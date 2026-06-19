Σιακαντάρης: ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να αυτοδιαλυθούν, είναι τοξικά

Ένα πρόσωπο που θεωρείται από τα πλέον κοντινά στον Αλέξη Τσίπρα, ο κοινωνιολόγος Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος κατέγραψε και το ιδεολογικό μανιφέστο της ΕΛΑΣ, έριξε «βόμβες» σε συνέντευξή του στο ΟΝΕ, προτείνοντας ευθέως την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που τόσο υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ κάνει ρητή αναφορά στην ανάγκη διάλυσης του πρώην κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο άλλωστε ούτως ή άλλως βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, ο κ. Σιακαντάρης χαρακτηρίζει τα δύο κόμματα «τοξικά» για την ελληνική κοινωνία, ενώ ξεκαθαρίζει ότι το ιστορικό αποτύπωμα, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αρνητικό. «Όταν λέω τοξικά δεν λέω αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό αλλά όμως έτσι το έφερε η πολιτική διαδικασία ώστε στη συνείδηση του κόσμου να είναι τοξικό», τόνισε.

«Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσοίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην στην ελληνική κοινωνία γι' αυτό και πριν ο Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ της αυτοδιάλυσής τους» είπε στο ΟΝΕ ο κ. Σιακαντάρης. Μάλιστα αποκάλυψε ότι αυτή τη θέση την έχει εκφράσει στο παρελθόν τόσο στην αείμνηστη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, όσο και στον σημερινό πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη. «Το είχα πει στην Γεννηματά και στον Ανδρουλάκη ότι αν θέλετε να προχωρήστε αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύστε τα παλαιά μαγαζιά, να φύγουν από τη μέση τα παλιά μαγαζιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υπερθεμάτισε στα όσα είπε από τη Νίκαια, αλλά και από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το ότι η ΕΛΑΣ φαίνεται να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και να λειτουργεί ως de facto αξιωματική αντιπολίτευση. «Δεν είναι αλαζονεία να λες ότι είσαι δεύτερο κόμμα ενώ είσαι. Ότι ενδεχομένως να υπάρχουν διαδικασίες από κόσμο που κινείται γύρω από τον Τσίπρα και θέλει να υπερθεματίσει και να γίνει τσιπρικότερος του Τσίπρα μπορεί, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν δείχνει δείγματα αλαζονείας. Όλοι κρίνουμε και όλοι κρινόμαστε», τόνισε.

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