Κούβα: Διαδηλωτές λεηλάτησαν γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Διαδηλωτές στην Κούβα προχώρησαν σε βανδαλισμούς σε γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, έπειτα από διαδήλωση για την εκτίναξη των τιμών των τροφίμων και τις συνεχιζόμενες πολύωρες διακοπές ρεύματος, σε μια σπάνια εκδήλωση δημόσιας δυσαρέσκειας στη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας, πέντε άτομα συνελήφθησαν όταν μια μικρή ομάδα διαδηλωτών προκάλεσε φθορές στα γραφεία του κόμματος στην πόλη Μορόν, στην κεντρική Κούβα, κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η δυσαρέσκεια των πολιτών αυξάνεται καθώς η χώρα αντιμετωπίζει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα, προβλήματα που έχουν επιδεινωθεί από τον παρατεταμένο αποκλεισμό πετρελαίου που –σύμφωνα με την Αβάνα– επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, δήλωσε ότι τα παράπονα και τα αιτήματα των διαδηλωτών είναι «θεμιτά», υπογράμμισε όμως ότι «η βία και οι βανδαλισμοί που απειλούν την ηρεμία των πολιτών δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κουβανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι πολύωρες διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει «αγωνία» στους πολίτες, αποδίδοντας την κατάσταση στον ενεργειακό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, ο οποίος –όπως υποστήριξε– έχει «ενταθεί σκληρά τους τελευταίους μήνες».

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου η κυβέρνηση στην Αβάνα επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο «την αναζήτηση λύσεων μέσω διαλόγου» για τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε επίσης σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι τους τελευταίους τρεις μήνες δεν έχει εισέλθει στη χώρα καύσιμο, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού πετρελαίου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι επιθυμεί αλλαγή στην πολιτική ηγεσία της Κούβας. Τη Δευτέρα ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται «σε βαθιά κρίση», ενώ έκανε λόγο ακόμη και για μια «φιλική ανάληψη ελέγχου».

Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε επίσης αναφέρει ότι η Κούβα θα είναι «η επόμενη» μετά τη σύλληψη του συμμάχου της, του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο.

Έκτοτε οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα – οι οποίες κάλυπταν περίπου το μισό των ενεργειακών αναγκών της Κούβας – ενώ έχουν απειλήσει με δασμούς κάθε χώρα που θα πουλήσει πετρέλαιο στο νησί. Τα μέτρα αυτά προστίθενται στο εμπορικό εμπάργκο που οι ΗΠΑ διατηρούν εδώ και έξι δεκαετίες.

Η Αβάνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ο αποκλεισμός πετρελαίου έχει φέρει την ήδη πιεσμένη οικονομία της χώρας κοντά στην κατάρρευση.

Η κρίση έχει επηρεάσει βασικές λειτουργίες της καθημερινότητας, όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, τα επείγοντα τμήματα των νοσοκομείων, οι δημόσιες συγκοινωνίες και η εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Invasor, η διαδήλωση της Παρασκευής «ξεκίνησε αρχικά ειρηνικά», πριν κλιμακωθεί σε «πράξεις βανδαλισμού».

«Μια μικρότερη ομάδα ανθρώπων πέταξε πέτρες στην είσοδο του κτιρίου και άναψε φωτιά στον δρόμο χρησιμοποιώντας έπιπλα από τον χώρο υποδοχής», ανέφερε η εφημερίδα.

Στόχος των διαδηλωτών έγιναν επίσης και άλλες κρατικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ένα φαρμακείο και μια αγορά που λειτουργεί υπό κρατική διαχείριση.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν διαδηλωτές να πετούν πέτρες στα παράθυρα του κτιρίου, ενώ ακούγονται φωνές με συνθήματα υπέρ της «ελευθερίας», καθώς μια μεγάλη φωτιά καίει στο κέντρο του δρόμου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας ανακοίνωσε ότι «ειδικές δυνάμεις» διερευνούν τις πράξεις βανδαλισμού.

Η δημόσια διαμαρτυρία παραμένει σχετικά σπάνια στην Κούβα. Αν και το Σύνταγμα του 2019 αναγνωρίζει το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν, ο νόμος που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης αυτού του δικαιώματος δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις πολύωρες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της χώρας, αρκετοί Κουβανοί εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια στους δρόμους ή από τα σπίτια τους τη νύχτα.

Η Αβάνα, όπου οι διακοπές ρεύματος φτάνουν έως και τις 15 ώρες ημερησίως, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των πρόσφατων κινητοποιήσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, ομάδα φοιτητών συγκεντρώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Αβάνας για να διαμαρτυρηθεί για τις σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία της εκπαίδευσης εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης

