Πολάκης κατά Φάμελλου: Απαιτείται άμεσα λύση στον ΣΥΡΙΖΑ

Άμεση λύση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και σύγκλιση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής ζητά με νέα του δήλωση ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, Παύλος Πολάκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο για «ακαταλαβίστικες» εξηγήσεις σε σχέση με την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

«Πέρασαν 6-7 μέρες από τότε που ζήτησα και εγώ και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο τον Σωκράτη τον Φάμελλο να μας φέρει μια συγκεκριμένη συμφωνία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την εκλογική συνεργασία. Το πρωτοφανές να υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να εξηγήσουν, πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δε βλέπουμε να παίρνει ούτε και μετά τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου στο Κόκκινο όπου επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα», αναφέρει ο Παύλος Πολάκης σε βίντεο που ανήρτησε από τον εξωτερικό χώρο της Βουλής και μάλιστα στεκόμενος δίπλα στη μηχανή του.

«Εγώ θέλω να καλέσω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν, σύντομα, καθαρά και τίμια απέναντι στον κόσμο που μας στήριξε. Το ίδιο ζητάω και από όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν επιλέξει να στηρίξουν άλλο κόμμα. Δηλώνω ξανά ότι παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ όπως φάνηκε και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας», τόνισε ο βουλευτής Χανίων.

Παράλληλα, ο κ. Πολάκης εκφράζει την αντίθεσή στο γεγονός ότι σήμερα συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συζητήσει για τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα έπρεπε να εμπλέκεται στη συζήτηση και θα ήταν καλύτερο να εξέδιδε ανακοίνωση καταδίκης της κυβέρνησης, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει «προσωρινή».