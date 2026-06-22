«Καύσωνας» στον ΣΥΡΙΖΑ: Νέα ΚΕ ζητούν στελέχη του κόμματος, υπό πίεση ο Φάμελλος

Πολάκης, Παππάς, Δούρου φέρονται να έχουν συγκεντρώσει αρκετές υπογραφές για να προκαλέσουν νέα συνεδρίαση της ΚΕ

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Καύσωνας» στον ΣΥΡΙΖΑ: Νέα ΚΕ ζητούν στελέχη του κόμματος, υπό πίεση ο Φάμελλος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Πολάκης, Παππάς και Δούρου, συγκεντρώνουν υπογραφές για να ζητήσουν νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ).
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αντιμετωπίζει εσωκομματική πίεση να παρουσιάσει άμεσα οδικό χάρτη και συμφωνία με την ΕΛΑΣ, η οποία όμως απορρίπτει κάθε σύμπραξη.
  • Φάμελλος έχει περιορίσει προσωρινά την αποχώρηση στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ, διατηρώντας την ηγετική του θέση στα όργανα του κόμματος.
  • Η νέα συνεδρίαση της ΚΕ θεωρείται κρίσιμη για τις εσωκομματικές ισορροπίες και τις μελλοντικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ συνεδριάζει για πρώτη φορά το Σάββατο 27 Ιουνίου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις.
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Μπορεί οι ρυθμοί να μπαίνουν σιγά-σιγά σε ρυθμούς θερινής ραστώνης, ωστόσο, στον ΣΥΡΙΖΑ τα εσωκομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως θερμαίνονται όλο και περισσότερο.

Ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος παραμένει εγκλωβισμένος στο να εξηγεί σε κάθε δημόσια παρέμβασή του την ουσία της πρόσφατης απόφασης της ΚΕ, κάτι το οποίο φαίνεται να μην είναι μια ιδιαίτερα εύκολη αποστολή. Η απόφαση περιέχει πολλά θολά σημεία, γεγονός το οποίο εκμεταλλεύεται και η εσωκομματική αντιπολίτευση πιέζοντας τον κ. Φάμελλο για αποτελέσματα εντός τελεσιγράφων.

Ο κ. Φάμελλος δέχεται πίεση εκ των έσω να παρουσιάσει άμεσα έναν οδικό χάρτη και μια συμφωνία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, την ίδια στιγμή που με τον πιο επίσημο τρόπο η ίδια η ΕΛΑΣ απορρίπτει μεγαλοπρεπώς κάθε ενδεχόμενο σύμπραξης με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιοδήποτε άλλο συγκροτημένο κόμμα.

Από την άλλη όμως, ο Σωκράτης Φάμελλος φαίνεται, προσωρινά τουλάχιστον, να έχει καταφέρει να περιορίσει στο ελάχιστο την εκκροή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ, διατηρώντας ενεργή την «ελπίδα» μιας συγκροτημένης μετακίνησης χωρίς τη διάλυση του κόμματος. Η παραμονή των στελεχών στον ΣΥΡΙΖΑ, αφενός ενισχύει κατάτι το διαπραγματευτικό οπλοστάσιο του κ. Φάμελλου απέναντι στην ΕΛΑΣ, όμως, ακόμη κυριότερα, διατηρεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ την υπεροχή του κ. Φάμελλου στα όργανα του κόμματος. Μια ενδεχόμενη μαζική αποχώρηση, θα άφηνε την ηγεσία του κόμματος με πολύ μικρότερη πλειοψηφία σε ΚΕ και ΠΓ, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερη η ανατροπή της.

Μαζεύουν υπογραφές

Η πλευρά Πολάκη - Παππά - Δούρου, συνεχίζει να αυξάνει την πίεση προς τον Σωκράτη Φάμελλο. Με τα «τελεσίγραφα» των 15 ημερών να φτάνουν στο τέλος τους χωρίς να έχει υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τον Σωκράτη Φάμελλο, τα τρία κεντρικά στελέχη του κόμματος φέρονται να μαζεύουν υπογραφές από μέλη της ΚΕ με αίτημα τη νέα συνεδρίασή της εντός των επόμενων εβδομάδων.

Βασικό ζητούμενο η «αποσαφήνιση» της προηγούμενης απόφασης της ΚΕ περί στήριξης του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να μιλά ρητά για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και χωρίς να εξηγεί αν θα κατέλθει στις εκλογές.

Σύμφωνα με το καταστατικό, απαιτούνται 70 υπογραφές προκειμένου να συγκληθεί η ΚΕ από τη μειοψηφία, με κάποιες πληροφορίες να υποστηρίζουν ότι αυτός ο αριθμός είτε έχει ήδη συμπληρωθεί, είτε βρίσκεται πολύ κοντά στο να συμπληρωθεί.

Ο χρόνος της σύγκλησης της ΚΕ πάντως είναι κρίσιμος για τις επόμενες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και θα αποτυπώσει και το αν έχουν υπάρξει αλλαγές στις εσωκομματικές ισορροπίες το τελευταίο διάστημα. Σημειώνεται ότι το ερχόμενο Σάββατο 27 Ιουνίου, συνεδριάζει για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ.

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