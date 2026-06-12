Οι γεωπολιτικές κρίσεις θέλουν έμπειρο, Τι θα γίνει αν συναντηθούν η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ με της ΝΕΑΡ

Με δύναμη και τρέλα είναι έτοιμος να υπογράψει συμφωνία με το Ιράν ο Πρόεδρος Τραμπ. Λίγες ώρες πριν ήταν έτοιμος να βομβαρδίσει το νησί Χαργκ, στο οποίο βρίσκονται βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Σήμερα ποιος ξέρει; Επειδή κανείς δεν ξέρει, η Λαγκάρντ σε πρώτη φάση τράβηξε μια ξεγυρισμένη αύξηση 0,25 στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, ενώ τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν κι άλλες.

Ήδη τα νοικοκυριά θα έχουν να πληρώσουν ακριβότερες δόσεις σε δάνεια και κάρτες, ενώ η τιμή του βαρελιού συνεχίζει να αυξάνει το σούπερ μάρκετ, το βενζινάδικο, τους λογαριασμούς του ρεύματος, δηλαδή τα πάντα όλα.

Μέσα αυτή την τρέλα που ενέχει και γεωπολιτικούς κινδύνους, πόσο σημαντικός είναι τελικά αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο από μια χώρα που λέγεται Ελλάδα και έχει έναν μεγάλο κακό γείτονα;

Το αποτύπωσε πριν λίγες εβδομάδες η Opinion του κ. Ζούπη (Action24). Θ’ αποτελέσει ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον δρόμο για τις κάλπες.

Είναι κατάλληλος

«Τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2030, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο» δήλωσε στο Νίκο Χατζηνικολάου (Αντ1). «Μίλησα για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μίλησα για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων. Το λέω τόσο απλά και τόσο κυνικά. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση και τη γνώση, νομίζω κάποιο διεθνές κύρος, -αναλαμβάνουμε και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα-, να είμαι κατάλληλος. Δεν λέω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος -το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός- αλλά ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτή την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μιας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα».

Αυτοδυναμία

Ο Κυριάκος δεν έβγαλε είδηση, αλλά χτίζει εμφάνιση την εμφάνιση όλο το αφήγημα. Μετά τα παλαντζαρίσματα κι ένα κάποιο φλερτ με Ανδρουλάκη, μετά τα μπρος πίσω για την μία ή τις δύο κάλπες, το Μαξίμου κατέληξε: σκληρά αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, ή χάος.

«Επιδιώκω την αυτοδυναμία, αλλά ταυτόχρονα σέβομαι τη λαϊκή ετυμηγορία. Αλλά θέλω να προειδοποιήσω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι επειδή εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα…” τόνισε κι έφερε δύο παραδείγματα: την αναθεώρηση του Συντάγματος και τις Ανεξάρτητες Αρχές.

«Ο κ. Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για δύο ονόματα στις Ανεξάρτητες Αρχές. Είχε συμφωνήσει με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Και πήγε ο εκπρόσωπός του στην αρμόδια Επιτροπή και είπε «συμφωνούμε τελικά μόνο στον έναν».

Και φυσικά έγινε και η προβολή στα δυσκολότερα: «και πείτε ότι έχουμε μία κρίση και πρέπει να συνεννοηθούμε ή πρέπει να πάρουμε γρήγορα κάποιες αποφάσεις, αυτό θέλει η ελληνική κοινωνία; Αν αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την επιθυμία του. Εγώ οφείλω να εξηγήσω γιατί κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι χρήσιμο για τη χώρα σε αυτή τη συγκυρία».

Πεποίθησή του είναι πως είναι εφικτή η αυτοδυναμία.

Αδιανόητο

Αυτός που θα τον ταλανίσει περισσότερο πάντως είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Παρ’ ότι οι έρευνες δεν δείχνουν μέχρι τώρα ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη ΝΔ, ο Κυριάκος μίλησε με σεβασμό και προσπάθησε να χτυπήσει στο παραταξιακό φιλότιμο.

«Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψη μου για τον κ. Σαμαρά. Ήμουν Υπουργός του. Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε την χώρα μπροστά, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία» είπε. «Δεν μπορώ να διανοηθώ, λοιπόν, ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψη μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ».

