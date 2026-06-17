Παναγιωτόπουλος: Μονόδρομος να πάω στον Τσίπρα - Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λόγο ύπαρξης

Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε μονόδρομο την μετάβασή του στο νέο κόμμα, αλλά και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο βουλευτής είπε ότι «είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απαίτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα αλλά και η διαμόρφωση του κεντρικού εναλλακτικού πόλου εξουσίας οπότε σε αυτό σαφώς είμαστε έτοιμοι, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη λύση από αυτή και συμπαρατασσόμαστε εκεί όπως αποφάσισαν και τα όργανα αλλά κι εγώ πολύ καιρό πριν έχω δηλώσει».

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε αν είναι παράδοξο οι βουλευτές ενός κόμματος να λένε ότι θα στηρίξουν άλλο κόμμα, σχολίασε ότι «το λέτε λες και είναι ένα κόμμα ή ένας αρχηγός τον οποίο δεν τον ξέρουμε ή εμφανίστηκε τώρα. Μην ξεχνάτε ότι το ’23 εκλεχθήκαμε βουλευτές με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της παράταξης».

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λόγο ύπαρξης, είπε πως πλέον το κόμμα θα πρέπει να «μετακυλήσει» στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι είναι «καθαρός» στις θέσεις του.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος από την πρώτη στιγμή έχει δείξει την ταύτισή του με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς πηγαίνει ανελλειπώς στις εκδηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού. Ο ίδιος βρισκόταν την περασμένη Δευτέρα στη Νίκαια για την πρώτη πολιτική εκδήλωση της ΕΛΑΣ, ενώ είχε προκαλέσει αντιδράσεις εντός ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν παρέστη στην ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026 για να παραβρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στην Πάτρα.

Στη συνέντευξη, ξεκαθάρισε πάντως ότι δε θα παραιτηθεί από βουλευτής όπως απαιτεί ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να ενταχθεί στον νέο φορέα.

Είπε συγκεκριμένα πως «αυτό είναι μια άλλη διαδικασία η οποία έχει και μια θεσμικότητα. Ο βουλευτής δεν είναι διορισμένος, δεν με διόρισε ο Τσίπρας, με εξέλεξε ο λαός της Αχαΐας κι εκεί έχω συγκεκριμένη εντολή να βγάλω πέρα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν τους κατοίκους της κοινωνίας».

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