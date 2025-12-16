Πλήθος κόσμου στη νέα παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα - Έκπληξη με κτηνοτρόφο που πήρε τον λόγο

Με καθυστέρηση μισής ώρας ξεκίνησε τελικά η δεύτερη παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα, η οποία πραγματοποιείται στην Πάτρα, καθώς πλήθος κόσμου είχε προσέλθει για να την παρακολουθήσει.

Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, παρά το γεγονός ότι ταυτόχρονα στη Βουλή διεξάγεται η συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Η εκδήλωση, όπως και στην περίπτωση της Αθήνας, ξεκίνησε με ένα ενδιαφέρον πάνελ ομιλητών που ανέλαβαν ο καθένας από τη σκοπιά του να παρουσιάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Μάλιστα, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης του πάνελ ο λόγος δόθηκε στον Αποστόλη Νεμουτιάνο, εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων του Δήμου Εριμάνθου, ο οποίος ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα για την ευκαιρία που τους δίνει να ακουστούν. «Εμείς δεν είμαστε ΟΠΕΚΕΠΕδες! Δε πάμε στα μπλόκα επειδή χάσαμε τα γούστα μας. Πήγαμε γιατί σφάζονται τα ζώα, μας έκλεψαν τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ύψη. Θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά που δικαιούμαστε βάσει των τιμολογίων μας, σε συνάρτηση με το ζωικό κεφάλαιο», είπε ο κ. Νεμουτιάνος, θέτοντας επίσης και το ζήτημα των τιμών του ρεύματος και του πετρελαίου, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση και για τη διαχείριση της ζωονόσου της ευλογιάς.

«Αν έρθουν καλύτερες μέρες για εμάς, θα έρθουν καλύτερες μέρες και για όλη την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Νεμουτιάνος.

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετέχουν οι:

Βασίλης Αϊβαλής, Επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Γιώργος Σιακαντάρης, Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας

Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός

Την παρουσίαση έχει αναλάβει η Λίνα Μπάστα, Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV – Δημοσιογράφος.

Αϊβαλής: «Πίσω από τις λέξεις, κρύβεται ο Αλέξης»

Ο αυτοδιοικητικός Βασίλης Αϊβαλής χαρακτήρισε το βιβλίο «πολιτική μαρτυρία ευθύνης και αυτοκριτικής», ενώ είπε ότι εκείνη την εποχή «πέτυχε» να είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπε «πέρασε τα πάνδεινα εκείνη την εποχή». «Αν το διαβάσετε θα σας προσφέρει ιδιαίτερες γνώσεις για εκείνη την εποχή γιατί φωτίζει πλευρές που τα ΜΜΕ εκείνη την εποχή ποτέ δε μας είπαν», τόνισε.

Σε χαλαρό κλίμα σχολίασε ότι «πίσω από τις λέξεις, κρύβεται ο Αλέξης», ενώ τόνισε ότι είχε το πολιτικό θάρρος να κρίνει πρώτα τον εαυτό του αλλά και τους συνεργάτες του. «Να αναγνωρίσει λάθη, παραλείψεις, επιλογές, αλλά και ότι ποτέ δεν είχε ιδιοτέλεια. Ποτέ δεν εξυπηρέτησε αλλότρια συμφέροντα».

Τέλος, τόνισε ότι «η Ιθάκη ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το ποια χώρα θέλουμε, ποιοι θέλουμε να μας κυβερνάνε, και με τι αξίες».

Κουφονικολάκου: Η κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με το κράτος

Από την πλευρά της η Συνήγορος του Παιδιού Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε ότι αμέσως το 2015 έγινε μια προσπάθεια χαρτογράφησης και αντιμετώπισης του φαινομένου της φτώχειας ολιστικά και βιώσιμα.

«Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για παιδιά μειώθηκε από το οδυνηρό 37,8% το 2015 κατά 20 μονάδες μέσα στο μνημόνιο», τόνισε η κ. Κουφονικολάκου.

Παράλληλα τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης Τσίπρα προωθήθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με ρυθμίσεις για τη στέγαση, για τη σίτιση, για την παροχή ρεύματος «προσπαθώντας να αποταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης και φροντίδας με μια βαθιά πληγωμένη ελληνική κοινωνία».

«Δυστυχώς η Ελλάδα είναι τώρα στην κορυφή της κατάταξης στην υλική στέρηση των παιδιών», τόνισε η κ. Κουφονικολάκου.

Παππάς: «Το ιδιωτικό χρέος είναι η βραδυφλεγής βόμβα της οικονομίας»

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παππάς, τόνισε ότι «το ιδιωτικό χρέος είναι η βραδυφλεγής βόμβα της οικονομίας που οδηγεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην παρακμή. Αν δεν υπάρξει στην πράξη ευνοϊκή ρύθμιση θα επιστρέψουμε στην ύφεση και στα λουκέτα διότι το 2027 θα έχουν εξαντληθεί οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης».

Σιακαντάρης: Εδώ μπορούμε να πατήσουμε και να βρούμε κοινούς τόπους

«Αυτό που με παρακίνησε να έρθω ήταν ότι όταν το άκουσα την πρώτη μέρα από τα ΜΜΕ νόμιζα ότι θα είναι βίπερ. Τι μου είπε η Κωνσταντοπούλου, τι της είπε, με τον Λαφαζάνη. Όταν το άνοιξα, είδα έναν άλλο κόσμο. Είδα ότι εδώ μπορούμε να πατήσουμε και να βρούμε κοινούς τόπους που έχουμε ξεχάσει και εμείς οι σοσιαλδημοκράτες, και οι ριζοσπάστες», είπε ευθύς εξαρχής ο γνωστός κοινωνιολόγος Γιώργος Σιακαντάρης.

«Δεν είναι ούτε ένα βιβλίο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αλλά είναι ένα βιβλίο "πυξίδα" για το μέλλον και το προς τα που πρέπει να πάνε τα πράγματα».

«Δε χρειάζεται ενθουσιασμός, αλλά μια σοβαρή μελέτη», τόνισε ο κ. Σιακαντάρης.

Όπως είπε, η βασική αντίθεση που κατανόησε ότι κινεί τη σκέψη του Αλέξη Τσίπρα μέσα από το βιβλίο είναι «η αντίθεση μεταξύ του μεγάλου πλούτου και του κόσμου της εργασίας».

Χειλάκης: «Θα έχετε βαρεθεί και εσείς να ακούτε την προσπάθεια αποδόμησης του βιβλίου»

Ο γνωστός ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης, που ανέλαβε και την ηχογράφηση του βιβλίου, σχολίασε ότι κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα «απολαύσαμε» το γεγονός ότι «η πολιτική είναι η υπηρεσία του κράτους προς τον πολίτη», σχολιάζοντας ότι «αυτό είναι που ζητάμε να ξανασυμβεί».

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του βιβλίου, συχνά έπαιρνε τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα τηλέφωνο ώστε να του εξηγήσει ορισμένα σημεία και να μπορέσει να τα αποτυπώσει σωστά τα όσα έχει γράψει.

«Θα έχετε βαρεθεί και εσείς να ακούτε την προσπάθεια αποδόμησης του βιβλίου», σχολίασε ο κ. Χειλάκης, τονίζοντας ότι αυτή συνδέεται με την προσπάθεια συνολικής πολιτικής αποδόμησης του Αλέξη Τσίπρα από τη ΝΔ από το 2019, ενώ τόνισε την ανάγκη για πολιτικό πολιτισμό.

Διαβάστε επίσης