Θυελλώδης αναμένεται η συνεδρίαση της ΠΓ, ενώ παραμένει άγνωστο το τι θα προτείνει τελικά ο Σωκράτης Φάμελλος ως οδικό χάρτη

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Παίζει τα ρέστα του» ο Φάμελλος: Αύριο η Πολιτική Γραμματεία για την «εφαρμογή» της απόφασης της ΚΕ
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει την Πέμπτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής σχετικά με τη στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος δέχεται έντονη εσωκομματική κριτική και πρέπει να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για τη σύγκλιση με την ΕΛΑΣ.
  • Υπάρχει αμφιβολία για τη συνεργασία, καθώς η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί σύμπραξη με κομματικούς χώρους, παρά μόνο με μεμονωμένα πρόσωπα.
  • Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιδιώκει νέα σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής και έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές.
  • Η συνεδρίαση αναμένεται έντονη, με πίεση προς τον Φάμελλο, ο οποίος παρά τις φήμες δεν δείχνει πρόθεση παραίτησης και διατηρεί την πλειοψηφία στην ΠΓ και την ΚΕ.
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Την Πέμπτη στις 15:00 θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδικό θέμα την υλοποίηση της δυσνόητης απόφασης της πρόσφατης ΚΕ που έκανε λόγο για στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έχει δεχτεί σφοδρή εσωκομματική κριτική για το περιεχόμενο της απόφασης καθώς και για το ότι δεν υπάρχει σαφές σχέδιο για το πώς θα γίνει η σύγκλιση με την ΕΛΑΣ, τελούσε τις τελευταίες ημέρες υπό καθεστώς ενός άτυπου «τελεσιγράφου» που είχαν θέσει δημοσίως οι Πολάκης - Παππάς - Δούρου.

Μάλιστα, το τελεσίγραφο των 10 ημερών που είχαν θέσει λήγει αυτές τις ημέρες, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της εισήγησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελλος θα κληθεί πάντως να απαντήσει στο αν είναι διατεθειμένος να αναλάβει συγκεκριμένη πρωτοβουλία επικοινωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα ώστε να διασαφηνιστεί αν η ΕΛΑΣ επιθυμεί τη σύμπραξη με τον ΣΥΡΙΖΑ, ή αν ισχύουν τα όσα έχει δηλώσει ρητά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου, ότι δηλαδή το νέο κόμμα δεν έχει καμία πρόθεση σύμπραξης με οποιονδήποτε κομματικό χώρο, παρά μόνο με μεμονωμένα πρόσωπα που θα προσέλθουν χωρίς τις έδρες τους εάν είναι βουλευτές και χωρίς προκαθορισμένες θέσεις στον νέο χώρο.

O εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας χθες το βράδυ στο Action24 έθεσε πάντως δύο νέα στοιχεία στη συζήτηση: Όπως είπε, την όποια τελική απόφαση της ΕΛΑΣ για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ θέλει να την ανακοινώσει ο ίδιος ο επικεφαλής του κόμματος «για ιστορικούς λόγους», ενώ επίσης, υπεραμυνόμενος της απόφασης της ΚΕ, ξεκαθάρισε ότι αυτή η διαδικασία «δεν μπορεί να είναι αέναη». Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν αποσαφήνισε με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί η απόφαση της ΚΕ προτρέποντας τους δημοσιογράφους που επέμειναν στο συγκεκριμένο θέμα να κάνουν «υπομονή μέχρι την Πέμπτη». Τόνισε επίσης ότι το γεγονός ότι η συγκλήθηκε η ΠΓ δεν αποτελεί ανταπόκριση στο τελεσίγραφο των 10 ημερών, το οποίο άλλωστε η πλευρά του προέδρου δεν αναγνωρίζει.

Παράλληλα, η εσωκομματική αντιπολίτευση φαίνεται να επιθυμεί την εκ νέου σύγκλιση και της ΚΕ, κάτι για το οποίο μάλιστα φέρεται να έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 70 υπογραφές.

Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση της ΠΓ αναμένεται θυελλώδης, καθώς η πίεση που θα ασκηθεί στον Σωκράτη Φάμελλο θα είναι μεγάλη. Άλλωστε ήδη έχουν υπάρξει έμμεσες αναφορές σε θέμα παραίτησής του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου, εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση από την ΕΛΑΣ, να κατέλθει αυτόνομα και με άλλη ηγεσία στις εκλογές.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε φαίνεται πιθανό καθώς αφενός ο κ. Φάμελλος δεν έχει τη διάθεση να εγκαταλείψει την ηγεσία, και αφετέρου, διαθέτει ακόμη την πλειοψηφία στην ΠΓ και την ΚΕ χάρη στο γεγονός πως έχει κατορθώσει να περιορίσει σημαντικά τη διαρροή στελεχών προς την ΕΛΑΣ, έστω και προσωρινά.

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