ΣΥΡΙΖΑ – Κοινοβουλευτική ομάδα: Ο Φάμελλος αντικατέστησε Παππά και Ζαχαριάδη
Εισηγήθηκε να αναλάβουν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Τρέχουν» οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της ΚΟ, ανακοίνωσε ότι τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης.
Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας.
Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:54 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πρόστιμο 309.339 ευρώ στην Τottis Bingo για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους
12:42 ∙ WHAT THE FACT
Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό
06:52 ∙ LIFESTYLE