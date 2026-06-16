ΣΥΡΙΖΑ – Κοινοβουλευτική ομάδα: Ο Φάμελλος αντικατέστησε Παππά και Ζαχαριάδη

Συνεδρίαση εργασίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αντικείμενο τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της ΚΟ, ανακοίνωσε ότι τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης.

Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

Συνεδρίαση εργασίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αντικείμενο τη Συνταγματική Αναθεώρηση Eurokinissi

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