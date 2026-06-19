Η ΕΛΑΣ «μαλώνει» τη Διαμαντοπούλου για τα δημοσιονομικά: «Η αλήθεια διαφωνεί»

Η δήλωση Διαμαντοπούλου προκάλεσε την αντίδραση της ΕΛΑΣ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η ΕΛΑΣ «μαλώνει» τη Διαμαντοπούλου για τα δημοσιονομικά: «Η αλήθεια διαφωνεί»

Ο Αλέξης Τσίπρας / INTIME NEWS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η ΕΛΑΣ αντέδρασε στις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα δημοσιονομικά, επισημαίνοντας σημαντικά οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας.
  • Η ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, χαμηλούς μισθούς και υψηλά ποσοστά φτώχειας.
  • Οι δηλώσεις Διαμαντοπούλου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ζήτησε τη θέση του ΠΑΣΟΚ επί του θέματος.
  • Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ διατηρεί ουδετερότητα, αποφεύγοντας προς το παρόν πειθαρχικά μέτρα κατά στελεχών, ενώ ο γραμματέας του κόμματος τόνισε την ανάγκη στοχοπροσήλωσης.
  • Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και πολιτική πίεση λόγω της σύγκρουσης για τα δημοσιονομικά και τη δημόσια εικόνα του κόμματος.
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Στην έντονη «ενδοπασοκική» διαμάχη που έχει ξεσπάσει παρενέβη η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σχεδόν «μαλώνοντας» την Άννα Διαμαντοπούλου για τα όσα ανέφερε σχετικά με το «καλό επίπεδο των δημοσιονομικών» και τη θετική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Η ΕΛΑΣ, η οποία μπήκε επί της ουσίας στο στόχαστρο της κ. Διαμαντοπούλου όταν μίλησε για «γελοίες» απόψεις που επιζητούν τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, σχολίασε μέσω ανάρτησης ότι «η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου», ενώ συνόδευσε το σχόλιο με συγκεκριμένα στοιχεία:

- «Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας (68% μ.ο. ΕΕ)
- Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι το 45% του μέσου όρου της ΕΕ
- 1 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας
- Η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΟΠΕΚΕΠΕ, Υποκλοπές, Τέμπη)

«Γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής», σχολιάζει η ΕΛΑΣ στην ανάρτησή της, σε μια έμμεση «σπόντα» και συνολικά προς το ΠΑΣΟΚ.

Η αναφορά της κ. Διαμαντοπούλου έχει προκαλέσει πάντως έντονες αντιδράσεις. Εκτός από τη διαμάχη που ξέσπασε με τον Χάρη Δούκα, με τον οποίο άλλωστε έχουν σοβαρές ιδεολογικές διαφορές, πλέον οι δηλώσεις της φαίνεται πως έχουν δώσει «πάτημα» σε αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις να ασκήσουν κριτική στο ΠΑΣΟΚ.

Η μία είναι σαφώς η ΕΛΑΣ, με την οποία άλλωστε το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει σκληρό μέτωπο, καθώς είναι η δύναμη που φαίνεται να το έχει εκτοπίσει δημοσκοπικά στην τρίτη θέση και η ίδια να έχει παγιωθεί στη δεύτερη, την οποία μέχρι τώρα καταλάμβανε σχεδόν ανελλειπώς το ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη, και ο ΣΥΡΙΖΑ ενεπλάκη στη συζήτηση, αυτή τη φορά εγκαλώντας τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και ρωτώντας τον αν συμφωνεί με δήλωση Διαμαντοπούλου: «Συμφωνεί ο κ. Ανδρουλάκης με τη δήλωση της κ. Διαμαντοπούλου ότι "ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας -αυτό πρέπει να το παραδεχθώ". Τι λέει ο κ. Τσουκαλάς;»

Η πολιτική «καζούρα» στο ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα δεν αποτελεί μια απλή πολιτική αντιπαράθεση για τη Χαριλάου Τρικούπη. Η πολιτική συγκυρία είναι τέτοια που το να μπαίνει στο επίκεντρο για αρνητικό λόγο -και μάλιστα ταύτισης με τη ΝΔ-, θα μπορούσε να αποβεί καταστροφικό για το κόμμα, σε μια περίοδο που και η παραμικρή στήριξη είναι κρίσιμης σημασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιμένει να τηρεί στάση ουδετερότητας περιμένοντας να ξεθυμάνει η κόντρα, έτσι ώστε να μη χρειαστεί να λάβει πειθαρχικά μέτρα κατά τόσο υψηλόβαθμων στελεχών. Ωστόσο, σε συνέντευξή του ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επανέλαβε μεν τη θέση του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη τα κεντρικά στελέχη να προβάλλουν το πρόγραμμα και όχι τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά ταυτόχρονα δεν παρέλειψε και να στείλει τις προειδοποιήσεις του προς πάσα κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, μιλώντας για το θέμα των διαγραφών, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι «αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν είναι να γίνει κάτι, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να μιλώ για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση, είναι εκτός γραμμής». «Αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος», επανέλαβε. Μπορεί λοιπόν επί της ουσίας να «παγώνει» το ενδεχόμενο διαγραφών, αλλά και μόνη η αναοφορά του ενδεχομένου διαγραφής από τον Γραμματέα του κόμματος, στέλνει τα αντίστοιχα σήματα προς κάθε πλευρά εντός του ΠΑΣΟΚ.

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