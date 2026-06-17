Τσίπρας από Κύπρο: «Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, κατεβαίνουμε για να νικήσουμε»

Με μια κοινή συνέντευξη του επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα και του ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου ολοκληρώθηκε η τρίτη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας που φέτος διεξάγεται στην Κύπρο, με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς να μιλούν για τον ρόλο της αριστεράς στη διακυβέρνηση, τη διεθνή συνθήκη, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις σε κάθε χώρα.

Ο κ. Τσίπρας έθεσε από την αρχή την στόχευση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης - ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι «θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τις δυνάμεις της εργασίας, τους μη βολεμένους, προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας». «Το κρίσιμο είναι να πείσουμε τους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα είναι όφελος μόνο για τους αδύναμους, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Περσινά ξινά σταφύλια» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας τη συζήτηση για το αν το 2015 η κυβέρνησή του είχε αρνηθεί τη φορολόγηση των εφοπλιστών, ξεκάθαρίζοντας ότι όσα συνέβησαν αποτελούν μια μαύρη σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία, όταν το 2010 επιβλήθηκε ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα. Όπως είπε, ενώ η δική του κυβέρνηση «έστρωσε το τραπέζι» ώστε η χώρα να βγει από αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική, στη συνέχεια η κυβέρνηση Μητσοτάκη επανήλθε στην ίδια συνταγή, ελπίζοντας σε διαφορετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, προανήγγειλε την ανάγκη ενός νέου φορολογικού συστήματος όπου τα υψηλά εισοδήματα να συμβάλλουν αναλογικά στην πρόοδο της χώρας, μέσα από μια αλλαγή πολιτικής και όχι μόνο μέσω πολιτικής αλλαγής.

«Φορολογώντας συνεχώς τα συνήθη υποζύγια καμία χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τόνισε επίσης την ανάγκη να εντοπιστούν εκείνοι που διαθέτουν μεγάλα εισοδήματα και που δεν φαίνονται λόγω φοροαποφυγής και offshore. «Το κρίσιμο είναι να πείσουμε τους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα είναι όφελος μόνο για τους αδύναμους, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας μας», τόνισε.

Πατριωτισμός είναι να μην αφήνεις προβλήματα στις νέες γενιές

Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί αναφέρθηκαν αναλυτικά και στα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, με τον κ. Στεφάνου να ξεκαθαρίζει ότι η Αριστερά έχει σαφή λόγο για την άμυνα, ώστε αυτή να υπηρετεί τους πολίτες με στόχο την επίλυση των προβλημάτων της, ειδικά στην Κύπρο, λόγω της εισβολής και κατοχής που συνεχίζει να αντιμετωπίζει.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σχολίασε από την πλευρά του ότι πριν από 100 χρόνια κυριαρχούσε μια αρχή ότι αν θέλεις να διασφαλίσεις την ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Κι αυτό οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο «Αν θες να διασφαλίσεις την ειρήνη, πρέπει να παλεύεις για την ειρήνη», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δε σημαίνει πως αγνοείς την πραγματικότητα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία ελληνικών αμυντικών μέσων στην Κύπρο την περίοδο του πολέμου στο Ιράν, ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι αρωγός όποτε η Κύπρος ζητά τη βοήθειά της. Παράλληλα, σχολίασε ότι κατά τη διακυβέρνησή του, η προσέγγιση στο Κραν Μοντανά, ήταν μια θετική προσπάθεια, βασισμένη στην εικόνα που υπήρχε πως η Τουρκία συζητούσε το ενδεχόμενο κατάργησης των εγγυήσεων, η οποία όμως ανατράπηκε στην πράξη από την Τουρκία. Ζήτησε δε να υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση για επίλυση του Κυπριακού και τόνισε ότι όσο περνούν τα χρόνια, τόσο η κατάσταση θα παγιώνεται και θα χειροτερεύουν οι συνθήκες. «Άρα πατριωτισμός δεν είναι να λες ότι είσαι πατριώτης και ότι κρατάς τη σημαία, αλλά να δημιουργείς τις συνθήκες ώστε να μην αφήνεις μεγαλύτερα προβλήματα στις επόμενες γενιές, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να λάβεις δύσκολες αποφάσεις».

O κ. Στεφάνου πάντως εκτίμησε ότι η επίλυση του κυπριακού δεν απέχει πολύ, εξαρτάται όμως από την πολιτική βούληση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, ενώ κατηγόρησε τον κύπριο πρόεδρο ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η στάση του απέναντι σε συγκεκριμένα ζητήματα για το ενδεχόμενο λύσης.

Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε αναλυτικά και στο ζήτημα της ίδρυσης της ΕΛΑΣ, επαναλαμβάνοντας πως «δε θα είχαμε ιδρύσει την ΕΛΑΣ αν από τον προοδευτικό χώρο υπήρχε μια ανταγωνιστική προοπτική προς τη ΝΔ που θα μπορούσε να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση. Έχουμε δυνάμεις που θέλουν να είναι συμπληρωματική δύναμη στη ΝΔ, και άλλες που δεν θέλουν να κυβερνήσουν».

«Θέλουμε να επανιδρύσουμε τον χώρο και την αριστερά να γίνει κυβερνώσα. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να είσαι έτοιμος να γίνεις εσύ ο ίδιος η αλλαγή που επιθυμείς. Κυριαρχεί μια αντιπολιτική αντίληψη ότι όλοι ίδιοι είναι. Πρέπει να προβάλλουμε ένα άλλο παράδειγμα ότι δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής αλλά ως ρομαντικοί που μέσα από την πολιτική μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Το εγχείρημά μας είναι φρέσκο και συνδυάζει την πολιτική εμπειρία με την ορμή της νεολαίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι διαφορετικό. Αυτός που είναι στη δεύτερη θέση πάντοτε έχει ένα προβάδισμα και στην κάλπη του συνασπίζονται όσοι θέλουν την πολιτική αλλαγή. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί για την Ελλάδα, οι εκλογές δε θα είναι περίπατος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι, εμείς δεν πάμε απλά για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε, αλλά για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών και να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή» ξεκαθάρισε ο πρώην πρωθυπουργός, θέτοντας για άλλη μια φορά ως ρητό στόχο της ΕΛΑΣ τη νίκη στις εκλογές.

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