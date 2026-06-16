ΣΥΡΙΖΑ: «Καρατομεί» Παππά ο Φάμελλος - Διαζύγιο «κοινή συναινέσει» και με Ζαχαριάδη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς στην ομιλία του στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος, ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε την απόφασή του να αντικατασταθεί ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά και πρότεινε την αλλαγή των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του κόμματος, «καρατομώντας» έτσι τον Νίκο Παππά που έχει σταθεί ιδιαίτερα επικριτικά σε σχέση με τις αποφάσεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο συγκεκριμένα, σε άτυπη ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποιήθηκε ότι τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης, αντικαθιστώντας τον Κώστα Ζαχαριάδη. Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος εισηγήθηκε να αναλάβουν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας, θέσεις τις οποίες κατείχαν μέχρι και σήμερα ο Νίκος Παππάς και ο Χρήστος Γιαννούλης.

Σε ό,τι αφορά πάντως τον Κώστα Ζαχαριάδη, η απόφαση της απομάκρυνσής του φαίνεται να ήταν κοινή, καθώς ο ίδιος έχει εκφράσει με ακόμη μεγαλύτερη σπουδή τη στήριξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ήθελε η πρόσφατη απόφαση της ΚΕ να είναι πιο σαφής ως προς τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο πολιτικό εγχείρημα της κεντροαριστεράς. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε, και ο ίδιος ο κ. Ζαχαριάδης, σε ανακοίνωσή ευχαριστεί «από καρδιάς» τον Σωκράτη Φάμελλο για τη συνεργασία και τονίζει: «Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση».

Διαφορετικό όμως είναι το κλίμα ανάμεσα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παππά, ο οποίος σε δημόσιες δηλώσεις του έχει απαιτήσει να υπάρξει εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου λίγων ημερών ενημέρωση από τον πρόεδρο σχετικά με συμφωνία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που να περιλαμβάνει όλο τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδάλλως να οργανωθεί η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές.

Η απομάκρυνση του Νίκου Παππά από τη θέση του Κοινοβουλευτικού εκπροπσώπου, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί από την ΚΟ του κόμματος, δίνει πλέον ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό χώρο στο να εκφραστούν ακόμη πιο έντονα οι διαφωνίες του κ. Παππά με τη γραμμή της ηγεσίας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε μεγαλύτερη εσωστρέφεια, ωστόσο «λύνει» και τα χέρια του προέδρου σε περίπτωση που θελήσει να τον διαγράψει, όπως έγινε και με τον Παύλο Πολάκη όταν στράφηκε ευθέως εναντίον του κατηγορώντας τον για εφαρμογή πολιτικών σχεδίων άλλων χώρων.

Μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζεται η συνεδρίαση της ΚΟ. Νωρίτερα, στη συνεδρίαση ο Σωκράτης Φάμελλος, εκτός από τις σημαντικές αλλαγές στα πρόσωπα είχε πει μεταξύ άλλων:

«Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς». Μάλιστα, αναφερόμενος σε σημερινή δήλωση του Παύλου Πολάκη, σχολίασε ότι «δε θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος».

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