Euroleague: Με Αρμάνι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Κόντρα στην Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός
Καθοριστικής σημασίας είναι για τον Παναθηναϊκό AKTOR η «διαβολοβδομάδα» που ξεκινά την Τρίτη (06/01), με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλανο, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη.
Την Παρασκευή (02/01) το βράδυ ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» και μπήκε σε κλίμα εσωστρέφειας και προβληματισμού. Οι «πράσινοι» αν και δεν κατάφεραν να φανούν αντάξιοι των περιστάσεων απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο τους, έχουν μπροστά τους, κόντρα στην Αρμάνι (21:15) την ευκαιρία να μπουν και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών, αλλά και να «γιατρέψουν» τις πληγές που τους άφησε η ήττα της Παρασκευής.
Το πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιο που ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του οφείλουν να το εκμεταλλευτούν για να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της κατάταξης. Μιας και μετά το ματς της Τρίτης (06/01), ακολουθεί το παιχνίδι της Πέμπτης (08/01) με την Βίρτους Μπολόνια και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
Ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει και πάλι αγωνιστικά προβλήματα μιας και θεωρείται δεδομένη η απουσία του Ντίνου Μήτογλου, ενώ την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η παρουσία ή όχι του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα του δεξιού του ποδιού.
Στην Πόλη κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης ο Ολυμπιακός
Λίγο νωρίτερα ο Ολυμπιακός θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί του παίρνοντας ένα ακόμα διπλό. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Πόλη και θέλουν να κάνουν ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή τους στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει νέα αγωνιστικά προβλήματα, ενώ στον Ολυμπιακού κινούνται ταυτοχρόνως και σε ρυθμούς Ταϊρίκ Τζοόυνς.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα της Euroleague
Τρίτη 6 Ιανουαρίου
- 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός Novasports4
- 20:30 EuroLeague: Μονακό - Παρτίζαν Novasports6
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports3
- 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια Novasportsextra1
- 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι Novasportsextra2
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Novasports2
- 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Novasports Start
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
- 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Παρί Novasports5
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν - Μπασκόνια Novasports3
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου
- 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε Novasports4
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Μονακό Novasports5
- 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου
- 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας Νovasports5
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν Νovasports4
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Βιλερμπάν Novasports Start