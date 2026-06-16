Μόνος στόχος η πρωτιά για τον Αλέξη Τσίπρα - Τι είπε για τις εκλογές

Η γρήγορη παγίωση στη δεύτερη θέση φέρνει νέους εκλογικούς στόχους για την ΕΛΑΣ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Μόνος στόχος η πρωτιά για τον Αλέξη Τσίπρα - Τι είπε για τις εκλογές
Eurokinissi
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι ο στόχος της ΕΛΑΣ είναι να κερδίσει τις επόμενες εκλογές από την πρώτη Κυριακή.
  • Η ΕΛΑΣ κατέλαβε τη δεύτερη θέση γρήγορα και θεωρεί ότι θα γίνει κυβέρνηση μέσα σε λίγους μήνες.
  • Ο Τσίπρας χαρακτήρισε το εκλογικό δίλημμα ως «στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα».
  • Η νέα στρατηγική της ΕΛΑΣ θεωρεί ως κύριο αντίπαλο τη ΝΔ και επιδιώκει τη νίκη απέναντί της.
  • Οι δηλώσεις έγιναν μετά από δημοσκόπηση που δείχνει μονοψήφια διαφορά μεταξύ ΝΔ (23,3%) και ΕΛΑΣ (14,2%).
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Τον εκλογικό στόχο της ΕΛΑΣ αναδιατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νίκαια όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη πολιτική εκδήλωση του νέου κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ότι αφού έχει καταστεί αξιωματική αντιπολίτευση μόλις μέσα σε 24 ώρες από τη δημιουργία του, τότε μέσα σε λίγους μήνες θα κατορθώσει να γίνει και κυβέρνηση της χώρας.

Μάλιστα σε σχέση με το πότε θα γίνει αυτό, αν και επανέλαβε ότι η αλλαγή στη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει πως φοβάται έναν ενδεχόμενο δεύτερο γύρο εκλογών ζητώντας αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι πλέον ο στόχος της ΕΛΑΣ είναι η νίκη από την πρώτη κιόλας εκλογική αναμέτρηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η ΕΛ.Α.Σ. έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες».

Παράλληλα, έθεσε το δίλημμα των εκλογών αναφέροντας: «το δίλημμα των επόμενων εκλογών δεν είναι σταθεροτητα ή αστάθεια, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό αφορά όλους τους πολίτες ακόμη και αυτούς που ψήφισαν ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές. Είναι έντιμοι άνθρωποι, άνθρωποι της δουλειάς, της δημιουργίας».

Έκλεισε μάλιστα την ομιλία του καλώντας τον κόσμο να κινηθεί έτσι ώστε «να νικήσουμε από την πρώτη Κυριακή», αναδιαμορφώνοντας έτσι ρητά τον εκλογικό στόχο της ΕΛΑΣ.

Οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα έγιναν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που είχε αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά από συνηθισμένες πολιτικές συγκεντρώσεις, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της τον λόγο έλαβαν πολίτες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Β' Πειραιά, όπου άλλωστε τα κόμματα της κενροαριστεράς δίνουν μεγάλη μάχη μεταξύ τους. Ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με τους πολίτες που προέρχονταν από διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες (νέοι, εργάτες, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, νοσηλευτές κ.α.).

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι εκλογικοί στόχοι που τέθηκαν από τον πρώην πρωθυπουργό, ανακοινώθηκαν λίγες μόνο ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης της Alco που για πρώτη φορά καταγράφει μονοψήφια διαφορά μεταξύ της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της ΝΔ. Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση η ΝΔ λαμβάνει 23,3% των προτιμήσεων, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 14,2%, δηλαδή σε απόσταση 9,1 μονάδων.

Η παγίωση της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση πάντως χωρίς να χρειαστεί να δοθεί η «μάχη» που προβλεπόταν αρχικά με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έχει οδηγήσει το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα στο να καταδείξουν ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τη ΝΔ με στόχο να επιτύχουν τη νίκη απέναντί της ακόμη και στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση «όποτε κι αν γίνουν εκλογές», όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

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