Euroleague: Με Αρμάνι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Κόντρα στην Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός

Την Παρασκευή (02/01) το βράδυ ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» και μπήκε σε κλίμα εσωστρέφειας και προβληματισμού. Οι «πράσινοι» αν και δεν κατάφεραν να φανούν αντάξιοι των περιστάσεων απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο τους, έχουν μπροστά τους, κόντρα στην Αρμάνι (21:15) την ευκαιρία να μπουν και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών, αλλά και να «γιατρέψουν» τις πληγές που τους άφησε η ήττα της Παρασκευής.

Το πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιο που ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του οφείλουν να το εκμεταλλευτούν για να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της κατάταξης. Μιας και μετά το ματς της Τρίτης (06/01), ακολουθεί το παιχνίδι της Πέμπτης (08/01) με την Βίρτους Μπολόνια και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει και πάλι αγωνιστικά προβλήματα μιας και θεωρείται δεδομένη η απουσία του Ντίνου Μήτογλου, ενώ την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η παρουσία ή όχι του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα του δεξιού του ποδιού.

Στην Πόλη κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Λίγο νωρίτερα ο Ολυμπιακός θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί του παίρνοντας ένα ακόμα διπλό. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Πόλη και θέλουν να κάνουν ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή τους στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει νέα αγωνιστικά προβλήματα, ενώ στον Ολυμπιακού κινούνται ταυτοχρόνως και σε ρυθμούς Ταϊρίκ Τζοόυνς.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός Novasports4

Novasports4 20:30 EuroLeague: Μονακό - Παρτίζαν Novasports6

Novasports6 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports3

Novasports3 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια Novasportsextra1

Novasportsextra1 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι Novasportsextra2

Novasportsextra2 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Novasports2

Novasports2 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Novasports Start

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Παρί Novasports5

Novasports5 21:30 EuroLeague: Μπάγερν - Μπασκόνια Novasports3

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε Novasports4

Novasports4 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Μονακό Novasports5

Novasports5 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας Νovasports5

Νovasports5 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν Νovasports4

Νovasports4 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6

Νovasports6 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Βιλερμπάν Novasports Start

