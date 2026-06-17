Σήμερα η Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτούτου Τσίπρα στην Κύπρο - Ποιοι θα μιλήσουν, ποιοι θα βραβευτούν

Snapshot Η 3η Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτού Τσίπρα διεξάεται στην Κύρο με επίκεντρο την οικονομία, την ειρήνη και το Κυπριακό.

οικονομολόγοςμά Πικετί θα παρουσιάσει την έκθεση Global Justice Report, εστιάζοντας στην εισοδηματική ανισότητα και την κλιματική κρίση.

Η διάσκεψη στέλνει μήνυμα υπεράσπισης της Δημοκρατίας με τη συμμετοχή σημαντικών προοδευτικών εκπροσώπων από όλο τον κόσμο.

Θα υπάρξει σαφής καταδίκη της γενοκτονίας στη Γάζα, με βράβευση ιατρικών και ακτιβιστικών προσωπικοτήτων που δραστηριοποιούνται υπέρ της ειρήνης.

Το Κυπριακό είναι κεντρικό θέμα, με συμμετοχή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο κλείσιμο της διάσκεψης. Snapshot powered by AI

Την Κύπρο επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για να διεξαγάγει στην 3η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου του, σε έναν προφανή συμβολισμό που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, με προσκεκλημένους ανθρώπους με ιδιαίτερο κύρος.

Η συγκυρία άλλωστε είναι διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων δύο διασκέψεων, ιδιαίτερα λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ/ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός καθώς έχει ήδη ιδρύσει το νέο του κόμμα, επιθυμεί να προσδώσει στη διάσκεψη και την ομιλία του και οικονομικό χαρακτήρα, αλλά και να παρουσιάσει ένα όσο πιο επεξεργασμένο πρόγραμμα γίνεται που θα αντιπροσωπεύει τη λεγόμενη «πληθυντική αριστερά» που επιθυμεί να εκπροσωπήσει.

Όπως λένε τα στελέχη του Ινστιτούτου, «η Η κοινή βάση βέβαια δεν μπορεί να είναι άλλη από την οικονομία. Εκεί άλλωστε κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών τα οποία φιλοδοξεί να αναδείξει η ΕΛΑΣ. Και τις ιδεολογικές βάσεις αυτές αναμένεται να θέσει ο παγκοσμίου φήμης οικονομολόγος, Τομά Πικετί.

Μάλιστα, ο Τομά Πικετί, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά σε ευρύ κοινό τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης Global Justice Report, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα εισοδηματικής ανισότητας, βιωσιμότητας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Και θα το κάνει αυτό σε μια συζήτηση με τον Γιώργο Χουλιαράκη και την Ευγενία Φωτονιάτα

Όπως ξεκαθαρίζουν από την ΕΛΑΣ, «η συμμετοχή Πικετί στη Διάσκεψη έχει ιδιαίτερη αξία καθώς είναι ένας από τους τρεις αρχιτέκτονες της έννοιας του οικονομικού πατριωτισμού που αποτελεί βασικό πρόταγμα της ΕΛΑΣ».

Στο πλευρό του Τσίπρα η Μάγια Αλιέντε

Παράλληλα σε μια περίοδο ανόδου της Ακροδεξιάς, ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει στην εφετινή Διάσκεψη και ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Και το μήνυμα αυτό το στέλνει με την συμμετοχή της πρώην ΠτΒ και πρώην Υπουργό Άμυνας της Χιλής, Μάγια Φερνάντες Αλιέντε, εγγονή του ιστορικού πρώην Προέδρου της Χιλής, Σαλβαδορ Αλιέντε.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι προοδευτικών δυνάμεων από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός Γερουσιαστής Βαν Χόλεν, η Πορτορικάνα πρώην δήμαρχο Σαν Χουάν, Κάρμεν Κρουζ, η Μαρία Χιμένα Λόπεθ, βουλευτής της αριστερής αντιπολίτευσης στον ακροδεξιό Πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, ο Όντουν Χέρνινγκ, Γραμματέας του συγκυβερνώντος Σοσιαλιστικού - Αριστερού κόμματος Νορβηγίας, και ο βουλευτής του SPD, Γιάν Ντίρεν.

Θέση κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Μέσω της Διάσκεψης, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να λάβει και σαφή θέση κατά της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα, ιδιαίτερα μετά τις επικρίσεις που έχει δεχτεί η ΕΛΑΣ για τη στάση της στο θέμα λόγω δηλώσεων στελεχών της όπως ο εκπρόσωπος Τύπου Γιώργος Μπαλατσούκας και ο συγγραφέας του ιδεολογικού μανιφέστου της ΕΛΑΣ, Γιώργος Σιακαντάρης.

Για τον λόγο αυτό, η εφετινή διάσκεψη θα έχει πολύ σημαντική εκπροσώπηση από την Μέση Ανατολή, προκειμένου να σταλεί ένα σημαντικό μήνυμα ειρήνης. Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν η Rana Salman, συντονίστρια της ΜΚΟ «Μαχητές για την Ειρήνη» ο δημοσιογράφος της Haaretz και πρώην εκπρόσωπος του Σιμόν Πέρες, Γκιντεόν Λεβί, μία από τις πιο συνεπείς φωνές του φιλειρηνικού κινήματος στο Ισραήλ, που αντιμάχεται την πολιτική Νετανιάχου. Μάλιστα, οι αποδέκτες του φετινού βραβείου Ειρήνης θα είναι εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα, στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, συμπεριλαμβανομένου του χειρούργου Χρίστου Γεωργάλα, συγγραφέα του βιβλίου «Ημερολόγιο της Γάζας» όπου καταγράφει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού όπως την έζησε. Παράλληλα θα βραβευθεί και η γνωστή ισραηλινή αριστερή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, Orly Noy, η οποία καθημερινά καταγγέλει την πολιτική Νετανιάχου και είναι επικεφαλής της ΜΚΟ B’Tselem, μια ΜΚΟ η οποία αναδεικνύει την εγκληματική πολιτική Νετανιάχου στην Δυτική Όχθη και την Γάζα, αγωνιζόμενη έμπρακτα και καθημερινά για την ειρήνη και τον τερματισμό της γενοκτονίας.

Στο επίκεντρο το Κυπριακό

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Προέδρου της ΕΛΑΣ, η επιλογή της Κύπρου δεν έγινε τυχαία, αλλά αντίθετα έχει τριπλό συμβολισμό: Πρώτον, να σταλεί ένα μήνυμα για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, στη συνέχεια της νέας πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Δεύτερον, την σημασία που έχει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή και η στήριξη της Κύπρου ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε. Και τρίτον, στο πλαίσιο που θέτουν τα άλλα δύο σημεία δεν θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας ως επικεφαλής της ΕΛΑΣ, να μην πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στην Κύπρο.

Στο πάνελ της Διάσκεψης για το Κυπριακό θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακης κοινότητας στη Λευκωσία, Μεχμέτ Χαρμαντσί, ο Πρέσβυς Ανδρέας Μαυρογιάννης και η Πρόεδρος του CTP, Sıla Usar İncirli. Επομένως, ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρνει για άλλη μια φορά, σε περίοδο κινητικότητας για το Κυπριακό, να στείλει ένα σοβαρό μήνυμα για την ειρήνη, έχοντας στο πλευρό του τόσο Ελληνοκυπρίους όσο και Τουρκοκύπριους.

Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο τέλος της διάσκεψης, περίπου στις 17:20 το απόγευμα, μαζί με τον Στέφανο Στεφάνου, ΓΓ του ΑΚΕΛ.