Για τον άλλο Πρωθυπουργό, τον κ. Κώστα Καραμανλή, επισήμανε ότι από την πλευρά του η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική, παρά τις διαφωνίες.

Ο Αλέξης

Φυσικά ο Χατζηνικολάου τον ρώτησε και για τον Αλέξη.

Νίκος Χατζηνικολάου: Ο τίτλος ΕΛΑΣ, πάντως, ήταν έξυπνος. Πρέπει να το παραδεχτείτε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά, όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν τ’ αφήσει να περάσει έτσι αυτό. Περιμένω σήμερα που θα μιλήσει στις εργασίες του ΟΤ Forum για τα 100 χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου, να δώσει μια καλή ατάκα. Ακόμα περισσότερο να μιλήσει για την εναλλακτική διακυβέρνηση και την ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού.

Συγκολλήσεις

Εν τω μεταξύ ανασύνθεση αναζητά και η τρόϊκα Πολάκης-Παππάς-Δούρου, που δεν θα έβλεπε με τίποτα την ιδιώτευση ως προοπτική. Θεμιτό. Μέσα από καπνούς και υπό την επήρεια των αρίστης ποιότητας φύλλων μου, (βιολογική καλλιέργεια), βλέπω κινήσεις και επαφές με μια άλλη τρόικα: Βούτσης-Φίλης- Σκουρλέτης.

Είναι δυνατόν οι δύο τρόικες να ανασυσταθούν; Μα τότε, θα προκύψει ο παλιός ΣΥΝ!

Το σενάριο είναι υπαρκτό. Δυνάμεις που απομένουν στον Συριζα, επιδιώκουν συγκόλληση με δυνάμεις που απομένουν στη Νέα Αριστερά με ευγενή στόχο την είσοδο στην Βουλή.

Ασφυκτικό πρέσινγκ

Μετά το μπλόκο του Γαβριήλ στον Γιάνη, που έκανε screening στους Νεαρίτες

διαχωρίζοντας τους μνημονιακούς (όσους είχαν υπουργεία την περίοδο ’15-’19), από όσους δεν είχαν (ο Γαβριήλ), η συμπόρευση με το Μέρα25 πάει στις καλένδες.

Προϋπόθεση για το νέο σχέδιο είναι η τρόικα της Κουμουνδούρου το επόμενο διάστημα να ωθήσει τον Πρόεδρο Σωκράτη εκτός. Εξ ου και οι πυκνές μιντιακές εμφανίσεις των Παππά-Δούρου. Στόχος, ασφυκτικό πρέσινγκ και αλλαγή συσχετισμών στα όργανα (Κεντρική Επιτροπή και ΠΓ).

Δωρεάν εισιτήρια

Μέσα σ’ αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό, αποφάσισε να κινηθεί λίγο παραπάνω κι ο Πρόεδρος του Πασοκ Ανδρουλάκης. Η εκδήλωση για τους νέους στα Λιπάσματα Δραπετσώνας ήταν παραπάνω από γκράντε (α ρε Αλέξη τις τους έκανες και δεν έχουν και λεφτά όπως είπε η Αννα)

Σ’ αυτήν, έπεσε η προεκλογική δέσμευση οι νέοι έως 24 ετών να μην πληρώνουν εισιτήριο σε κανένα μέσο μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν θα σταθώ ότι το ετήσιο κόστος από το μέτρο είναι 30 ψωροεκατομμυρια ευρώ. θα το απαντήσει η υπηρεσία.

Αλλά ότι αυτή ήταν η απάντηση Ανδρουλάκη στην ερώτηση της Λευκής, η οποία μίλησε για το δράμα του να περιμένεις πολύ ώρα στην στάση για το λεωφορείο, για το τραίνο, και στον δρόμο με το αυτοκίνητο.

Απ’ ότι κατάλαβαν όλοι, με Πασοκ πάλι θα περιμένεις, αλλά τουλάχιστον δεν θα πληρώνεις τα 0,50 λεπτά, ή το 1,20 ευρώ του εισιτηρίου.

Σας φιλώ

Η Πυθία