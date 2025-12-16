«Mανιφέστο» Τσίπρα από Πάτρα: Η «Ιθάκη» πυροβολείται επειδή σκιαγραφεί τη ρότα του αύριο

Βολές κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει από την Πάτρα όπου παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ευθύς εξαρχής ότι το βιβλίο «πυροβολείται» επειδή «θέλει να σκιαγραφήσει, έστω και σε αδρές γραμμές τη ρότα του αύριο».

Όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός μιλώντας για το βιβλίο του, «το κύμα της πολεμικής, της εμπάθειας και της συκοφάντησης για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, δεν σηκώθηκε μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Αυτό που τους βολεύει είναι η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος. Και αυτή τη στασιμότητα απειλεί η Ιθάκη».

Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός παρέφρασε τη γνωστή φράση του Μαρξ λέγοντας ότι «το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους».

Αναδρομή στις ευθύνες

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι το «χθες» έχει άμεση σχέση με το «σήμερα και το αύριο» και εξήγησε τη θέση του:

«Έχει σχέση με το σήμερα και το αύριο, ότι οι ερασιτέχνες της πολιτικής, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τα καταφέρανε εκεί που απέτυχαν με τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την πατρίδα οι επαγγελματίες της εξουσίας. Έχει σχέση με το σήμερα και το αύριο ότι οι γόνοι και τα τζάκια βύθισαν τη χώρα στην κρίση και τη χρεοκοπία, ενώ εμείς την οδηγήσαμε στην ασφάλεια και τη δημοκρατική κανονικότητα. Έχει σχέση με το σήμερα και το αύριο, ότι ενώ η κοινωνία αιμορραγούσε κι εμείς δίναμε τη δύσκολη μάχη, αυτοί κραύγαζαν "Βάστα Σόιμπλε", ξέροντας ότι η στάση τους είχε τεράστιο κόστος για την πατρίδα. Και έχει πολύ μεγάλη σχέση με το τραγικό σήμερα, ότι εμείς που δεν τελειώσαμε τα πανάκριβα σχολεία και πανεπιστήμια, όχι μόνο τα καταφέραμε αλλά σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας».

Είπε μάλιστα ότι «οι χορτασμένοι των κολεγίων αποδείχτηκαν τελικά αχόρταγοι»!

Επίθεση στην κυβέρνηση

Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης τονίζοντας ότι «έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον βάλτο των καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα Σούπερ Μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Τον βάλτο μιας κοινωνίας των τεσσάρων πέμπτων, στην οποία το ένα πέμπτο θα ζει με άνεση, αποταμιεύοντας, και τα τέσσερα πέμπτα θα επιβιώνουν με όρους καθημερινής αγωνίας».

Στο πλευρό των αγροτών

Στην αρχή της εκδήλωσης, έγινε μια παρέμβαση με ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού παρενέβη ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων του Δήμου Εριμάνθου, Αποστόλης Νεμουτιάνος.

Στην ομιλία του λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε ότι «ακούσαμε όλοι τον Αποστόλη, ένα νέο αγρότη, που αγωνίζεται με χιλιάδες συναδέλφους του στα μπλόκα της οργής, σε όλη τη χώρα. Τι θέλουν; Τι διεκδικούν; Ένα καλύτερο αύριο, αυτή είναι η απάντηση. Μια διέξοδο από τα αδιέξοδα της καταστροφής και της απόγνωσης».

Ερμηνεύοντας τις κυβερνητικές επιλογές στο θέμα των αγροτών, τόνισε ότι αυτό συμβαίνει «γιατί η κυβερνητική επιλογή ήταν να τους αφήσουν μόνους. Αβοήθητους, χωρίς καμία στήριξη, τεχνική υποστήριξη, συμβουλή για τις καλλιέργειες. Τίποτα απολύτως.

Γιατί ο σχεδιασμός της σημερινής κυβέρνησης ήταν να επενδύσει σε ένα παραγωγικό μοντέλο θνησιγενές, σε αυτό ακριβώς που μας οδήγησε στην κρίση. Στο real estate και στον τουρισμό.

Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας στον αυτόματο πιλότο. Για αυτό και τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης πήγανε σε τριάντα επιχειρήσεις. Στον αγροτικό τομέα μόνο το 4%»

Σκληρά σχόλια για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στις σοβαρές εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι «είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένοι που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι για να στηρίξουν την παραγωγή, σε μια περίοδο μάλιστα που οι επιδοτήσεις έφτασαν να αποτελούν ως το 60% του αγροτικού εισοδήματος, αλλά για να στηρίξουν τα δικά τους πελατειακά δίκτυα. Τους φραπέδες και τους χασάπηδες. Τα γαλάζια παιδιά που κυκλοφορούσανε με Φεράρι από το κλεμμένο κρατικό χρήμα και δήθεν κερδίζανε το Τζόκερ για να το δικαιολογήσουν».

Ο κ. Τσίπρας πήγε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας ανοιχτά για ενδεχόμενες οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων και πολιτικών στελεχών της κυβέρνησης. «Πολύ φοβάμαι ωστόσο, ότι όσα έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Διότι είδαμε το αποκρουστικό πρόσωπο των φραπέδων και των χασάπηδων. Δεν είδαμε όμως ακόμη τα πρόσωπα των συνένοχών τους στα κυβερνητικά έδρανα και τα ποσά που τους επέστρεφαν προκειμένου να τους μοιράζουν το κρατικό χρήμα. Και αν υπάρχει μια ελπίδα να τα δούμε, είναι γιατί την υπόθεση την έχει αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση να πληρώσει τους αγρότες για όσα δικαιούνται τονίζοντας ότι υπάρχουν χρήματα στα δημόσια ταμεία. «Ε ας τα δώσουν τώρα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Ας τους δώσουν τώρα στο 100% όσα δηλώσανε, από εθνικούς πόρους, έστω με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ας γίνει ο τελικός συμψηφισμός όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων. Και ας προχωρήσουν επίσης στην πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν. Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο».

Έχουμε λάθος κυβέρνηση

«Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθη. Έχουμε τη λάθος κυβέρνηση», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα.

«Πρωτοφανής διαφθορά, δημοκρατία της διαπλοκής και ανικανότητα. Αδιαφορία για τη ζωή των πολλών και νεποτισμός. Ακρίβεια που μαστίζει την πλειοψηφία της κοινωνίας. Προκλητικός πλούτος που συσσωρεύεται σε ελάχιστους. Στεγαστική κρίση και αιμορραγία της μετανάστευσης. Με το δημογραφικό να εξελίσσεται ραγδαία σε υπαρξιακή εθνική κρίση», είπε ο κ. Τσίπρας σταχυολογώντας την κριτική του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας απάντησε στην κριτική που δέχεται από τη ΝΔ, υπερασπιζόμενος τα όσα έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια.

«Θέλουν τόσο πολύ να συγκρίνουμε δύο ανόμοιες περιόδους; Τη δική μας περίοδο, που σκαρφαλώναμε για να ανέβουμε βήμα-βήμα τα βράχια του γκρεμού που αυτοί έριξαν τη χώρα, με τη δική τους που βάδιζαν στον ομαλό δρόμο που τον στρώσαμε εμείς;», είπε συγκεκριμένα.

Μάλιστα προκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «ας τολμήσει, αντί να ασχολείται με το να καθοδηγεί τη προπαγάνδα της αποδόμησης του βιβλίου μου, που την ανέθεσε σε τρίτους, όπως είπε, να απευθυνθεί στη κοινωνία με τα παραπάνω κρίσιμα ερωτήματα».

Κάλεσμα για νέα προοδευτική παράταξη

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε, αλλά και έκανε πιο συγκεκριμένα, τα όσα είπε στην εκδήλωση στο Παλλάς για την ανάγκη της επανίδρυσης της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης.

Όπως είπε, «είναι επείγον να αποκτήσει μέσα από μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών».

Τόνισε ότι «Οι πρωτοβουλίες για μια προοδευτική παράταξη νίκης είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. Χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, να δώσουμε περιεχόμενο στη διάθεση του προοδευτικού πολίτη να μη μείνει αδρανής».

«Ο νόστος της δικαιοσύνης, της προόδου, της ΑΛΛΑΓΗΣ, είναι πολύ ισχυρός για να φοβηθεί τις φουρτούνες» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

